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Променад по Хельсинки для путешествующих в одиночку.

5
7 отзывов
Russianguides H.
Russianguides H. – Гид из Хельсинки
За два часа вы сможете узнать и познакомиться с основными достопримечательностями 🏛️ города и с малоизвестными, но достойными внимания туристов местами.

Торговая и Сенатская площади, Успенский собор, Кафедральный собор, Старый рынок и дизайн-квартал в Хельсинки.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €20 за человека

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Променад по Хельсинки для путешествующих в одиночку.
Променад по Хельсинки для путешествующих в одиночку.

Что вы увидите

  • Торговая и Сенатская площади. Успенский и Кафедральные соборы
  • старый рынок
  • вокзал
  • дизайн квартал.
Знаковые места
Вы обязательно посетите Торговую и Сенатскую площади, полюбуетесь Успенским и Кафедральным Собор и услышите истории 📖, связанные с этими достопримечательностями 🏛️. Мы пройдем по подземным переходам и посмотрим, как работает метро 🚇 в городе, а если захотите, посетим музей 🖼 под землей. Вы побываете на железнодорожном вокзале и попытаетесь разобраться, стало ли развитие железной дороги выходом из экономического кризиса. Увидите «незаметные» памятники, расшифруете надписи на них и узнаете, почему они установлены именно на мостовых. Посмотрите символ города — фонтан ⛲ Хавис Аманда, услышите его историю и поймете, как он связан со студенчеством.
Чем живут финны
Вы узнаете об истории города и страны, познакомитесь с традициями и семейного быта. Я расскажу о героях финского национального эпоса Калевала, о муми-троллях и кошках, охраняющих Хельсинки. Разрушу стереотипы: о викингах, никогда не живших в Финляндии, о запрете на спиртные напитки, которого у нас никогда не было, о том, что финский народ злой и угрюмый — все совсем наоборот!
Рынок, морепродукты и ягодный бар
Вы побываете на первом городском рынке и попробуете кое-что из традиционных блюд финской кухни 🥧 и по желанию заглянете в фирменный магазин морских деликатесов. При наличии свободного времени и вашего желания посетим вместе (или самостоятельно ) ягодный бар 🍹, где вы познакомитесь с дарами природы нашего региона — здесь поговорим о финской кухне и современных гастрономических тенденциях.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дегустация товаров на рынке входит в стоимость экскурсии 🧭, блюда в остальных заведениях оплачиваются отдельно.
Эта экскурсия ⛳ групповая, которая проводится в установленные даты.
Время и место встречи соглавсовывается дополнительно.
Проведение экскурсии возможно при наличии минимального количества записавшихся на экскурсию туристов.
В другие дни и в другое время начала проводим индивидуальные экскурсии, условия которых оговариваются дополнительно.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспортные расходы
  • оплата входных билетов
Начало
🚩 Главный вход на железнодорожный вокзал.
Место завершения
🏁 Центр города
Променад по Хельсинки для путешествующих в одиночку.
Променад по Хельсинки для путешествующих в одиночку.
Променад по Хельсинки для путешествующих в одиночку.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Russianguides H.
Russianguides H.
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7 отзывов оставили туристы

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