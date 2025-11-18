Водная прогулка
Очарование Канн: Водная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Канн на индивидуальной водной прогулке: от средневековой улицы Менадье до знаменитого порта и дворца конгрессов
Начало: На ул. Менадье
«Торговая улица, сохранившаяся со времён Средневековья»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
«Вы пройдете по главной улице города, заглянете в церковь 12-17 в»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Канны: кино, гламур и история
Откройте для себя Канны с новой стороны: от роскошных отелей до старинных улочек. Уникальная экскурсия для ценителей кино и истории
Начало: На набережной Круазет
«Попадём в Старый город — уютный квартал с узкими улицами, который сохранил свой средиземноморский колорит»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€170 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССвета18 ноября 2025Хочу выразить искреннюю благодарность за прекрасно организованную экскурсию. Информация была подана доступно и интересно, атмосфера — тёплая и дружественная. Спасибо за ваш профессионализм!
- ЮЮлия11 ноября 2025Диана, большое спасибо за экскурсию! Благодаря Диане узнали историю Кпнн, прогулялись по ее улочкам, отведали блюда местной кухни! Диана интересно рассказывала! Спасибо большое!
- ЕЕкатерина17 сентября 2025Были на обзорной экскурсии с Дианой! Посетили самые главные достопримечательности в удобном для нас темпе(были с ребенком и взрослыми родителями)
Узнали
- ЕЕкатерина16 сентября 2025Прекрасный гид, умеющий услышать и воплотить все пожелания туристов. Прогулка получилась очень интересная, Федор очень образованный и эрудированный парень.
Так же посоветовал отличный пляж освежиться после экскурсии.
Спасибо
- ИИрина15 сентября 2025Сегодня мы отлично провели время в Каннах с Дианой! Нам понравилось то, как была организованна экскурсия. Все продумано до мелочей.
- ННаталия11 сентября 2025Диана интересный рассказчик,увлекательно рассказывает об истории и архитектуре. Спасибо за атмосферу,изложение материала и доброжелательность. Всем рекомендуем. Не пожалеете!
- ЮЮлия7 сентября 2025Очень круто было на экскурсии с Дианой!
Всегда приятно иметь дело с профессионалом.
Человек отлично знает историю, причём не только конкретного места,
- ААлександр25 августа 2025Диана большой профессионал. Может рассказывать и о слухах и о знаменитостях и об исторических моментах. Экскурсия прошла легко и непринужденно. Были втроем с ребенком 11 лет. Получили так же много советов по поводу транспорта, ресторанов и магазинов. Рекомендую!!!
- ЕЕлена22 августа 2025Экскурсия очень понравилась! Диана очень легко и интересно подаёт материал. Сразу заметно, что она и сама получает удовольствие от своей работы. Для меня это очень важно)
- ТТамила4 августа 2025Отличный гид! Видно, что любит город и знает его вдоль и поперёк. Рассказывает интересно, с душой, отвечает на все вопросы. Очень приятный и позитивный. Так держать! Обязательно вернёмся и порекомендуем друзьям. 👍
- AAnna24 июля 2025Фёдор молодец! Отлично провели время, очень интересно, не только про кино, но и про историю города начиная с далекого прошлого. Рекомендуем!
- JJulija14 июля 2025Экскурсия по Каннам нам очень понравилась. Мы были с маленьким ребёнком (4 года) в коляске, и Диана грамотно построила маршрут
- ДДмитрий24 июня 2025Все было отлично
- ААнна13 июня 2025Нам понравилась экскурсия, было очень интересно познакомиться с городом, получили много полезных советов как спланировать оставшуюся часть отпуска. Диана внимательно отнеслась ко всем нашим вопросам и пожеланиям.
- NNatalia22 мая 2025В Каннах у нас было не очень много времени, но Диана показала и рассказала про самые интересные места. Вечером вкусно
- ААлексей20 апреля 2025Хорошая обзорная экскурсия. Диана очень хороший и заботливый гид)
- ммарина7 апреля 2025Отличная экскурсия для тех, кто впервые приехал в Канны. Нам очень повезло с гидом! С первых минут знакомства Диана сумела
- ДДжей5 апреля 2025Диана прекрасно провела экскурсию и рассказала все по теме, даже про железную маску
- ООсипова6 февраля 2025Огромное спасибо гиду Диане за замечательную экскурсию по Каннам! Благодаря её увлекательному рассказу, город открылся для нас с новой стороны.
- ААнтон6 февраля 2025Отличная экскурсия! Нам особенно понравилась прогулка по набережной Круазетт, где Диана рассказала, как менялся город и какие секреты хранят эти роскошные отели. Рассказ про куртизанку Отеро, форма груди которой взята за основу для строительства купола отеля Карлтон, просто🔥.
