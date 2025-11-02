Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Кольмаре

Найдено 4 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Кольмаре на русском языке, цены от €159. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Кольмар - рождественская сказка
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кольмар - рождественская сказка
Главные достопримечательности и эльзасские традиции на вечерней прогулке в сезон волшебства
Начало: На площади 18 ноября (Place du 18 novembre)
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€174 за всё до 5 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
На машине
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Индивидуальная экскурсия по Кольмару и эльзасским винным дорогам. Узнайте историю города и насладитесь дегустацией местных вин
17 дек в 09:00
18 дек в 09:00
€348 за всё до 3 чел.
Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
Не упустите шанс увидеть настоящий Эльзас! В программе: дегустация вин, посещение исторических погребов и уютных ресторанов. Всё это на личном автомобиле гида
12 дек в 09:00
13 дек в 12:00
€498 за всё до 4 чел.
Чарующий Кольмар
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Чарующий Кольмар
Прогуляйтесь по скрытым улочкам Кольмара, узнайте историю фахверковых домов и попробуйте французские деликатесы на фермерском рынке
Начало: У музея Унтерлинден
12 дек в 08:00
13 дек в 12:00
€159 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    2 ноября 2025
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Экскурсия прошла замечательно! Всё очень понравилось — было познавательно, комфортно и с душой. Начали день с кофе и свежего круассана
    читать дальше

    в уютной маленькой кофейне — прекрасное начало путешествия. Организация на высшем уровне, маршрут продуман, гид рассказывал интересно и с любовью к месту. Обед в ресторане оказался просто великолепным — вкусная еда и приятная атмосфера. Спасибо за чудесный день и отличные впечатления!

  • А
    Александр
    16 августа 2025
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Пишу отзыв, что называется,"по горячим следам".
    Наталья провела нам экскурс по деревенькам Эльзаса, где мы познакомились с местной архитектурой, кулинарией и,
    читать дальше

    конечно же, виноделием. Вся семья осталась очень довольна: каждый в этой экскурсии нашел для себя что-то увлекательное.
    Самое главное - что появилось желание вернуться сюда еще не раз. В этом - несомненная заслуга Натальи!

    Пишу отзыв, что называется,"по горячим следам"
  • Л
    Ленар
    7 августа 2025
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Огромное спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Провели замечательный день. Столько впечатлений и эмоций. Экскурсия прошла на одном дыхании 😊 Благодаря
    читать дальше

    Наталье увидели милые деревушки Эльзаса и познакомились с историей региона. Вкусно поели и попробовали местные вина. Наталья очень приятный и легкий человек и интересный собеседник. Всем рекомендуем😊👍

  • Н
    Наталья
    22 декабря 2024
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Прежде всего, спасибо Наталье за проведенный вместе день. Маршрут продуман, учитывает пожелания путешественников, включает в себя посещение нескольких деревень, посетить
    читать дальше

    которые самостоятельно вряд ли получится за один день, тем более на общественном транспорте. Можно продегустировать вино в одной из многочисленных виноделен, опять таки учитывая вкус группы. Мы даже успели погулять по окрестностям одной из деревень, поднявшись на холм и полюбовавшись видами городка, далеко не всякий знает об этой опции. Очень рекомендуем эту экскурсию и Наталью.

  • Ж
    Женя
    15 октября 2024
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Отлично провели время с Натальей. Все было интересно и вкусно. Нам очень понравилось, надеемся вернуться ещё раз:-)
  • Н
    Наталия
    14 апреля 2024
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Поездка по Дороге вина и еще обязательно с Натальей - это главное, что нужно сделать при поездке в Эльзас! Наталья
    читать дальше

    детально предварительно разрабатывает экскурсию, ищет и потом показывает туристам самые красивые места в сказочных деревеньках, заказывает обед в самых проверенных аутентичных ресторанчиках на Дороге вина, завозит в самые лучшие винодельни, где можно купить уникальное местное вино (а можно и не покупать, просто продегустировать). Я вот не собиралась покупать, но, попробовала - и не удержалось, уж больно ароматное было 😊. Наталья интересно рассказывает по дороге об Эльзасе, о местном виноделии, о деревушках, которые проезжаем, заводит на смотровую площадку среди виноградников на склонах Вогезов, откуда открываются особенные виды на живописные окрестности Дороги вина, показывает магазинчики, где можно при желании приобрести лучшие вкусные «сувениры». Без местного экскурсовода большую часть таких мест не найдёшь, это надо знать. В общем, я в восторге, горячо рекомендую экскурсию Натальи и благодарю её за незабываемую поезду с ней.

  • В
    Вера
    24 декабря 2023
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Спасибо нашего гиду, показала интересные местечки, которые знают только местные, всем рекомендуем 👍🏼
  • В
    Владимир
    8 октября 2023
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Спасибо Наталье за такой прекрасный день!
    Приятная и лёгкая в общении - гид.
    Мы с супругой не ожидали, что столько всего можно
    читать дальше

    увидеть и узнать за 8 часов.
    Наталья прекрасно соединила самые туристические деревеньки и те, которые бы мы сами никогда не нашли. И что самое интересное, то именно там были спрятаны - самый вкусный ресторан с лягушками и улитками, где мы обедали (Наталья заранее побеспокоилась), невероятный магазинчик с французскими изысками, шикарные виноградники.
    Винодельню, в которую повезла нас гид - будем помнить ещё долго. Теперь жалеем, что мало купили этого превосходного вина.
    Однозначно - это был лучший день за нашу поездку по Франции! Наши высшие рекомендации гиду Наталье. Вернёмся точно и уже с друзьями.

Ответы на вопросы от путешественников по Кольмару в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кольмаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Кольмар - рождественская сказка
  2. Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
  3. Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
  4. Чарующий Кольмар
Сколько стоит экскурсия по Кольмару в декабре 2025
Сейчас в Кольмаре в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 4 экскурсии от 159 до 498. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Кольмаре (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 42 ⭐ отзыва, цены от €159. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль