читать дальше этом организатору и нам пошли на встречу и перенесли экскурсию на следующий день!!! Сама экскурсия восторг!!! Много информации, интересных фактов, истории и красивых локаций. Время пролетело незаметно! Плюс мы получили неоценимую информацию о лучших местах для шоппинга, ресторанах, видовых кафе, рынках и музеях!!! Огромное спасибо!!! 🙏🥰😇

Какая же прекрасная экскурсия!!! Из-за опоздания нашего поезда мы прибыли позже, чем ожидали и не успевали на экскурсию. Сообщили об