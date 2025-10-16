Мои заказы

Тайны и винные традиции Сент-Эмильона (из Бордо)

Сент-Эмильон - это не только вино, но и захватывающая история. Прогулка по его улочкам подарит вам новые открытия и уникальные впечатления
Сент-Эмильон - это место, где вино и история переплетаются в уникальной гармонии.

Прогулка по средневековым улочкам и посещение старинного шато Grand cru позволят вам окунуться в атмосферу прошлого.

Здесь вы узнаете о
затворнике Эмильяне и его влиянии на город, а также откроете для себя секреты подземной Монолитной церкви.

Экскурсия идеально подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет взглянуть на Сент-Эмильон с новой стороны

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Уникальные винные традиции
  • 🏰 Средневековая архитектура
  • ⛪ Тайны Монолитной церкви
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 👥 Индивидуальный подход
Тайны и винные традиции Сент-Эмильона (из Бордо)© Анна
Тайны и винные традиции Сент-Эмильона (из Бордо)© Анна
Тайны и винные традиции Сент-Эмильона (из Бордо)© Анна
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя24
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Коллегиальная церковь
  • Монолитная церковь
  • Шато Grand cru

Описание экскурсии

  • Вы прогуляетесь по извилистым улочкам Сент-Эмильона, которые таят в себе дух Средневековья.
  • Увидите Коллегиальную церковь, а также Монолитную церковь, с которой когда-то вырос весь городок.
  • Посетите старинное винное шато Grand cru рядом с поселением. Познакомитесь с этапами производства вина и откроете для себя тайную жизнь тихого городка, сыгравшего столь важную роль в винном искусстве Франции.

Я расскажу:

  • Кто такой затворник Эмильян и почему в его честь назвали город.
  • Чем уникальна подземная Монолитная церковь и как она появилась.
  • Как Сент-Эмильон стал винной легендой и даже придумал собственное «шампанское».

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на автомобиле Hyundai Accent и дегустация в шато с моим переводом.
  • Могу провести экскурсию для группы от 3 участников. Стоимость экскурсии без трансфера составит €200 за чел. Дегустации оплачиваются дополнительно — €20–40 за чел.
  • До Сент-Эмильона можно добраться на автобусе или поезде. Обращайтесь в личную переписку за деталями.
  • По желанию можно добавить в маршрут посещение подземной церкви или экскурсию в монастырь, где делают креман (шампанское Бордо). Стоимость 1 дополнительного часа — €70.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€270
за двоих€540
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Бордо
Провела экскурсии для 99 туристов
Бонжур! Я Анна Чаговец, дипломированный лектор по французской литературе и преподаватель по французскому языку. Моя любовь к Франции началась с романов Гюго, которые я хотела читать в оригинале. Сейчас веду экскурсии по Бордо и региону Новая Аквитания.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
L
Larisa
16 окт 2025
Прекрасная экскурсия, все было отлично: коммуникация с гидом, маршрут, подача материала. Дегустация, прогулка по городу, шикарный обед - все выше всяких похвал. Ну а про сам город Сент-Эмильон столько уже сказано и написано, что нет смысла повторяться. Очень красиво, очень вкусно, очень интересно! Очень рекомендуем 👍👍👍
E
Ekaterina
17 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Анна отлично все организовала, красивое шато, интересно было прогуляться по городку Сент-Эмильон, также Анна забронировала нам прекрасный ресторан на обед. Если будете в Бордо, однозначно рекомендую взять экскурсию на шато с Анной.
Экскурсия очень понравилась. Анна отлично все организовала, красивое шато, интересно было прогуляться по городку Сент-Эмильон, также
В
Василий
3 авг 2025
Супер экскурсия, очень классный городок, очень хороший гид, много информации, все на позитиве
Супер экскурсия, очень классный городок, очень хороший гид, много информации, все на позитиве

Входит в следующие категории Бордо

