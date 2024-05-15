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Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фото-прогулка по Бордо с рассказом о главных достопримечательностях
Прогуляйтесь по историческому центру Бордо, посидите в кафе с чашечкой кофе или бокалом вина, и получите атмосферные снимки
Начало: На площади Place de la Bourse
9 июля в 12:00
10 июля в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный мастер-класс по дегустации вин в Бордо с профессиональным виноделом
Погрузитесь в мир вин Бордо с профессиональным виноделом. Узнайте секреты дегустации, научитесь выбирать лучшие вина и наслаждайтесь их вкусом
Начало: На лестнице возле Гранд Театра
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Квест для детей «Следы Чёрного Принца»
Нескучно познакомиться с городом и дотронуться до самого большого водного зеркала в мире
Начало: В районе Гранд театра
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 мая 2024Мы уже две недели путешествуем по Франции и именно в Бордо решили взять индивидуальный мастер-класс по дегустации вина. Однозначно, это
- ССофия7 мая 2024Очень советую фото прогулку с Натальей! Очень приятный человек, отлично чувствует компанию и,конечно, приятный бонус бонус-фотографии и инетесный рассказ о Бордо и его жителях
- ККамилла27 марта 2024Несмотря на то, что мы попали в Бордо в дождливый день, прогулка с Натальей прошла прекрасно. Было очень интересно и
- ООля7 ноября 2023спасибо Наташе за тёплую, несмотря на дождь, прогулку! прошлись по центру, зашли в старинные соборы и, конечно, пофотографировались. снимки вышли тоже очень уютные, живые, с приятной обработкой
Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Активности»
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Сколько стоит экскурсия по Бордо в июле 2024
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