Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
«После посещения Монако вы побываете в одном из самых живописных уголков Лазурного берега — деревушке Эз, где находятся филиалы парфюмерных мануфактур Фрагонар и Галимар»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны острова Сент-Онора
Погрузитесь в атмосферу средневековых легенд на острове Сент-Онора. Узнайте историю Леринского монастыря и насладитесь красотой природы
Начало: У причала в Каннах
«Остров святого Сент-Онора окутан легендами, а ценность его духовного наследия сопоставима с удивительной красотой окружающего пейзажа»
11 дек в 11:00
12 дек в 09:00
€147 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Дворец кинофестивалей и Леринские острова
Канны ждут вас! Посетите Дворец кинофестивалей, прокатитесь на катере до Леринских островов и окунитесь в атмосферу кинематографа и природы
Начало: Около Дворца Кинофестиваля
«Канны славятся роскошью, элегантностью, особой природной красотой и, конечно, ежегодным кинофестивалем»
16 дек в 12:00
7 янв в 12:00
€67 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью
Откройте для себя 9 городов Лазурного побережья за один день! Погрузитесь в атмосферу Монако, Ниццы и Канн, наслаждаясь уникальными видами и историей
Начало: Дворец фестивалей и конгрессов
«На площади Монте-Карло у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии на фоне живописных пейзажей, уютных кафе и легендарного казино»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€299 за человека
Индивидуальная
Импрессионисты и вдохновляющий Прованс (на вашем авто)
Оставить суету побережья и отправиться в средневековый Мужен, в мир мимолетных впечатлений
Начало: На станции Канны
«Летом можно прогуляться на пруд, где цветут гигантские лотосы, и устроить фотосессию на природе»
12 дек в 12:00
26 дек в 12:00
от €120 за человека
