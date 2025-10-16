Сент-Эмильон - это место, где вино и история переплетаются в уникальной гармонии.
Прогулка по средневековым улочкам и посещение старинного шато Grand cru позволят вам окунуться в атмосферу прошлого.
Здесь вы узнаете о
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Уникальные винные традиции
- 🏰 Средневековая архитектура
- ⛪ Тайны Монолитной церкви
- 🚗 Комфортный трансфер
- 👥 Индивидуальный подход
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Коллегиальная церковь
- Монолитная церковь
- Шато Grand cru
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по извилистым улочкам Сент-Эмильона, которые таят в себе дух Средневековья.
- Увидите Коллегиальную церковь, а также Монолитную церковь, с которой когда-то вырос весь городок.
- Посетите старинное винное шато Grand cru рядом с поселением. Познакомитесь с этапами производства вина и откроете для себя тайную жизнь тихого городка, сыгравшего столь важную роль в винном искусстве Франции.
Я расскажу:
- Кто такой затворник Эмильян и почему в его честь назвали город.
- Чем уникальна подземная Монолитная церковь и как она появилась.
- Как Сент-Эмильон стал винной легендой и даже придумал собственное «шампанское».
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автомобиле Hyundai Accent и дегустация в шато с моим переводом.
- Могу провести экскурсию для группы от 3 участников. Стоимость экскурсии без трансфера составит €200 за чел. Дегустации оплачиваются дополнительно — €20–40 за чел.
- До Сент-Эмильона можно добраться на автобусе или поезде. Обращайтесь в личную переписку за деталями.
- По желанию можно добавить в маршрут посещение подземной церкви или экскурсию в монастырь, где делают креман (шампанское Бордо). Стоимость 1 дополнительного часа — €70.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€270
|за двоих
|€540
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Бордо
Провела экскурсии для 99 туристов
Бонжур! Я Анна Чаговец, дипломированный лектор по французской литературе и преподаватель по французскому языку. Моя любовь к Франции началась с романов Гюго, которые я хотела читать в оригинале. Сейчас веду экскурсии по Бордо и региону Новая Аквитания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Larisa
16 окт 2025
Прекрасная экскурсия, все было отлично: коммуникация с гидом, маршрут, подача материала. Дегустация, прогулка по городу, шикарный обед - все выше всяких похвал. Ну а про сам город Сент-Эмильон столько уже сказано и написано, что нет смысла повторяться. Очень красиво, очень вкусно, очень интересно! Очень рекомендуем 👍👍👍
E
Ekaterina
17 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Анна отлично все организовала, красивое шато, интересно было прогуляться по городку Сент-Эмильон, также Анна забронировала нам прекрасный ресторан на обед. Если будете в Бордо, однозначно рекомендую взять экскурсию на шато с Анной.
В
Василий
3 авг 2025
Супер экскурсия, очень классный городок, очень хороший гид, много информации, все на позитиве
Входит в следующие категории Бордо
