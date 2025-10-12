Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Бордо на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 14 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Бордо, пройдя по его знаковым местам и уютным улочкам. Узнайте о богатой истории региона и его культурных особенностях €140 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Бордо для гурманов Прогулка по Бордо с дегустацией каннеле, трюфелей и варенья из шампанского. Узнайте историю сладостей и насладитесь их вкусом Начало: В историческом центре Бордо €160 за всё до 8 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная Вино, сыры и история Бордо Погрузитесь в атмосферу Бордо, наслаждаясь его архитектурой и вкусами. Узнайте о винах и сырах, которые делают этот регион уникальным Начало: У отеля InterContinental от €180 за человека Другие экскурсии Бордо

