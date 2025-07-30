Индивидуальная экскурсия по Бордо для настоящих гурманов.
Прогулка по историческим улицам города с дегустацией знаковых местных лакомств: каннеле, шоколадных трюфелей и варенья из шампанского.
Погружение в историю французских десертов, знакомство с кулинарными секретами и интерактивные дегустации. Экскурсия включает посещение Большого театра, собора Святого Андрея и старинной аптеки. Узнайте, как сахар стал лекарством и как появился шоколад во Франции
5 причин купить эту экскурсию
- 🍰 Дегустация знаковых десертов
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🍫 Узнайте историю шоколада
- 🎭 Откройте тайны масонов
- 🧁 Погружение в кулинарные традиции
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Большой театр
- Первый магазин шоколада
- Собор Святого Андрея
- Тайный пассаж
- Старинная аптека
Описание экскурсии
Не просто экскурсия
Самое интересное — встречи с теми, кто создаёт и продаёт легендарные десерты в Бордо. Мы услышим их истории, попробуем эксклюзивные лакомства на интерактивных дегустациях, побалуем наши вкусовые рецепторы. Со мной вы продегустируете только местные сладости и только те, что считаются важными достижениями в истории Франции.
Точки маршрута
- Большой театр и масоны
- Первый магазин шоколада Бордо и его знаковая сладость
- Главный собор города — собор Святого Андрея
- Магазины со сладостями из разных французских регионов: от северной Франции и Нормандии до Страны Басков
- Тайный пассаж города
- Старинная аптека и травяные чаи
Вы узнаете:
- как сахар изначально использовался в Европе в качестве лекарства
- почему Бордо сыграл ключевую роль в истории французских десертов
- какие кулинарные секреты передаются местными мастерами из поколения в поколение
- как появился шоколад во Франции, как его ели и где продавали
Организационные детали
Дегустации оплачиваются дополнительно. Рассчитывайте примерно на €15-20 с человека за всё.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В историческом центре Бордо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Бордо
Провела экскурсии для 154 туристов
Живу в Бордо и искренне люблю этот город за его теплоту, богатую историю и гастрономические изыски. На моих экскурсиях мы проходим по историческим кварталам, узнаём больше о культуре Франции, заглядываем в тайные уголки, знакомые только местным жителям. Дополнить день можем дегустацией местных продуктов: вина в шато или устриц на берегу Атлантики.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
30 июл 2025
Марина классная, очень живая, прекрасно рассказывает и сама активно слушает, дабы подстроить программу под нас. Наш сын, который не очень любит прогулки с гидом, сказал, что ему искренне понравилось.
А
Александр
1 мая 2025
Экскурсия очень понравилось. Марина очень приятная в общении, придерживается индивидуального подхода и корректирует маршрут по пожеланиям.
Единственное, что мне не хватило и я не догадался сказать сразу, это чуть большей историчности
