читать дальше и не пожалели! Она была замечательным гидом, очень хорошо знала историю города и подстраивалась под наши интересы. Экскурсия была увлекательной для всей семьи, особенно для ребенка. Спасибо Марианне за такой интересный и информативный тур!

Мы много раз посещали город Биарриц во Франции, и в этот раз решили взять экскурсию. Мы выбрали Марианну через Tripster