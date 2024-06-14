2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Биарриц - первое свидание
Главные достопримечательности и тайные уголки элегантного французского курорта на душевной экскурсии
Завтра в 09:30
8 авг в 09:00
€155 за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Биарриц - город «бархатных сезонов»
Любимец старой аристократии и современных серфингистов
12 авг в 11:00
13 авг в 11:00
€220 за всё до 6 чел.
1.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Биаррицу
Оценить красоту города, получить эффектные снимки и узнать, почему баски носят береты
Завтра в 18:00
8 авг в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника14 июня 2024Марианна - великолепна! Прекрасная рассказчица! Интересно, познавательно, можно сказать, поймали одну волну🙌 Все наши пожелания были услышаны👍 Хотите вина и устриц, да, пожалуйста😀 Прогулка прошла замечательно!
- ЮЮлия6 июня 2024Прекрасная прогулка по Биарриц с Марианной. Прониклись историей и атмосферой города. Рекомендую!
- ММила12 мая 2024Какая же прекрасная экскурсия!!! Из-за опоздания нашего поезда мы прибыли позже, чем ожидали и не успевали на экскурсию. Сообщили об
Ответы на вопросы от путешественников по Биарриц в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Биарриц в августе 2024
Сейчас в Биарриц в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 220. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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