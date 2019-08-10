26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка вдоль залива Тöölö

Знакомство с архитектурой и историей района для тех, кто уже видел достопримечательности центра

Тех, кто уже знаком с историческим центром Хельсинки, приглашаем прогуляться вдоль залива в районе Тöölö, который начал формироваться под влиянием всемирно известного финского архитектора и дизайнера Алвара Аалто в 70-гг. 20 века.