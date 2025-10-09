Мои заказы

Вино, сыры и история Бордо

Погрузитесь в атмосферу Бордо, наслаждаясь его архитектурой и вкусами. Узнайте о винах и сырах, которые делают этот регион уникальным
Экскурсия в Бордо предлагает уникальную возможность исследовать город через его архитектуру и гастрономию. Посетители увидят Собор Святого Андрея, Большой театр и Площадь Кенконс. Путешествие включает остановки в ключевых винных регионах, таких как Медок и Сент-Эмильон. Дегустация местных вин и сыров станет приятным завершением дня. Участники узнают о значении гран крю и влиянии вин на историю региона
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация лучших вин Бордо
  • 🏛️ Знакомство с архитектурой
  • 🧀 Попробуйте изысканные сыры
  • 📚 Узнайте историю региона
  • 🌍 Посетите знаменитые апелласьоны
Ближайшие даты:
11
ноя14
ноя17
ноя20
ноя24
ноя25
ноя27
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Что можно увидеть

  • Собор Святого Андрея
  • Большой театр
  • Площадь Кенконс
  • Средневековые ворота

Описание экскурсии

  • Собор Святого Андрея — главный храм города
  • Большой театр и его инновации
  • Площадь Кенконс — самая большая площадь Франции
  • Средневековые ворота
  • Остановки в специально выбранных местах для знакомства с главными апелласьонами региона: Медок, Сент-Эмильон, Грава, Сотерн

Вы узнаете:

  • Чем отличается правый берег от левого
  • Почему вина Бордо стали всемирно известными и как правильно их дегустировать
  • Что такое гран крю и какую роль он играет при выборе вина
  • Как повлияли вина на историю региона во время столетней войны
  • Почему французы так любят и ценят свои сыры
  • Чем отличаются сыры и их производств

И конечно, вас ждёт дегустация в винном баре или магазине. Вы попробуете 2 сорта вин — Медок и Сант-Эмильон — и 3–4 вида сыров.

Организационные детали

  • Дегустация вина подойдёт только гостям старше 18 лет. Участникам до 18 лет я предложу сок или воду
  • Дегустация оплачиваются отдельно — €18 с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€160
Дети 13-18 лет€60
Дети 8-12 лет€50
Дети до 7 лет€15
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля InterContinental
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Бордо
Провела экскурсии для 154 туристов
Живу в Бордо и искренне люблю этот город за его теплоту, богатую историю и гастрономические изыски. На моих экскурсиях мы проходим по историческим кварталам, узнаём больше о культуре Франции, заглядываем в тайные уголки, знакомые только местным жителям. Дополнить день можем дегустацией местных продуктов: вина в шато или устриц на берегу Атлантики.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Ефимова
9 окт 2025
Замечательная экскурсия, понравилось все- от начала и до конца. Быстро, толково, уверенно, со знанием дела. Много исторических фактов и тем было затронуто,дегустация сыров и вина - великолепна! Марина выполняет экскурсии ещё и в ближайший пригород- Шато и Аркашон к Атлантическому океану, очень хотелось бы посетить! Рекомендую всем! Огромное спасибо, все очень понравилось!

Входит в следующие категории Бордо

