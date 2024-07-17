2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Хельсинки в Турку: В гости к средневековью
Погрузитесь в атмосферу средневекового Турку, его исторические места и архитектурные шедевры ждут вас
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€351 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Залив Тееле. Аврора и Маннергейм история их жизни
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Хельсинки: истории, легенды и финские лакомства
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Хельсинки! Вас ждут 10 достопримечательностей, 10 легендарных личностей и 10 лакомств финской кухни
Начало: Вестибюль отеля Marski, Mannerheimintie 10
Расписание: ежедневно с 10.00 до 17.00
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
€89 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий17 июля 2024Очень подробно и интересно, время пролетело назаметно. Понравилось и взрослым и детям!
- ЕЕвгений28 июня 2024У нас была обзорная экскурсия по Хельсинки, очень понравилось! Ирина провела с нами много времени и ответила на все вопросы. Спасибо
- KKatsiaryna18 марта 2024Ирина - очень хороший, интересный экскурсовод, с индивидуальным подходом. Всем рекомендую, остались очень довольны. Были в Хельсинки до этого несколько раз, не впечатлялись, а с ней город открылся с новых разных сторон
- ААнна13 марта 2023Залив Тееле. Аврора и Маннергейм история их жизниОтличный комфортный гид с широкими знаниями и интересной подачей. Прекрасный вариант подарка близкому человеку. Хотелось бы попробовать другие экскурсии летом.
- ККарина13 марта 2020Всей семьёй хотим поблагодарить Евгению за солнечный день поведённый в Турку. По пути рассказала много интересного, нам было весело и
- ssvetik218 января 2020Из Хельсинки в Порвоо «За спичками»Экскурсия замечательная! И дети и родители в восторге! Городок Порвоо очень понравился: небольшой, уютный, красивый. Прошлись по местам, где проходили
- ННаталья26 августа 2019Экскурсия поездка была замечательной, по дороге много узнали о самой Финляндии, попробовали нац еду, в Турку экскурсия была отлично спланирована.
Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в июле 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 89 до 351. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии по окрестностям Хельсинки и местам Финляндии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Финляндии