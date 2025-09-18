Найдено 3 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » в Биарриц на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 28 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Биарриц - первое свидание Главные достопримечательности и тайные уголки элегантного французского курорта на душевной экскурсии €240 за всё до 7 чел. На машине 7 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Очарование баскских деревушек Путешествие в сердце баскской культуры: деревни у подножия Пиренеев ждут вас! Познакомьтесь с традициями и историей региона €380 за всё до 4 чел. Пешая 1.5 часа 3 отзыва Фотопрогулка до 10 чел. Фотопрогулка по Биаррицу Индивидуальная фотопрогулка в Биаррице подарит вам уникальные кадры на фоне живописных мест. Узнайте больше о баскской культуре и насладитесь атмосферой €240 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Биарриц Последние отзывы на экскурсии П Поликанова Очарование баскских деревушек - на машине из Биаррица Отличная поездка в сопровождении замечательного экскурсовода Марианны. Очень красивые деревни, пейзажи, архитектура домов басков в сочетании с интересной историей этой страны, рассказанной Марианной, сделали этот день одним из лучших. Мероприятие подойдет всем, кому интересна история этих мест

