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1 чел. По популярности Пешая 1 отзыв 2.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Русский след в Каннах Пройтись по местам, где любили отдыхать именитые люди, и узнать больше о самом городе Начало: На ж/д вокзале в Каннах «Многие известные русские личности гостили в Каннах и оставили городу на память такие места, как русский квартал со своей очаровательной православной церковью архангела Михаила, легендарный отель InterContinental Carlton Cannes, красивые виллы» € 174 за всё до 4 чел. Пешая 1.5 часа Групповая до 15 чел. Канны: групповая обзорная экскурсия Посетить главные места города и прикоснуться к их истории Начало: У дворца Фестивалей Расписание: во вторник и четверг в 17:00, в субботу в 10:00 € 59 за человека Пешая На яхте 50% скидка 2 часа Водная прогулка Очарование Канн: Водная прогулка Погрузитесь в атмосферу Канн на индивидуальной водной прогулке: от средневековой улицы Менадье до знаменитого порта и дворца конгрессов Начало: На ул. Менадье «Вы увидите крепостной вал, посетите церковь моряков Нотр Дамм д’Эсперанс, осмотрите романскую часовню Святой Анны и замок, где останавливался «человек в железной маске»» 134 € 67 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Каннов Последние отзывы на экскурсии с сергей Русский след в Каннах Если хотите узнать больше о русской истории Канн выберите эту экскурсию Элины. Объемный и познавательный рассказ и прогулка по русским местам. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Святые места»

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