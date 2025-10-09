Е Ефимова

Замечательная экскурсия, понравилось все- от начала и до конца. Быстро, толково, уверенно, со знанием дела. Много исторических фактов и тем было затронуто,дегустация сыров и вина - великолепна! Марина выполняет экскурсии ещё и в ближайший пригород- Шато и Аркашон к Атлантическому океану, очень хотелось бы посетить! Рекомендую всем! Огромное спасибо, все очень понравилось!