Знаковые места

Вы обязательно посетите Торговую и Сенатскую площади, полюбуетесь Успенским и Кафедральным Собор и услышите истории 📖, связанные с этими достопримечательностями 🏛️. Мы пройдем по подземным переходам и посмотрим, как работает метро 🚇 в городе, а если захотите, посетим музей 🖼 под землей. Вы побываете на железнодорожном вокзале и попытаетесь разобраться, стало ли развитие железной дороги выходом из экономического кризиса. Увидите «незаметные» памятники, расшифруете надписи на них и узнаете, почему они установлены именно на мостовых. Посмотрите символ города — фонтан ⛲ Хавис Аманда, услышите его историю и поймете, как он связан со студенчеством.

Чем живут финны

Вы узнаете об истории города и страны, познакомитесь с традициями и семейного быта. Я расскажу о героях финского национального эпоса Калевала, о муми-троллях и кошках, охраняющих Хельсинки. Разрушу стереотипы: о викингах, никогда не живших в Финляндии, о запрете на спиртные напитки, которого у нас никогда не было, о том, что финский народ злой и угрюмый — все совсем наоборот!

Рынок, морепродукты и ягодный бар

Вы побываете на первом городском рынке и попробуете кое-что из традиционных блюд финской кухни 🥧 и по желанию заглянете в фирменный магазин морских деликатесов. При наличии свободного времени и вашего желания посетим вместе (или самостоятельно ) ягодный бар 🍹, где вы познакомитесь с дарами природы нашего региона — здесь поговорим о финской кухне и современных гастрономических тенденциях.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дегустация товаров на рынке входит в стоимость экскурсии 🧭, блюда в остальных заведениях оплачиваются отдельно.

Эта экскурсия ⛳ групповая, которая проводится в установленные даты.

Время и место встречи соглавсовывается дополнительно.

Проведение экскурсии возможно при наличии минимального количества записавшихся на экскурсию туристов.

В другие дни и в другое время начала проводим индивидуальные экскурсии, условия которых оговариваются дополнительно.