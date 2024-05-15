читать дальше душевно, Наталья рассказала нам о городе, некоторых особенностях жизни в Бордо, показала прекрасную чайную, где мы потом отогревались от промозглой погоды. Мы путешествуем с дочкой, ей 11 лет и ей очень понравились все локации, выбранные Натальей для фотографий. Наталья - очень душевный и открытый человек. Спасибо ей огромное!

Несмотря на то, что мы попали в Бордо в дождливый день, прогулка с Натальей прошла прекрасно. Было очень интересно и