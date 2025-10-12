Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бордо, пройдя по его знаковым местам и уютным улочкам. Узнайте о богатой истории региона и его культурных особенностях
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Бордо для гурманов
Прогулка по Бордо с дегустацией каннеле, трюфелей и варенья из шампанского. Узнайте историю сладостей и насладитесь их вкусом
Начало: В историческом центре Бордо
16 окт в 11:00
6 ноя в 10:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Вино, сыры и история Бордо
Погрузитесь в атмосферу Бордо, наслаждаясь его архитектурой и вкусами. Узнайте о винах и сырах, которые делают этот регион уникальным
Начало: У отеля InterContinental
14 окт в 18:30
16 окт в 11:30
от €180 за человека
