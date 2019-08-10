26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На выбор несколько вариантов знакомства с городом:
С теми, кто оказался в городе впервые, мы пройдемся по центральным улицам города и изучим главные достопримечательности. От ж/д вокзала мы отправимся в неоклассический центр на Сенатской площади, посетим рыночную площадь, парк Эспланада, пройдёмся по Александровской улице.
Тех, кто уже знаком с историческим центром города, приглашаем прогуляться вдоль залива Тёёлё. Район стал формироваться под влиянием всемирно известного финского архитектора и дизайнера Алвара Аалто в 70-гг. 20 века. Он интересен и своей новой архитектурой: музей современного искусства «Киазма», издательский дом Саноматало — гостиная горожан и Дом Музыки. Во время экскурсии хрупкая женственность соприкоснется с доблестной мужественностью: первая красавица 19 века Аврора Карамзин и маршал Маннергейм — что могло их связывать? В конце маршрута гости смогут самостоятельно посетить Зимний Сад или вернуться с гидом к ж/д вокзалу.
Кроме этого, можно посетить Можжевеловый остров. Здесь вы узнаете о том, как полуостров превратился в остров, а трущобы — в престижный жилой район в архитектурном югендстиле. На острове находятся: православный собор Успения Пресвятой Богородицы — крупнейший в северной Европе, престижный ресторан «Катаяноккан Казино» — театр кровавых событий гражданской войны. Министерство иностранных дел расположилось в бывших адмиралтейских казармах, а фешенебельная гостиница — в бывшей тюрьме.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура ВОЗМОЖНО обьединение заказов, мах 10 чел ; место встречи по согласованию. ЕСЛИ НЕТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ,ТО СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ИЗНАЧАЛЬНАЯ. без дополнительной скидки..
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Гид с 25-летним стажем. Люблю и уважаю наш народ, страну и город, в котором прожила уже более 25 лет. Работаю в тесном сотрудничестве с Обществом знатоков города, университетом и ассоциацией гидов Хельсинки. В составе группы русскоязычных гидов-энтузиастов — членов ассоциации провожу пешеходные экскурсии. Поверьте, Хельсинки очень интересный, и здесь есть, что рассказать и показать!
Мы провели незабываемое и познавательное время с Инной. Экскурсия интегрировала исторические факты, культурные и социальные аспекты, особенности Хельсинки и Финляндии в настоящее время. Инна щепетильно отнеслась к нашим просьбам, с легкостью и элегантностью заинтересовала все возраста от 13 лет и до 40+. Огромное спасибо за профессионализм и красивое знакомство с городом.
Олеся
2 августа 2019
Нам очень повезло, что мы выбрали Инну нашим гидом по Хельсинки.Формат экскурсии отлично подошел нашей семье. Инна, очень заботливый и внимательный человек, постаралась максимально комфортно для детей провести экскурсию. Мы узнали очень много интересных фактов о жизни в Финляндии, о истории этой страны. Детям больше всего запомнилось посещение современной библиотеки. Мы получили много дельных советов, как провести остаток дня и что привести на память. Очень рекомендую!
Елена
15 июля 2019
Экскурсия понравилась. Были учтены пожелания заказчика. Посмотрели новые интересные места в Хельсинки, что не показывают в обычных обзорных экскурсиях по городу. Рекомендуем.
Наташа
9 июля 2019
Большое спасибо Инне за замечательную
Экскурсию. Весь маршрут продуман. Все четко
И ОЧЕНЬ интересно.
Всем очень рекомендую.
Ольга
3 июля 2019
Очень понравилась гид Инна и ее экскурсия. Инна проводит по удобному маршруту, с возможностью перевести дух сидя, слушая интересную информацию об истории страны и жизни местных жителей. Нам были полезны рекомендации музеев и магазинов. Если вернемся в Хельсинки, снова пойдем гулять с Инной по другим районам города!
Наталья
12 марта 2019
Были в городе буквально 2 часа, но Инна смогла нас заинтересовать городом, что мы решили приехать на более длительный срок. Просила сделать обзорную экскурсию под ребенка: чтобы было не скучно, и не длительный маршрут. Все так и получилось)) Спасибо за проведенное время и мороженое)).
Юлия
11 марта 2019
Отличная экскурсии! Много новой информации и отличный маршрут!
Андрей
25 февраля 2019
Экскурсия была очень увлекательна, с подробными историческими справками. Кроме того услышали много полезных житейских советов и объяснений о чертах финского характера. Очень рекомендую Инну и её экскурсию.
Valeria
19 февраля 2019
Экскурсия очень понравилась, несмотря на погоду (конец февраля) замерзнуть не удалось:) так как гид ориентировался на состояние детей и чередовал осмотр достопримечательностей с заходами в здания. Очень неожиданными были подарочки детям, которые всем подняли настроение:))) Инна рассказала много информации о городе, истории, архитектуре, порекомендовала, где покушать и куда съездить. Утром следующего дня дети сыпали фактами и цифрами (сколько в Финляндии озёр, в каком году изобрели мобильный телефон, в каком году основан город), так что все запомнили, оказывается:))) взрослым тоже понравилось, хотим ещё:)))
Ольга
11 января 2019
Нам очень повезло с нашим гидом Инной, она не только замечательный рассказчик, но и очень приятный в общении человек: дружелюбный и заботливый (с нами были дети и им уделяли отдельное внимание)! Она учла все: возраст, интересы( мы задавали много вопросов и материал экскурсии был по ходу скорректирован) и даже погоду. Нам очень понравилось!
Обзорная экскурсия по городу: основные достопримечательности, традиции, легенды и местная кухня
Познакомьтесь со столицей Финляндии и узнайте самое главное о культуре финнов! Вы побываете на Торговой площади, увидите Кафедральный собор, услышите рассказ о Часовой башне на главном вокзале и попробуете продукты на Старом рынке, где сохранилась по-северному спокойная атмосфера. Помимо основных достопримечательностей я покажу менее известные, но не менее интересные места, расскажу о прошлом и настоящем города, посоветую, где провести свободное время и вкусно поесть.
Неутомительная экскурсия по главным и секретным местам финской столицы
Вы увидите все «визитные карточки» Хельсинки: Торговую и Сенатскую площади, памятник Сибелиусу, церковь в скале, Кафедральный и Успенский соборы и Дворец музыки. Я расскажу о культуре, истории, традициях и быте города. Помогу понять, почему Хельсинки — одна из самых прогрессивных и комфортных европейских столиц. А еще покажу то, что обычно не видят путешественники: дворы, новейшие торговые и культурные локации в бывших производственных районах и многое другое!
Неспешная прогулка по городу после захода солнца и знакомство с его достопримечательностями
Теплый вечер, легкий ветерок, нешумный транспорт, открытые террасы кафе и хорошая компания — вот как пройдет наша экскурсия. Вы не только приятно проведете время, но и узнаете, чем живет город, почувствуете его ритм. Увидите знаковые места и услышите интересные факты из истории страны и повседневной жизни в современном Хельсинки.
Истории шведских королей, лаконичные пейзажи и промышленные арт-кварталы
Эта прогулка приведет вас к месту, куда редко наведываются туристы, а зря — ведь именно здесь, среди густых лесов и высоких порогов, в 16 веке был основан Хельсингфорс. Вы взглянете на город глазами шведских королей и перенесетесь в их славную эпоху, увидите старинные промышленные здания, ставшие арт-пространствами, и финские деревянные домики. Я покажу вам тот самый Хельсинки, который должен был, по пророчеству короля Густава Вааса, «затмить успехами зазнайку Ревель».
Знакомство с архитектурой и историей района для тех, кто уже видел достопримечательности центра
Тех, кто уже знаком с историческим центром Хельсинки, приглашаем прогуляться вдоль залива в районе Тöölö, который начал формироваться под влиянием всемирно известного финского архитектора и дизайнера Алвара Аалто в 70-гг. 20 века.
Знаковые места и тайные уголки финской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Вы увидите главные достопримечательности Хельсинки, услышите интересные факты из истории города и ощутите самобытную атмосферу финской столицы. Я помогу разобраться в особенностях местной жизни, покажу отличные обзорные площадки в неожиданных местах и поделюсь множеством полезных советов.
Увидеть больше, чем на пешеходной — обзорная авто-экскурсия по исторической части города
В отличие от двухчасовой пешеходной прогулки на моей автомобильной экскурсии вы успеете не просто пройти по двум-трем улицам города и посетить пару важных исторических мест, но и осмотреть многие другие достопримечательности города.
Самые атмосферные места города на пешеходной прогулке
Эта экскурсия отлично подойдёт путешественникам для первого знакомства с Хельсинки. Я проведу вас по главным архитектурным памятникам города, помогу прочувствовать его атмосферу, расскажу о становлении Хельсинки и развитии финского дизайна. А затем пройдемся по Рыночной площади с её северными деликатесами, пряной выпечкой и бодрящим кофе. Начнем наше финское утро в хорошей компании!
Хотите немного уйти от стандартных туристических маршрутов и путеводителей, чтобы увидеть Хельсинки глазами местных жителей? На нашей прогулке вы сможете рассмотреть город с разных сторон, уловить его архитектурные контрасты и прочувствовать спокойную атмосферу приморской столицы. Я расскажу самые интересные факты о Хельсинки и дам несколько ценных советов, которые помогут вам почувствовать себя местным жителем и настоящим финном.
Во время экскурсии мы посетим основные достопримечательности города, я с удовольствием проведу свой рассказ о городе с учетом именно ваших интересов, будь то архитектура, дизайн, история или что-либо еще.
Рассмотреть ключевые достопримечательности, узнать, чем живут финны, и разобраться в местной кухне
Если вы желаете увидеть всё самое интересное в Хельсинки, не теряя ни минуты, добро пожаловать на мою насыщенную прогулку! Встретившись в терминале аэропорта в Вантаа, мы отправимся на электричке в сердце финской столицы. За пару часов вы узнаете о прошлом и настоящем Хельсинки, познакомитесь с традициями и нравами финнов, увидите Императорский дворец и Рыцарский дом, пройдете по следам муми-троллей и, разумеется, оцените блюда финской кухни. Я стану вашим проводником по центру северного города, поделюсь полезными советами и историями о финских монархах, архитекторах и незаурядных личностях.