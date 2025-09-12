Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Бордо
Прогуляйтесь по историческому центру Бордо, посидите в кафе с чашечкой кофе или бокалом вина, и получите атмосферные снимки
Начало: На площади Place de la Bourse
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€163 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Подружиться с Бордо: индивидуальная экскурсия
Путешественники знают Бордо как столицу вина и роскошный город. Узнайте, чем дышит столица Аквитании, и прочувствуйте ее атмосферу
Начало: Гранд Театр
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный тур в Медок: экскурсия по шато и погребам Бордо
Винный тур в Медок предлагает вам незабываемое путешествие по знаменитым шато Бордо с дегустацией лучших вин региона. Откройте для себя секреты виноделия
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бордо, пройдя по его знаковым местам и уютным улочкам. Узнайте о богатой истории региона и его культурных особенностях
15 сен в 18:00
16 сен в 14:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Погрузитесь в мир французских вин на индивидуальной экскурсии по Бордо. Дегустации в шато Икем, О-Брион и Пап-Клемен ждут вас
22 сен в 10:00
23 сен в 10:00
€650 за всё до 4 чел.
