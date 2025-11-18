читать дальше

расположить нас к себе и создать дружеский настрой, постепенно погружая нас в незабываемую атмосферу этого удивительного города. Мы узнали много интересных исторических фактов и деталей, сделали огромное количество прекрасных памятных снимков с потрясающими видами на город и на залив, и, конечно, услышали забавные истории о кино и кинозвездах! Хотелось бы отметить также очень удобный маршрут прогулки! Диана деликатно подстраивалась под наш темп, и к нашему удивлению, к окончанию экскурсии оказалось, что мы побывали практически во всех знаковых точках на карте Канн, и при этом совершенно не чувствовали усталости. Благодаря нашему гиду и ее рассказам, возникло желание пересмотреть фильмы, которые были представлены на Каннский фестиваль в разные годы и почитать книги об истории города и его жителях. Хотелось бы еще раз сказать «спасибо» и до новых встреч!