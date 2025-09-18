Индивидуальная
до 7 чел.
Биарриц - первое свидание
Главные достопримечательности и тайные уголки элегантного французского курорта на душевной экскурсии
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€240 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование баскских деревушек
Путешествие в сердце баскской культуры: деревни у подножия Пиренеев ждут вас! Познакомьтесь с традициями и историей региона
Завтра в 11:00
11 дек в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Биаррицу
Индивидуальная фотопрогулка в Биаррице подарит вам уникальные кадры на фоне живописных мест. Узнайте больше о баскской культуре и насладитесь атмосферой
Завтра в 13:00
11 дек в 08:00
€240 за всё до 10 чел.
- ППоликанова18 сентября 2025Отличная поездка в сопровождении замечательного экскурсовода Марианны. Очень красивые деревни, пейзажи, архитектура домов басков в сочетании с интересной историей этой страны, рассказанной Марианной, сделали этот день одним из лучших. Мероприятие подойдет всем, кому интересна история этих мест
