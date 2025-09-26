читать дальше

интересной информацией, и мы отлично провели время с Дианой.

Хочу отметить теплый приём, информационную поддержку с самого начала общения и глубокую эмпатию.

Всё началось с самого первого сообщения, со знакомства с гидом.

Диана расспросила, уточнила все наши ожидания, гибко сориентировалась и дополнила поездку посещением каннского рынка с дегустацией местных специалитетов. Это было отличным началом поездки на остров.

Приятная во всех отношениях поездка- чудесные пейзажи, пьянящий воздух на острове, историческая информация, и в аккомпанемент дегустация вина и ликёров, произведённых монахами.

Помимо всего прочего, Диана - очень тёплый и отзывчивый человек.

Помогла нам освоить местные электрички, рассказала много интересной информации о жизни в регионе, про еду, транспорт, особенности.

В общем, мы очень довольны экскурсией и знакомством с Дианой.