Евгения Х. проводит ещё 5 экскурсий

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Сказочное место у водных порогов, или Поездка на царскую дачу

Евгения Х.
Евгения Х. – Гид из Хельсинки
Вы посетите бывшую дачу семьи Романовых.

Она расположена в природном заповеднике Лангинкоска, известном своими бурными речными порогами.

Раньше сюда добирались по воде, но вы с гидом отправитесь туда на автомобиле 🚘.

Вы увидите, как жила семья императора до революции и насладитесь красотой девственной финской природы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €260 за экскурсию

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Сказочное место у водных порогов, или Поездка на царскую дачу
Сказочное место у водных порогов, или Поездка на царскую дачу
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ Финского залива известен своим красивейшим архипелагом и порогами рек, впадающих в залив, где водится крупный лосось. В 1880 года эти места посетил цесаревич Александр, будущий император Александр III, он был поражен красотой этих мест и приказал построить на берегу реки рыбацкую избу. Летом 1898 года на царской даче состоялось пышное новоселье. Для многочисленных высокопоставленных гостей состоялся обед, на котором император произнес тост в честь Финляндии и приказал оркестру играть «Бьёрнебогский марш» в их честь. До 1917 года императорская семья жила там почти как обычные дачники. Позже царская изба отошла в собственность государству, и сейчас мы можем увидеть своими глазами место проведения летнего отдыха императорской семьи, или окунуться в настоящую сказку.
Эту экскурсию можно совместить с экскурсией «Старинный Порвоо», город 🏙️ где снимался фильм 🎥 «За спичками».
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Сказочное место у водных порогов, или Поездка на царскую дачу
Сказочное место у водных порогов, или Поездка на царскую дачу
Сказочное место у водных порогов, или Поездка на царскую дачу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгения Х.
Евгения Х.
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