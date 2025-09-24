Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бордо, пройдя по его знаковым местам и уютным улочкам. Узнайте о богатой истории региона и его культурных особенностях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Бордо для гурманов
Прогулка по Бордо с дегустацией каннеле, трюфелей и варенья из шампанского. Узнайте историю сладостей и насладитесь их вкусом
Начало: В историческом центре Бордо
30 сен в 10:00
2 окт в 10:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Тайны и винные традиции Сент-Эмильона
Сент-Эмильон - это не только вино, но и захватывающая история. Прогулка по его улочкам подарит вам новые открытия и уникальные впечатления
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €380 за человека
