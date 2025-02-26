Найдено 3 экскурсии в категории « Популярные места » в Антибе на русском языке, цены от €159. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 1 отзыв Мини-группа до 4 чел. Большое путешествие по Лазурному побережью Проведите день на Лазурном берегу, посещая 9 удивительных городов. Откройте для себя красоту Канн, Монако и Ниццы, наслаждаясь комфортом Начало: У Ж.Д. вокзала в Антибе Расписание: ежедневно в 08:00 €299 за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Антиб без фильтров Обзорная экскурсия по очаровательному средневековому городу €160 за всё до 10 чел. 5 часов Групповая Роскошные курорты Лазурного берега Путешествие по Западной части Лазурного берега - роскошный курорт с белыми пляжами и голубыми флагами Расписание: Ежедневно в 14:30 от €159 за человека Другие экскурсии Антиба Последние отзывы на экскурсии Ж Женя Большое путешествие по Лазурному побережью из Антиба Очень понравилась поездка. Всё замечательно. Гид Владимир показал много интересного, захватывающего. Экскурсия - высший класс!

Ответы на вопросы от путешественников по Антибу в категории «Популярные места»

Экскурсии на русском языке в Антибе (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 1 ⭐ отзыв, цены от €159. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май