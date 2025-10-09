Экскурсия в Бордо предлагает уникальную возможность исследовать город через его архитектуру и гастрономию. Посетители увидят Собор Святого Андрея, Большой театр и Площадь Кенконс. Путешествие включает остановки в ключевых винных регионах, таких как Медок и Сент-Эмильон. Дегустация местных вин и сыров станет приятным завершением дня. Участники узнают о значении гран крю и влиянии вин на историю региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация лучших вин Бордо
- 🏛️ Знакомство с архитектурой
- 🧀 Попробуйте изысканные сыры
- 📚 Узнайте историю региона
- 🌍 Посетите знаменитые апелласьоны
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Что можно увидеть
- Собор Святого Андрея
- Большой театр
- Площадь Кенконс
- Средневековые ворота
Описание экскурсии
- Собор Святого Андрея — главный храм города
- Большой театр и его инновации
- Площадь Кенконс — самая большая площадь Франции
- Средневековые ворота
- Остановки в специально выбранных местах для знакомства с главными апелласьонами региона: Медок, Сент-Эмильон, Грава, Сотерн
Вы узнаете:
- Чем отличается правый берег от левого
- Почему вина Бордо стали всемирно известными и как правильно их дегустировать
- Что такое гран крю и какую роль он играет при выборе вина
- Как повлияли вина на историю региона во время столетней войны
- Почему французы так любят и ценят свои сыры
- Чем отличаются сыры и их производств
И конечно, вас ждёт дегустация в винном баре или магазине. Вы попробуете 2 сорта вин — Медок и Сант-Эмильон — и 3–4 вида сыров.
Организационные детали
- Дегустация вина подойдёт только гостям старше 18 лет. Участникам до 18 лет я предложу сок или воду
- Дегустация оплачиваются отдельно — €18 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€160
|Дети 13-18 лет
|€60
|Дети 8-12 лет
|€50
|Дети до 7 лет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля InterContinental
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Бордо
Провела экскурсии для 154 туристов
Живу в Бордо и искренне люблю этот город за его теплоту, богатую историю и гастрономические изыски. На моих экскурсиях мы проходим по историческим кварталам, узнаём больше о культуре Франции, заглядываем в тайные уголки, знакомые только местным жителям. Дополнить день можем дегустацией местных продуктов: вина в шато или устриц на берегу Атлантики.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ефимова
9 окт 2025
Замечательная экскурсия, понравилось все- от начала и до конца. Быстро, толково, уверенно, со знанием дела. Много исторических фактов и тем было затронуто,дегустация сыров и вина - великолепна! Марина выполняет экскурсии ещё и в ближайший пригород- Шато и Аркашон к Атлантическому океану, очень хотелось бы посетить! Рекомендую всем! Огромное спасибо, все очень понравилось!
Входит в следующие категории Бордо
Похожие экскурсии из Бордо
Индивидуальная
до 5 чел.
Подружиться с Бордо: индивидуальная экскурсия
Путешественники знают Бордо как столицу вина и роскошный город. Узнайте, чем дышит столица Аквитании, и прочувствуйте ее атмосферу
Начало: Гранд Театр
15 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Столица великих марочных вин: индивидуальная экскурсия по Бордо
Прогулка по Бордо с посещением винных погребов, исторических мест и архитектурных шедевров. Узнайте тайны виноделия и истории города
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Бордо с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Бордо: Гран-театр, Водное зеркало, квартал Сан-Пьер и Дворцовая площадь. Узнайте историю города и насладитесь винной дегустацией
Начало: Около Гран-театра
18 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
€180 за всё до 4 чел.