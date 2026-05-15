26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Опытный гид проведет вас по главным достопримечательностям Хельсинки, включая Сенатскую площадь и парк Эспланада.



Вы узнаете о влиянии Алвара Аалто на архитектуру города и посетите знаковые места, такие как музей современного искусства «Киазма» и Дом Музыки.



Экскурсия также включает прогулку по Можжевеловому острову, где можно увидеть крупнейший в северной Европе православный собор Успения Пресвятой Богородицы. Погрузитесь в историю и культуру финской столицы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Хельсинки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В это время можно в полной мере оценить архитектуру и природные красоты города. В зимние месяцы также есть свои плюсы: меньше туристов и возможность увидеть заснеженные пейзажи. В остальные месяцы экскурсия также доступна, но стоит учитывать погодные условия.

Сейчас август — это идеальное время.