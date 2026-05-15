26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Все самое интересное о Хельсинки

Погрузитесь в историю Хельсинки с опытным гидом. Откройте для себя неоклассический центр, современные районы и уникальные достопримечательности
Опытный гид проведет вас по главным достопримечательностям Хельсинки, включая Сенатскую площадь и парк Эспланада.

Вы узнаете о влиянии Алвара Аалто на архитектуру города и посетите знаковые места, такие как музей современного искусства «Киазма» и Дом Музыки.

Экскурсия также включает прогулку по Можжевеловому острову, где можно увидеть крупнейший в северной Европе православный собор Успения Пресвятой Богородицы. Погрузитесь в историю и культуру финской столицы
4.9
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать историю Хельсинки
  • 🎨 Посетить музей «Киазма»
  • 🌊 Прогуляться вдоль залива Тёёлё
  • 🏰 Увидеть православный собор Успения
  • 🎶 Оценить архитектуру Алвара Аалто

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Хельсинки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В это время можно в полной мере оценить архитектуру и природные красоты города. В зимние месяцы также есть свои плюсы: меньше туристов и возможность увидеть заснеженные пейзажи. В остальные месяцы экскурсия также доступна, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Все самое интересное о Хельсинки
Все самое интересное о Хельсинки
Все самое интересное о Хельсинки

Что можно увидеть

  • Сенатская площадь
  • Парк Эспланада
  • Музей современного искусства «Киазма»
  • Собор Успения Пресвятой Богородицы
  • Дом Музыки

Описание экскурсии

Программа

На выбор несколько вариантов знакомства с городом:

  • С теми, кто оказался в городе впервые, мы пройдемся по центральным улицам города и изучим главные достопримечательности. От ж/д вокзала мы отправимся в неоклассический центр на Сенатской площади, посетим рыночную площадь, парк Эспланада, пройдёмся по Александровской улице.
  • Тех, кто уже знаком с историческим центром города, приглашаем прогуляться вдоль залива Тёёлё. Район стал формироваться под влиянием всемирно известного финского архитектора и дизайнера Алвара Аалто в 70-гг. 20 века. Он интересен и своей новой архитектурой: музей современного искусства «Киазма», издательский дом Саноматало — гостиная горожан и Дом Музыки. Во время экскурсии хрупкая женственность соприкоснется с доблестной мужественностью: первая красавица 19 века Аврора Карамзин и маршал Маннергейм — что могло их связывать? В конце маршрута гости смогут самостоятельно посетить Зимний Сад или вернуться с гидом к ж/д вокзалу.
  • Кроме этого, можно посетить Можжевеловый остров. Здесь вы узнаете о том, как полуостров превратился в остров, а трущобы — в престижный жилой район в архитектурном югендстиле. На острове находятся: православный собор Успения Пресвятой Богородицы — крупнейший в северной Европе, престижный ресторан «Катаяноккан Казино» — театр кровавых событий гражданской войны. Министерство иностранных дел расположилось в бывших адмиралтейских казармах, а фешенебельная гостиница — в бывшей тюрьме.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ВОЗМОЖНО обьединение заказов, мах 10 чел; место встречи по согласованию. ЕСЛИ НЕТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ, ТО СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ИЗНАЧАЛЬНАЯ. без дополнительной скидки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — Организатор в Хельсинки
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1808 туристов
Гид с 25-летним стажем. Люблю и уважаю наш народ, страну и город, в котором прожила уже более 25 лет. Работаю в тесном сотрудничестве с Обществом знатоков города, университетом и ассоциацией гидов Хельсинки. В составе группы русскоязычных гидов-энтузиастов — членов ассоциации провожу пешеходные экскурсии. Поверьте, Хельсинки очень интересный, и здесь есть, что рассказать и показать!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
2
3
1
2
1
V
Замечательная экскурсия, мы узнали много интересного о Хельсинки, прошли по туристическим местам, а также заглянули туда, куда я одна бы не дошла. Рекомендую всем.
Инна
Инна
Ответ организатора:
Спасибо за внимание и интерес. Надеюсь, все рекомендации по посещению других интересных мест вы выполнили.
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V
Экскурсия очень понравилась, несмотря на погоду (конец февраля) замерзнуть не удалось:) так как гид ориентировался на состояние детей и чередовал осмотр достопримечательностей с заходами в здания. Очень неожиданными были подарочки
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детям, которые всем подняли настроение:))) Инна рассказала много информации о городе, истории, архитектуре, порекомендовала, где покушать и куда съездить. Утром следующего дня дети сыпали фактами и цифрами (сколько в Финляндии озёр, в каком году изобрели мобильный телефон, в каком году основан город), так что все запомнили, оказывается:))) взрослым тоже понравилось, хотим ещё:)))

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Виктория
Были на майские в Хельсинки. Нашим гидом была Инна, экскурсия очень понравилась, информативно, (нас угуляли:))) Очень понравился рассказ об Авроре Карамзиной…. еще и с погодой повезло!) А у памятника Сибилиуса
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обязательно прислушайтесь! я услышала музыку в трубах… мне сказали, что это шум ветра…. но я точно слышала фортепьяно!!!)))) Инна обещала проверить со след. экскурсией))) Всех предупреждаю!!! 30 апреля большой праздник Ваппы, интересно посмотреть!!! и присоединиться! …. Это так называемый "День студента", но гуляют все!!! Он же и Праздник Весны… Присоединиться к Празднику может каждый! гуляют с вечера 5 часов и всю ночь… людей-мрак!!! Еле выбрались с рыночной площади) 1 апреля (понедельник) музеи закрыты… магазины тоже… вообщем празднуют 2 дня:)))

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О
Экскурсия очень понравилась. Инна очень грамотный гид, профессионал своего дела. Внимательная и заботливая по отношению к туристам. Мы были в Финляндии и Хельсинки первый раз. Инна встретила нас в аэропорту,
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предложила различные варианты передвижения до города. С погодой нам не очень повезло (было холодно), но маршрут был построен таким образом, что были места куда можно было зайти согреться, в то же время постоянно от гида была информация о городе и о стране в целом. В транспорте был предложен раздаточный материал (старые фотографии и карты). Были предложены места где можно пообедать и совершить шопинг после экскурсии. Спасибо Инне за прекрасно проведенное время в Хельсинки.

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П
Недавно у нас была возможность воспользоваться услугами гида Инны, и мы остались невероятно довольны! Инна - это истинный профессионал своего дела. Ее знание истории и культуры Хельсинки просто поразительны. Она
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не только предоставила множество интересных фактов, но и сделала экскурсию живой и увлекательной.
Ее дружелюбие и внимание к деталям сделали наше путешествие незабываемым. Мы очень благодарны за этот опыт и с радостью рекомендуем Инну всем, кто ищет отличный экскурсионный сервис!
Большое спасибо Инна!

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Олеся
Нам очень повезло, что мы выбрали Инну нашим гидом по Хельсинки. Формат экскурсии отлично подошел нашей семье. Инна, очень заботливый и внимательный человек, постаралась максимально комфортно для детей провести экскурсию.
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Мы узнали очень много интересных фактов о жизни в Финляндии, о истории этой страны. Детям больше всего запомнилось посещение современной библиотеки. Мы получили много дельных советов, как провести остаток дня и что привести на память. Очень рекомендую!

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