Выездные экскурсии из Хельсинки

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Хельсинки на русском языке, цены от €89. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Хельсинки в Турку - поездка в средневековый город
На машине
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Хельсинки в Турку: В гости к средневековью
Погрузитесь в атмосферу средневекового Турку, его исторические места и архитектурные шедевры ждут вас
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
351 за всё до 4 чел.
Залив Тееле. Аврора и Маннергейм история их жизни
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Залив Тееле. Аврора и Маннергейм история их жизни
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Хельсинки «Kymppi» - финская десятка
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Хельсинки: истории, легенды и финские лакомства
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Хельсинки! Вас ждут 10 достопримечательностей, 10 легендарных личностей и 10 лакомств финской кухни
Начало: Вестибюль отеля Marski, Mannerheimintie 10
Расписание: ежедневно с 10.00 до 17.00
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
89 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    17 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Хельсинки «Kymppi» - финская десятка
    Очень подробно и интересно, время пролетело назаметно. Понравилось и взрослым и детям!
  • Е
    Евгений
    28 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Хельсинки «Kymppi» - финская десятка
    У нас была обзорная экскурсия по Хельсинки, очень понравилось! Ирина провела с нами много времени и ответила на все вопросы. Спасибо
  • K
    Katsiaryna
    18 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Хельсинки «Kymppi» - финская десятка
    Ирина - очень хороший, интересный экскурсовод, с индивидуальным подходом. Всем рекомендую, остались очень довольны. Были в Хельсинки до этого несколько раз, не впечатлялись, а с ней город открылся с новых разных сторон
  • А
    Анна
    13 марта 2023
    Залив Тееле. Аврора и Маннергейм история их жизни
    Отличный комфортный гид с широкими знаниями и интересной подачей. Прекрасный вариант подарка близкому человеку. Хотелось бы попробовать другие экскурсии летом.
  • К
    Карина
    13 марта 2020
    Из Хельсинки в Турку - поездка в средневековый город
    Всей семьёй хотим поблагодарить Евгению за солнечный день поведённый в Турку. По пути рассказала много интересного, нам было весело и
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    очень интересно! На кофе остановились в местном заведении, что произвело много эмоций! В Турку насладились средневековьем - Абоский Замок - издалека посмотрели на строительство лайнера, на подобных совершали путешествие, что для нас было интересно! Спасибо огромное! Всем рекомендуем!

  • s
    svetik21
    8 января 2020
    Из Хельсинки в Порвоо «За спичками»
    Экскурсия замечательная! И дети и родители в восторге! Городок Порвоо очень понравился: небольшой, уютный, красивый. Прошлись по местам, где проходили
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    съемки, вместе вспоминали фрагменты из фильма "За спичками". Было весело! Захотелось пройти тем же маршрутом летом)). Огромное спасибо гиду Дариусу за очень интересное и познавательное приключение!!!

  • Н
    Наталья
    26 августа 2019
    Из Хельсинки в Турку - поездка в средневековый город
    Экскурсия поездка была замечательной, по дороге много узнали о самой Финляндии, попробовали нац еду, в Турку экскурсия была отлично спланирована.

Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хельсинки
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Хельсинки в Турку - поездка в средневековый город
  2. Залив Тееле. Аврора и Маннергейм история их жизни
  3. Обзорная экскурсия по Хельсинки «Kymppi» - финская десятка
Какие места ещё посмотреть в Хельсинки
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Торговая площадь
  3. Парламент
Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в июле 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 89 до 351. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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