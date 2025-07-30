Индивидуальная экскурсия по Бордо для настоящих гурманов. Прогулка по историческим улицам города с дегустацией знаковых местных лакомств: каннеле, шоколадных трюфелей и варенья из шампанского. Погружение в историю французских десертов, знакомство с кулинарными секретами и интерактивные дегустации. Экскурсия включает посещение Большого театра, собора Святого Андрея и старинной аптеки. Узнайте, как сахар стал лекарством и как появился шоколад во Франции

Описание экскурсии

Не просто экскурсия

Самое интересное — встречи с теми, кто создаёт и продаёт легендарные десерты в Бордо. Мы услышим их истории, попробуем эксклюзивные лакомства на интерактивных дегустациях, побалуем наши вкусовые рецепторы. Со мной вы продегустируете только местные сладости и только те, что считаются важными достижениями в истории Франции.

Точки маршрута

Большой театр и масоны

Первый магазин шоколада Бордо и его знаковая сладость

Главный собор города — собор Святого Андрея

Магазины со сладостями из разных французских регионов: от северной Франции и Нормандии до Страны Басков

Тайный пассаж города

Старинная аптека и травяные чаи

Вы узнаете:

как сахар изначально использовался в Европе в качестве лекарства

почему Бордо сыграл ключевую роль в истории французских десертов

какие кулинарные секреты передаются местными мастерами из поколения в поколение

как появился шоколад во Франции, как его ели и где продавали

Организационные детали

Дегустации оплачиваются дополнительно. Рассчитывайте примерно на €15-20 с человека за всё.