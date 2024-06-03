Гастрономические экскурсии Хельсинки

Найдено 5 экскурсий в категории «Гастрономические» в Хельсинки на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Финская десятка - самое лучшее в Хельсинки и о нём
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
131 отзыв
Финская десятка: культурное и гастрономическое путешествие по Хельсинки
Погрузитесь в удивительный мир Хельсинки: от исторических памятников до финских кулинарных традиций
Начало: В вестибюле отеля Marski
«Вы не только увидите главные достопримечательности и узнаете историю города, но и познакомитесь с необыкновенными финскими традициями и гастрономией»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
85 за всё до 5 чел.
Хельсинки - самое главное и не только
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
113 отзывов
Групповая экскурсия по Хельсинки: от исторических памятников до финских деликатесов
Вас ждет погружение в атмосферу Хельсинки: от знаковых достопримечательностей до вкуса традиционных блюд. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В центре города или на терминале в порту
«Вы попробуете кое-что из традиционных вкусностей финской кухни и по желанию заглянете в фирменный магазин морских деликатесов»
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
15 июня в 11:00
35 за человека
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа: культура, история, кухня
Встреча в аэропорту Вантаа и насыщенная прогулка по Хельсинки. История, культура и вкусы Финляндии в одной экскурсии
Начало: в терминале 2
«Особое внимание уделим финской кухне — я расскажу, как появилось знаменитое местное пирожное «Рунебергин торту» и в честь кого оно названо, и открою секрет, чем надо смазывать финский сыр»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
105 за всё до 5 чел.
Вечерний Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Вечерний Хельсинки: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Теплый вечер, легкий ветерок и хорошая компания - идеальные условия для прогулки по вечернему Хельсинки. Узнайте больше о городе
Начало: по согласованию
«В стоимость экскурсии не входят еда в кафе и траты на проезд (2,90 евро для взрослых и 1,45 евро для детей 7-17 лет)»
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
100 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Хельсинки «Kymppi» - финская десятка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Экскурсия по Хельсинки: истории, легенды и финские лакомства
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Хельсинки! Вас ждут 10 достопримечательностей, 10 легендарных личностей и 10 лакомств финской кухни
Начало: Вестибюль отеля Marski, Mannerheimintie 10
«Вы не только увидите главные достопримечательности и узнаете историю города, но и познакомитесь с необыкновенными финскими традициями и гастрономией»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
89 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Финская десятка - самое лучшее в Хельсинки и о нём
    Мы прекрасно провели время. Ирина чудесный экскурсовод. Она отвечает на все вопросы и учитывает пожелание клиента. И главное: Ирина чувствует
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    своего клиента и располагает к себе с первой минуты знакомства. Даёт советы, как лучше провести время в Хельсинки. Спасибо большое за прекрасные минуты общения!

  • K
    Katsiaryna
    18 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Хельсинки «Kymppi» - финская десятка
    Ирина - очень хороший, интересный экскурсовод, с индивидуальным подходом. Всем рекомендую, остались очень довольны. Были в Хельсинки до этого несколько раз, не впечатлялись, а с ней город открылся с новых разных сторон
  • Н
    Наталья
    8 января 2024
    Финская десятка - самое лучшее в Хельсинки и о нём
    Экскурсия прошла замечательно. Несмотря на холодную погоду, Ирина грамотно организовала наш маршрут. Зашли в библиотеку Хельсинки, увидели современную архитектуру. Отличный гид и экскурсию рекомендуем.
  • L
    Liana
    20 ноября 2023
    Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа
    Прекрасная экскурсия с гидом Ириной по Хельсинки,она меня встретила в аэропорту,что было очень удобно и мы поехали в город на
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    электричке, там присоединилась к нам еще одна девушка. Ирина прекрасный рассказчик,очень позитивная,профессионал своего дела, провела нас по самым знаковым местам этого северного города. Мы остались очень довольны,узнали многое о быте финнов. Рекомендую гида Ирину всем желающим познакомиться со столицей Финляндии!

  • О
    Ольга
    27 сентября 2022
    Вечерний Хельсинки
    Здорово, что экскурсию мы запросили то ли накануне, то ли утром того же дня. И нам удалось посмотреть Хельсинки со
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    знающим его человеком. В нашей семье = группе были дети разного возраста, бабушка и люди 27-40 лет. Гид адаптировала экскурсию под погоду, скорость бабушки, интересы детей и взрослых. Большое спасибо, было увлекательно, познавательно и интересно.

    Здорово, что экскурсию мы запросили то ли накануне, то ли утром того же дня. И намЗдорово, что экскурсию мы запросили то ли накануне, то ли утром того же дня. И нам
  • Р
    Рита
    26 сентября 2022
    Хельсинки - самое главное и не только
    Инна, потрясающий гид и потрясающая женщина, знающая свой город, историю страны. Очень много нового узнала и подчеркнула для себя важного.
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    За 2,5 часа влюбилась в город и захотелось остаться на подольше. Кто думает, что в Хельсинки нечего делать, это не так. Единственное о чем пожалела, что не взяла экскурсию в первый день, нужно брать сразу как приезжаешь, а потом исследовать все самому, потому что Инна расскажет о многом и покажет, как можно с пользой провести время, а не тупо сланятся по магазинам за покупками. Инна, спасибо Вам огромное. Знакомство с Вами было самым лучшим из моего мини путешествия. Отдельное спасибо за маленький подарок☺️ Процветания Вам и Вашей стране🌸

  • S
    Sergey
    15 сентября 2022
    Хельсинки - самое главное и не только
    Стелла - замечательный экскурсовод. Получили незабываемые впечатления!
  • Г
    Галина
    9 сентября 2022
    Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа
    Прогулка была интересной и познавательной. Спасибо Ирине.
  • Е
    Елена
    6 сентября 2022
    Вечерний Хельсинки
    Отличная и очень познавательная экскурсия по городу. Инна очень приятный человек и она отлично знает историю, что делает прогулку увлекательной
  • Т
    Татьяна
    23 августа 2022
    Хельсинки - самое главное и не только
    Экскурсия чудесная!!! Гид Инна чудесно передала информацию о городе, его жителях и о Финляндии в целом. Очень понравилось, что была часть
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    с исторической справкой, благодаря которой удалось лучше понять быт и характер жителей Хельсинки и проникнуться ценностью культурных достопримечательностей. Наибольший восторг вызвало посещение библиотеки, после которого не только появилось стойкое желание вернуться ещё раз в качестве туриста, но и закралась мысль остаться в этом городе навсегда!)))

Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Гастрономические»

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Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в июне 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 105. Туристы уже оставили гидам 259 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Хельсинки, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Финляндии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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