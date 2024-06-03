1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Финская десятка: культурное и гастрономическое путешествие по Хельсинки
Погрузитесь в удивительный мир Хельсинки: от исторических памятников до финских кулинарных традиций
Начало: В вестибюле отеля Marski
«Вы не только увидите главные достопримечательности и узнаете историю города, но и познакомитесь с необыкновенными финскими традициями и гастрономией»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€85 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Хельсинки: от исторических памятников до финских деликатесов
Вас ждет погружение в атмосферу Хельсинки: от знаковых достопримечательностей до вкуса традиционных блюд. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В центре города или на терминале в порту
«Вы попробуете кое-что из традиционных вкусностей финской кухни и по желанию заглянете в фирменный магазин морских деликатесов»
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
15 июня в 11:00
€35 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа: культура, история, кухня
Встреча в аэропорту Вантаа и насыщенная прогулка по Хельсинки. История, культура и вкусы Финляндии в одной экскурсии
Начало: в терминале 2
«Особое внимание уделим финской кухне — я расскажу, как появилось знаменитое местное пирожное «Рунебергин торту» и в честь кого оно названо, и открою секрет, чем надо смазывать финский сыр»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Хельсинки: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Теплый вечер, легкий ветерок и хорошая компания - идеальные условия для прогулки по вечернему Хельсинки. Узнайте больше о городе
Начало: по согласованию
«В стоимость экскурсии не входят еда в кафе и траты на проезд (2,90 евро для взрослых и 1,45 евро для детей 7-17 лет)»
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Хельсинки: истории, легенды и финские лакомства
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Хельсинки! Вас ждут 10 достопримечательностей, 10 легендарных личностей и 10 лакомств финской кухни
Начало: Вестибюль отеля Marski, Mannerheimintie 10
«Вы не только увидите главные достопримечательности и узнаете историю города, но и познакомитесь с необыкновенными финскими традициями и гастрономией»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€89 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Мы прекрасно провели время. Ирина чудесный экскурсовод. Она отвечает на все вопросы и учитывает пожелание клиента. И главное: Ирина чувствует
- KKatsiaryna18 марта 2024Ирина - очень хороший, интересный экскурсовод, с индивидуальным подходом. Всем рекомендую, остались очень довольны. Были в Хельсинки до этого несколько раз, не впечатлялись, а с ней город открылся с новых разных сторон
- ННаталья8 января 2024Экскурсия прошла замечательно. Несмотря на холодную погоду, Ирина грамотно организовала наш маршрут. Зашли в библиотеку Хельсинки, увидели современную архитектуру. Отличный гид и экскурсию рекомендуем.
- LLiana20 ноября 2023Прекрасная экскурсия с гидом Ириной по Хельсинки,она меня встретила в аэропорту,что было очень удобно и мы поехали в город на
- ООльга27 сентября 2022Здорово, что экскурсию мы запросили то ли накануне, то ли утром того же дня. И нам удалось посмотреть Хельсинки со
- РРита26 сентября 2022Инна, потрясающий гид и потрясающая женщина, знающая свой город, историю страны. Очень много нового узнала и подчеркнула для себя важного.
- SSergey15 сентября 2022Стелла - замечательный экскурсовод. Получили незабываемые впечатления!
- ГГалина9 сентября 2022Прогулка была интересной и познавательной. Спасибо Ирине.
- ЕЕлена6 сентября 2022Отличная и очень познавательная экскурсия по городу. Инна очень приятный человек и она отлично знает историю, что делает прогулку увлекательной
- ТТатьяна23 августа 2022Экскурсия чудесная!!! Гид Инна чудесно передала информацию о городе, его жителях и о Финляндии в целом. Очень понравилось, что была часть
Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в июне 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 105. Туристы уже оставили гидам 259 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Хельсинки, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Финляндии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024