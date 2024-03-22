2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский след в Каннах
Пройтись по местам, где любили отдыхать именитые люди, и узнать больше о самом городе
Начало: На ж/д вокзале в Каннах
«Многие известные русские личности гостили в Каннах и оставили городу на память такие места, как русский квартал со своей очаровательной православной церковью архангела Михаила, легендарный отель InterContinental Carlton Cannes, красивые виллы»
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
€174 за всё до 4 чел.
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Канны: групповая обзорная экскурсия
Посетить главные места города и прикоснуться к их истории
Начало: У дворца Фестивалей
«А также другие интересные места: храмы, памятники и даже древнюю маслобойню»
Расписание: во вторник и четверг в 17:00, в субботу в 10:00
4 фев в 17:00
6 фев в 17:00
€59 за человека
скидка
50%
2 часа
Водная прогулка
Очарование Канн: Водная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Канн на индивидуальной водной прогулке: от средневековой улицы Менадье до знаменитого порта и дворца конгрессов
Начало: На ул. Менадье
«Вы увидите крепостной вал, посетите церковь моряков Нотр Дамм д’Эсперанс, осмотрите романскую часовню Святой Анны и замок, где останавливался «человек в железной маске»»
Завтра в 09:00
2 фев в 13:00
134€67 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ссергей22 марта 2024Если хотите узнать больше о русской истории Канн выберите эту экскурсию Элины. Объемный и познавательный рассказ и прогулка по русским местам. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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