Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Бордо на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 11 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Бордо, пройдя по его знаковым местам и уютным улочкам. Узнайте о богатой истории региона и его культурных особенностях €140 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Бордо для гурманов Прогулка по Бордо с дегустацией каннеле, трюфелей и варенья из шампанского. Узнайте историю сладостей и насладитесь их вкусом Начало: В историческом центре Бордо €160 за всё до 8 чел. На машине 5 часов 2 отзыва Индивидуальная Тайны и винные традиции Сент-Эмильона Сент-Эмильон - это не только вино, но и захватывающая история. Прогулка по его улочкам подарит вам новые открытия и уникальные впечатления от €380 за человека Другие экскурсии Бордо

Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бордо Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия Бордо для гурманов Тайны и винные традиции Сент-Эмильона (из Бордо) В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Бордо в сентябре 2025 Сейчас в Бордо в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 380. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5

Экскурсии на русском языке в Бордо (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 15 ⭐ отзывов, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь