Активности – экскурсии в Бордо

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Бордо на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по Бордо
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная фото-прогулка по Бордо с рассказом о главных достопримечательностях
Прогуляйтесь по историческому центру Бордо, посидите в кафе с чашечкой кофе или бокалом вина, и получите атмосферные снимки
Начало: На площади Place de la Bourse
9 июля в 12:00
10 июля в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по винной дегустации
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальный мастер-класс по дегустации вин в Бордо с профессиональным виноделом
Погрузитесь в мир вин Бордо с профессиональным виноделом. Узнайте секреты дегустации, научитесь выбирать лучшие вина и наслаждайтесь их вкусом
Начало: На лестнице возле Гранд Театра
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 160 за всё до 4 чел.
Квест для детей «Следы Чёрного Принца»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест для детей «Следы Чёрного Принца»
Нескучно познакомиться с городом и дотронуться до самого большого водного зеркала в мире
Начало: В районе Гранд театра
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Мастер-класс по винной дегустации
    Мы уже две недели путешествуем по Франции и именно в Бордо решили взять индивидуальный мастер-класс по дегустации вина. Однозначно, это
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    было правильным решением) Мы очень любим красное сухое, поэтому попросили Лейсан рассказать нам именно о них. Получилось здорово! Мы не только узнали много новой и полезной информации, но и научились различать ароматные оттенки и еле уловимые нотки красных вин разных регионов. Помимо дегустации, Лейсан любезно согласилась прогуляться с нами по городу и немного погрузила в историю этого замечательного места.

  • С
    София
    7 мая 2024
    Фотопрогулка по Бордо
    Очень советую фото прогулку с Натальей! Очень приятный человек, отлично чувствует компанию и,конечно, приятный бонус бонус-фотографии и инетесный рассказ о Бордо и его жителях
  • К
    Камилла
    27 марта 2024
    Фотопрогулка по Бордо
    Несмотря на то, что мы попали в Бордо в дождливый день, прогулка с Натальей прошла прекрасно. Было очень интересно и
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    душевно, Наталья рассказала нам о городе, некоторых особенностях жизни в Бордо, показала прекрасную чайную, где мы потом отогревались от промозглой погоды. Мы путешествуем с дочкой, ей 11 лет и ей очень понравились все локации, выбранные Натальей для фотографий. Наталья - очень душевный и открытый человек. Спасибо ей огромное!

  • О
    Оля
    7 ноября 2023
    Фотопрогулка по Бордо
    спасибо Наташе за тёплую, несмотря на дождь, прогулку! прошлись по центру, зашли в старинные соборы и, конечно, пофотографировались. снимки вышли тоже очень уютные, живые, с приятной обработкой
    спасибо Наташе за тёплую, несмотря на дождь, прогулку! прошлись по центру, зашли в старинные соборы и

Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Активности»

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  1. Фотопрогулка по Бордо
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  3. Квест для детей «Следы Чёрного Принца»
Сколько стоит экскурсия по Бордо в июле 2024
Сейчас в Бордо в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 160. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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