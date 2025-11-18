Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Каннов

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Каннах на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Очарование Канн
Пешая
На яхте
2 часа
22 отзыва
Водная прогулка
Очарование Канн: Водная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Канн на индивидуальной водной прогулке: от средневековой улицы Менадье до знаменитого порта и дворца конгрессов
Начало: На ул. Менадье
«Торговая улица, сохранившаяся со времён Средневековья»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€140 за всё до 7 чел.
Шарм Лазурного Берега
На машине
6 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
«Вы пройдете по главной улице города, заглянете в церковь 12-17 в»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
Канны: кино, гламур и история
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Канны: кино, гламур и история
Откройте для себя Канны с новой стороны: от роскошных отелей до старинных улочек. Уникальная экскурсия для ценителей кино и истории
Начало: На набережной Круазет
«Попадём в Старый город — уютный квартал с узкими улицами, который сохранил свой средиземноморский колорит»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€170 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Света
    18 ноября 2025
    Очарование Канн
    Хочу выразить искреннюю благодарность за прекрасно организованную экскурсию. Информация была подана доступно и интересно, атмосфера — тёплая и дружественная. Спасибо за ваш профессионализм!
  • Ю
    Юлия
    11 ноября 2025
    Очарование Канн
    Диана, большое спасибо за экскурсию! Благодаря Диане узнали историю Кпнн, прогулялись по ее улочкам, отведали блюда местной кухни! Диана интересно рассказывала! Спасибо большое!
  • Е
    Екатерина
    17 сентября 2025
    Очарование Канн
    Были на обзорной экскурсии с Дианой! Посетили самые главные достопримечательности в удобном для нас темпе(были с ребенком и взрослыми родителями)
    Узнали
    

    где можно вкусно поесть устрицы, поужинать и где можно купить сувениры, продукты и одежду местных умельцев!
    Узнали историю Канн)
    Спасибо большое!!! Надеемся на скорую встречу, с экскурсией на острова

  • Е
    Екатерина
    16 сентября 2025
    Канны: кино, гламур и история
    Прекрасный гид, умеющий услышать и воплотить все пожелания туристов. Прогулка получилась очень интересная, Федор очень образованный и эрудированный парень.
    Так же посоветовал отличный пляж освежиться после экскурсии.
    Спасибо
  • И
    Ирина
    15 сентября 2025
    Очарование Канн
    Сегодня мы отлично провели время в Каннах с Дианой! Нам понравилось то, как была организованна экскурсия. Все продумано до мелочей.
    

    Еще до встречи Диана снабдила нас ценной информацией какие билеты и главное как купить на поезд, чтобы весь день можно было переезжать из одного городка в другой. Понравилась ее открытость, хорошее знание материала, умение слушать собеседника. Провела нас через рынок, где мы напробовались местных продуктов👍
    Спасибо огромное, Диана, за хорошо организованную экскурсию 🤗

  • Н
    Наталия
    11 сентября 2025
    Очарование Канн
    Диана интересный рассказчик,увлекательно рассказывает об истории и архитектуре. Спасибо за атмосферу,изложение материала и доброжелательность. Всем рекомендуем. Не пожалеете!
  • Ю
    Юлия
    7 сентября 2025
    Очарование Канн
    Очень круто было на экскурсии с Дианой!
    Всегда приятно иметь дело с профессионалом.
    Человек отлично знает историю, причём не только конкретного места,
    

    видно, что горит своей работой, отвечает на все интересующие вопросы и приводит интересные факты из жизни исторических личностей и своей практики. 3 часа пролетели незаметно, хотя если бы позволило время, то взяли бы её на целый день. Уверен, было бы о чем поговорить.
    Вот такие люди и должны быть гидами, без сомнения.
    Желаем крепкого здоровья, расширения программной линейки и благодарных слушателей👍

  • А
    Александр
    25 августа 2025
    Очарование Канн
    Диана большой профессионал. Может рассказывать и о слухах и о знаменитостях и об исторических моментах. Экскурсия прошла легко и непринужденно. Были втроем с ребенком 11 лет. Получили так же много советов по поводу транспорта, ресторанов и магазинов. Рекомендую!!!
  • Е
    Елена
    22 августа 2025
    Очарование Канн
    Экскурсия очень понравилась! Диана очень легко и интересно подаёт материал. Сразу заметно, что она и сама получает удовольствие от своей работы. Для меня это очень важно)
  • Т
    Тамила
    4 августа 2025
    Канны: кино, гламур и история
    Отличный гид! Видно, что любит город и знает его вдоль и поперёк. Рассказывает интересно, с душой, отвечает на все вопросы. Очень приятный и позитивный. Так держать! Обязательно вернёмся и порекомендуем друзьям. 👍
  • A
    Anna
    24 июля 2025
    Канны: кино, гламур и история
    Фёдор молодец! Отлично провели время, очень интересно, не только про кино, но и про историю города начиная с далекого прошлого. Рекомендуем!
  • J
    Julija
    14 июля 2025
    Очарование Канн
    Экскурсия по Каннам нам очень понравилась. Мы были с маленьким ребёнком (4 года) в коляске, и Диана грамотно построила маршрут
    

    так, чтобы прогулка была комфортной, без лишней спешки, но при этом информативной и насыщенной.

    За несколько часов мы успели увидеть все основные достопримечательности города, обсудить местную культуру, традиции и кухню.

    Диана дала нам много полезной информации для дальнейшего пребывания на Лазурном берегу. Также получили хорошие рекомендации по ресторанам и кафе города.

    В целом, экскурсия была интересной, содержательной и хорошо продуманной. Благодарим за профессиональный подход и внимание к деталям.

  • Д
    Дмитрий
    24 июня 2025
    Очарование Канн
    Все было отлично
  • А
    Анна
    13 июня 2025
    Очарование Канн
    Нам понравилась экскурсия, было очень интересно познакомиться с городом, получили много полезных советов как спланировать оставшуюся часть отпуска. Диана внимательно отнеслась ко всем нашим вопросам и пожеланиям.
  • N
    Natalia
    22 мая 2025
    Очарование Канн
    В Каннах у нас было не очень много времени, но Диана показала и рассказала про самые интересные места. Вечером вкусно
    

    поужинали по её рекомендации в хорошем рыбном ресторане. Муж забыл телефон в такси, Диана поговорила с водителем и он вернул его в наш отель. Спасибо большое за всё!
    В следующий раз посетим с ней остров Сент-Онора.

  • А
    Алексей
    20 апреля 2025
    Очарование Канн
    Хорошая обзорная экскурсия. Диана очень хороший и заботливый гид)
  • м
    марина
    7 апреля 2025
    Очарование Канн
    Отличная экскурсия для тех, кто впервые приехал в Канны. Нам очень повезло с гидом! С первых минут знакомства Диана сумела
    

    расположить нас к себе и создать дружеский настрой, постепенно погружая нас в незабываемую атмосферу этого удивительного города. Мы узнали много интересных исторических фактов и деталей, сделали огромное количество прекрасных памятных снимков с потрясающими видами на город и на залив, и, конечно, услышали забавные истории о кино и кинозвездах! Хотелось бы отметить также очень удобный маршрут прогулки! Диана деликатно подстраивалась под наш темп, и к нашему удивлению, к окончанию экскурсии оказалось, что мы побывали практически во всех знаковых точках на карте Канн, и при этом совершенно не чувствовали усталости. Благодаря нашему гиду и ее рассказам, возникло желание пересмотреть фильмы, которые были представлены на Каннский фестиваль в разные годы и почитать книги об истории города и его жителях. Хотелось бы еще раз сказать «спасибо» и до новых встреч!

  • Д
    Джей
    5 апреля 2025
    Очарование Канн
    Диана прекрасно провела экскурсию и рассказала все по теме, даже про железную маску
  • О
    Осипова
    6 февраля 2025
    Очарование Канн
    Огромное спасибо гиду Диане за замечательную экскурсию по Каннам! Благодаря её увлекательному рассказу, город открылся для нас с новой стороны.
    

    История, интересные факты, местные легенды — всё было подано так живо и интересно, что время пролетело незаметно. Обязательно вернёмся и снова обратимся к Диане!

  • А
    Антон
    6 февраля 2025
    Очарование Канн
    Отличная экскурсия! Нам особенно понравилась прогулка по набережной Круазетт, где Диана рассказала, как менялся город и какие секреты хранят эти роскошные отели. Рассказ про куртизанку Отеро, форма груди которой взята за основу для строительства купола отеля Карлтон, просто🔥.

