Аквитания, регион с богатой историей, всегда был в центре внимания.
Экскурсия по Бордо предлагает прогулку по знаковым местам, включая собор Сент-Андре и площадь «Водное зеркало». Участники узнают о средневековой героине Алиеноре Аквитанской и развитии города в разные эпохи.
Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Бордо, ощутить его атмосферу и насладиться архитектурными шедеврами
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть собор Сент-Андре
- 🌊 Прогуляться по площади «Водное зеркало»
- 🔔 Посетить район Сен-Пьера
- 📜 Узнать историю Алиеноры Аквитанской
- 🌍 Понять развитие Бордо в разные эпохи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Собор Сент-Андре
- Площадь «Водное зеркало»
- Район Сен-Пьера
Описание экскурсии
Вы увидите:
- собор Сент-Андре и его колокольню.
- набережную и площадь «Водное зеркало».
- огромный колокол и уютный район Сен-Пьера.
О чём мы поговорим:
- Вы узнаете, как выглядел и назывался город в античные времена.
- Откроете для себя главную женщину Средних веков — Алиенору Аквитанскую — и её судьбоносные для региона решения.
- Я расскажу о климатических и культурных особенностях Бордо, его развитии в античности, Средних веках и современной истории.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваш гид в Бордо
Провела экскурсии для 99 туристов
Бонжур! Я Анна Чаговец, дипломированный лектор по французской литературе и преподаватель по французскому языку. Моя любовь к Франции началась с романов Гюго, которые я хотела читать в оригинале. Сейчас веду экскурсии по Бордо и региону Новая Аквитания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ефимова
7 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, я впервые в Бордо, замечательный город. Узнала очень много интересно и об истории, и архитектуре и о реалиях города. Анна замечательный рассказчик, спокойно, интересно и продуманно вела беседу. Рекомендую всем! Спасибо большое!
P
Pavel
30 сен 2025
Прекрасная экскурсия - большое спасибо Анне!
А
Алексей
23 сен 2025
Прибыли в Бордо….. вечером погуляли по центру города, вкусно поели и выпили немного вина…. Утром после милого завтрака в уютной гостинице направились к Собору, где нас ожидала Анна. Очень логично
И
Ирина
7 сен 2025
Экскурсия по Бордо была очень увлекательной и интересной. Наш экскурсовод Анна нам очень понравилась. Она прекрасный рассказчик, чувствуется любовь к Франции, глубокие познания в истории, традициях и культуре, свободное владение
N
Nikolay
4 сен 2025
Анна - внимательный, доброжелательный гид. Рекомендуем!
Лидия
28 авг 2025
Спасибо большое Анне за чудесную экскурсию по Бордо! Очень советую - прекрасный город и прекрасный экскурсовод
Н
Наталья
24 авг 2025
!Сегодняшняя наша встреча на экскурсии принесла богатые впечатления о прекрасном городе Бордо! Очень понравилось,что после Ваших рассказов, мы впитали много исторических и актуальных фактов, которые пополнили копилку наших впечатлений о мире. Желаем вам удачи во всем и крепкого здоровья! Спасибо! С наилучшими пожеланиями, команда путешественников Елена, Алексей,Лариса, Михаил! 🌷
А
Александр
18 авг 2025
Отличный гид, интересная информация, легкая подача, удобный маршрут. Рекомендую.
М
Маргарита
3 авг 2025
Были семьей (2 взрослых и сын 9 лет) на экскурсионной прогулке по городу Бордо с Анной. Нам всем понравилось! Приятный маршрут, интересные детали, все участники были в процессе экскурсии. Очень приятно и интересно было слушать Анну. На возникающие вопросы получали ответы. Рекомендую Анну для неспешной и познавательной прогулке. Спасибо большое
К
Кира
8 июл 2025
Анна очень приятный гид, знающий материал. Спасибо!
н
наталья
30 июн 2025
Спасибо Анне за познавательную,нескучную экскурсию. Видно, что Анна любит город и владеет темой. Рекомендуем от всей души.
E
Elmira
6 июн 2025
Очень знающий и владеющей темой гид Анна. За два часа посмотрели все самое интересное в Бордо. .
Л
Люба
1 мая 2025
Очень понравилась экскурсия с Анной по Бордо, не просто экскурсия, а дружеская беседа. Идеальный маршрут, подходящий темп, информативно, приятно, интересно. Попутно получили ценные практические рекомендации, некоторыми уже пользуемся. Спасибо Анне и удачи.
К
Константин
13 апр 2025
Экскурсия по Бордо с Анной оставила очень приятные впечатления. Анна — знающий и внимательный гид, интересно рассказывает и делится множеством деталей о истории и архитектуре города. Особенно приятно, что помимо основной программы она показала несколько уютных кафе и дала полезные рекомендации, куда можно заглянуть после экскурсии. Спасибо за хорошо проведённое время!
