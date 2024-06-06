Пешие экскурсии-прогулки в Биарриц с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Биарриц на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Биарриц - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Биарриц - первое свидание
Главные достопримечательности и тайные уголки элегантного французского курорта на душевной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
155 за всё до 7 чел.
Биарриц - город «бархатных сезонов»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Биарриц - город «бархатных сезонов»
Любимец старой аристократии и современных серфингистов
18 июня в 11:00
25 июня в 11:00
220 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Биаррицу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Биаррицу
Оценить красоту города, получить эффектные снимки и узнать, почему баски носят береты
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Биарриц - первое свидание
    Прекрасная прогулка по Биарриц с Марианной. Прониклись историей и атмосферой города. Рекомендую!
  • М
    Мила
    12 мая 2024
    Биарриц - первое свидание
    Какая же прекрасная экскурсия!!! Из-за опоздания нашего поезда мы прибыли позже, чем ожидали и не успевали на экскурсию. Сообщили об
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    этом организатору и нам пошли на встречу и перенесли экскурсию на следующий день!!! Сама экскурсия восторг!!! Много информации, интересных фактов, истории и красивых локаций. Время пролетело незаметно! Плюс мы получили неоценимую информацию о лучших местах для шоппинга, ресторанах, видовых кафе, рынках и музеях!!! Огромное спасибо!!! 🙏🥰😇

  • T
    Tatjana
    9 мая 2024
    Биарриц - первое свидание
    Мы много раз посещали город Биарриц во Франции, и в этот раз решили взять экскурсию. Мы выбрали Марианну через Tripster
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    и не пожалели! Она была замечательным гидом, очень хорошо знала историю города и подстраивалась под наши интересы. Экскурсия была увлекательной для всей семьи, особенно для ребенка. Спасибо Марианне за такой интересный и информативный тур!

    Мы много раз посещали город Биарриц во Франции, и в этот раз решили взять экскурсию. МыМы много раз посещали город Биарриц во Франции, и в этот раз решили взять экскурсию. МыМы много раз посещали город Биарриц во Франции, и в этот раз решили взять экскурсию. Мы

Ответы на вопросы от путешественников по Биарриц в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Биарриц в июне 2024
Сейчас в Биарриц в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 220. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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