Евгения Х. проводит ещё 5 экскурсий

Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ Финского залива известен своим красивейшим архипелагом и порогами рек, впадающих в залив, где водится крупный лосось. В 1880 года эти места посетил цесаревич Александр, будущий император Александр III, он был поражен красотой этих мест и приказал построить на берегу реки рыбацкую избу. Летом 1898 года на царской даче состоялось пышное новоселье. Для многочисленных высокопоставленных гостей состоялся обед, на котором император произнес тост в честь Финляндии и приказал оркестру играть «Бьёрнебогский марш» в их честь. До 1917 года императорская семья жила там почти как обычные дачники. Позже царская изба отошла в собственность государству, и сейчас мы можем увидеть своими глазами место проведения летнего отдыха императорской семьи, или окунуться в настоящую сказку.

Эту экскурсию можно совместить с экскурсией «Старинный Порвоо», город 🏙️ где снимался фильм 🎥 «За спичками».