Е Ефимова Очень понравилась экскурсия, я впервые в Бордо, замечательный город. Узнала очень много интересно и об истории, и архитектуре и о реалиях города. Анна замечательный рассказчик, спокойно, интересно и продуманно вела беседу. Рекомендую всем! Спасибо большое!

P Pavel Прекрасная экскурсия - большое спасибо Анне!

А Алексей читать дальше и,поэтому, легко для запоминания выстроенный маршрут, позволил, без лишней спешки и суеты, слушать и,общаясь с прекрасно подготовленной Анной, узнавать главное и интересное об этом чудесном городе. Если Вы хорошо осознаете, что есть настоящий экскурсовод- Тогда Вам повезло. Анечка - настоящий пример специалиста, который соблюдая все правила своей работы передает запланированную к подаче информацию, позволяя, при этом, участвовать в беседе и получать удовольствие от общения с ней. Рассказ звучит спокойно, очень грамотно, расслабленно; но это не пустая болтовня, а отточенная работа, которой нам многим не хватает в наше любительски-хаотичное время. Было интересно, легко и приятно. Анна, благодарим за

Время, проведенное с вами,и жизнью,

И историей Бордо. 🙏 с уважением и добрыми чувствами, семья Фроленковых Прибыли в Бордо….. вечером погуляли по центру города, вкусно поели и выпили немного вина…. Утром после милого завтрака в уютной гостинице направились к Собору, где нас ожидала Анна. Очень логично

И Ирина читать дальше языком. Очень ценно было и простое человеческое общение, Анна охотно ответила на все наши вопросы, посоветовала хорошие рестораны, рассказала, что еще можно посмотреть и где обязательно нужно побывать в регионе Бордо. С удовольствием порекомендуем Анну всем, кто хочет поближе познакомиться с Бордо и Аквитанией! Экскурсия по Бордо была очень увлекательной и интересной. Наш экскурсовод Анна нам очень понравилась. Она прекрасный рассказчик, чувствуется любовь к Франции, глубокие познания в истории, традициях и культуре, свободное владение

N Nikolay Анна - внимательный, доброжелательный гид. Рекомендуем!

Лидия Спасибо большое Анне за чудесную экскурсию по Бордо! Очень советую - прекрасный город и прекрасный экскурсовод

Н Наталья !Сегодняшняя наша встреча на экскурсии принесла богатые впечатления о прекрасном городе Бордо! Очень понравилось,что после Ваших рассказов, мы впитали много исторических и актуальных фактов, которые пополнили копилку наших впечатлений о мире. Желаем вам удачи во всем и крепкого здоровья! Спасибо! С наилучшими пожеланиями, команда путешественников Елена, Алексей,Лариса, Михаил! 🌷

А Александр Отличный гид, интересная информация, легкая подача, удобный маршрут. Рекомендую.

М Маргарита Были семьей (2 взрослых и сын 9 лет) на экскурсионной прогулке по городу Бордо с Анной. Нам всем понравилось! Приятный маршрут, интересные детали, все участники были в процессе экскурсии. Очень приятно и интересно было слушать Анну. На возникающие вопросы получали ответы. Рекомендую Анну для неспешной и познавательной прогулке. Спасибо большое

К Кира Анна очень приятный гид, знающий материал. Спасибо!

н наталья Спасибо Анне за познавательную,нескучную экскурсию. Видно, что Анна любит город и владеет темой. Рекомендуем от всей души.

E Elmira Очень знающий и владеющей темой гид Анна. За два часа посмотрели все самое интересное в Бордо. .

Л Люба Очень понравилась экскурсия с Анной по Бордо, не просто экскурсия, а дружеская беседа. Идеальный маршрут, подходящий темп, информативно, приятно, интересно. Попутно получили ценные практические рекомендации, некоторыми уже пользуемся. Спасибо Анне и удачи.