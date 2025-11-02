Индивидуальная
до 10 чел.
Чарующий Кольмар
Прогуляйтесь по скрытым улочкам Кольмара, узнайте историю фахверковых домов и попробуйте французские деликатесы на фермерском рынке
Начало: У музея Унтерлинден
2 ноя в 08:00
3 ноя в 08:00
€159 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По сказочным улочкам Кольмара
В Кольмаре вас ждёт погружение в сказочную атмосферу, где прошлое и настоящее переплетаются в каждом уголке. Откройте для себя уникальные достопримечательности
Начало: На площади 18 ноября (Place du 18 novembre)
10 ноя в 09:00
11 ноя в 09:00
€167 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Увлекательная прогулка по Кольмару
Погрузитесь в атмосферу средневекового Кольмара, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя фахверковые дома и местную Венецию
Начало: У музея Унтерлинден
3 ноя в 10:00
5 ноя в 14:00
€165 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кольмару в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кольмаре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Кольмару в октябре 2025
Сейчас в Кольмаре в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 159 до 167. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Кольмаре (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 65 ⭐ отзывов, цены от €159. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь