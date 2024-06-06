Семейные развлекательные экскурсии Биарриц

Найдено 4 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Биарриц на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Биарриц - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Биарриц - первое свидание
Главные достопримечательности и тайные уголки элегантного французского курорта на душевной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
155 за всё до 7 чел.
Французская Страна Басков
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Французская Страна Басков
Байона, Биарриц, Сен-Жан-де-Люз - увлекательное путешествие по живописному побережью
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
1 090 за всё до 2 чел.
Биарриц - город «бархатных сезонов»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Биарриц - город «бархатных сезонов»
Любимец старой аристократии и современных серфингистов
18 июня в 11:00
25 июня в 11:00
220 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Биаррицу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Биаррицу
Оценить красоту города, получить эффектные снимки и узнать, почему баски носят береты
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Биарриц - первое свидание
    Прекрасная прогулка по Биарриц с Марианной. Прониклись историей и атмосферой города. Рекомендую!
  • М
    Мила
    12 мая 2024
    Биарриц - первое свидание
    Какая же прекрасная экскурсия!!! Из-за опоздания нашего поезда мы прибыли позже, чем ожидали и не успевали на экскурсию. Сообщили об
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    этом организатору и нам пошли на встречу и перенесли экскурсию на следующий день!!! Сама экскурсия восторг!!! Много информации, интересных фактов, истории и красивых локаций. Время пролетело незаметно! Плюс мы получили неоценимую информацию о лучших местах для шоппинга, ресторанах, видовых кафе, рынках и музеях!!! Огромное спасибо!!! 🙏🥰😇

  • T
    Tatjana
    9 мая 2024
    Биарриц - первое свидание
    Мы много раз посещали город Биарриц во Франции, и в этот раз решили взять экскурсию. Мы выбрали Марианну через Tripster
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    и не пожалели! Она была замечательным гидом, очень хорошо знала историю города и подстраивалась под наши интересы. Экскурсия была увлекательной для всей семьи, особенно для ребенка. Спасибо Марианне за такой интересный и информативный тур!

    Мы много раз посещали город Биарриц во Франции, и в этот раз решили взять экскурсию. МыМы много раз посещали город Биарриц во Франции, и в этот раз решили взять экскурсию. МыМы много раз посещали город Биарриц во Франции, и в этот раз решили взять экскурсию. Мы
  • Е
    Евгения
    5 июня 2018
    Французская Страна Басков
    Искренне рекомендую Эмму. Живой интересный рассказ, приятная поездка. Жаль, что не встретила ее раньше в Сан Себастьяне
  • А
    Александр
    24 августа 2017
    Французская Страна Басков
    Мы заказывали у Эммы три экскурсии, поэтому оставлю отзыв о цикле Сан-Себастья, Бильбао и Французская страна Басков. Цель нашей поездки была
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    Страна Басков, поэтому просто в точку. Спасибо большое, Эмма и Марианна! Мы все рассмотрели несмотря на дожди и жару!;)) Сан-Жан де Люз будет сниться мне зимой! А за подсказку ехать из Сан-Себастьяна в Бильбао по побережью, Эмма, отдельный поклон))!

Ответы на вопросы от путешественников по Биарриц в категории «Можно с детьми»

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  1. Биарриц - первое свидание
  2. Французская Страна Басков
  3. Биарриц - город «бархатных сезонов»
  4. Фотопрогулка по Биаррицу
Сколько стоит экскурсия по Биарриц в июне 2024
Сейчас в Биарриц в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 экскурсии от 155 до 1 090. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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