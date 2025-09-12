Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Кольмаре на русском языке, цены от €159. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 15 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Чарующий Кольмар Прогуляйтесь по скрытым улочкам Кольмара, узнайте историю фахверковых домов и попробуйте французские деликатесы на фермерском рынке Начало: У музея Унтерлинден €159 за всё до 10 чел. На машине 7 часов 10 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто Индивидуальная экскурсия по Кольмару и эльзасским винным дорогам. Узнайте историю города и насладитесь дегустацией местных вин €348 за всё до 3 чел. На машине 8 часов 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса Не упустите шанс увидеть настоящий Эльзас! В программе: дегустация вин, посещение исторических погребов и уютных ресторанов. Всё это на личном автомобиле гида €498 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Кольмара

Ответы на вопросы от путешественников по Кольмару в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кольмаре Чарующий Кольмар Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Кольмару в сентябре 2025 Сейчас в Кольмаре в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 159 до 498. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5

Экскурсии на русском языке в Кольмаре (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 32 ⭐ отзыва, цены от €159. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь