Д Дмитрий Обзорная экскурсия по Хельсинки «Kymppi» - финская десятка Очень подробно и интересно, время пролетело назаметно. Понравилось и взрослым и детям!

Е Евгений Обзорная экскурсия по Хельсинки «Kymppi» - финская десятка У нас была обзорная экскурсия по Хельсинки, очень понравилось! Ирина провела с нами много времени и ответила на все вопросы. Спасибо

K Katsiaryna Обзорная экскурсия по Хельсинки «Kymppi» - финская десятка Ирина - очень хороший, интересный экскурсовод, с индивидуальным подходом. Всем рекомендую, остались очень довольны. Были в Хельсинки до этого несколько раз, не впечатлялись, а с ней город открылся с новых разных сторон

А Анна Залив Тееле. Аврора и Маннергейм история их жизни Отличный комфортный гид с широкими знаниями и интересной подачей. Прекрасный вариант подарка близкому человеку. Хотелось бы попробовать другие экскурсии летом.

К Карина Из Хельсинки в Турку - поездка в средневековый город читать дальше очень интересно! На кофе остановились в местном заведении, что произвело много эмоций! В Турку насладились средневековьем - Абоский Замок - издалека посмотрели на строительство лайнера, на подобных совершали путешествие, что для нас было интересно! Спасибо огромное! Всем рекомендуем! Всей семьёй хотим поблагодарить Евгению за солнечный день поведённый в Турку. По пути рассказала много интересного, нам было весело и

s svetik21 Из Хельсинки в Порвоо «За спичками» читать дальше съемки, вместе вспоминали фрагменты из фильма "За спичками". Было весело! Захотелось пройти тем же маршрутом летом)). Огромное спасибо гиду Дариусу за очень интересное и познавательное приключение!!! Экскурсия замечательная! И дети и родители в восторге! Городок Порвоо очень понравился: небольшой, уютный, красивый. Прошлись по местам, где проходили