Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Кольмаре на русском языке, цены от €159. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 15 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Чарующий Кольмар Прогуляйтесь по скрытым улочкам Кольмара, узнайте историю фахверковых домов и попробуйте французские деликатесы на фермерском рынке Начало: У музея Унтерлинден €159 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 50 отзывов Индивидуальная до 10 чел. По сказочным улочкам Кольмара В Кольмаре вас ждёт погружение в сказочную атмосферу, где прошлое и настоящее переплетаются в каждом уголке. Откройте для себя уникальные достопримечательности Начало: На площади 18 ноября (Place du 18 novembre) €167 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 8 чел. Увлекательная прогулка по Кольмару Погрузитесь в атмосферу средневекового Кольмара, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя фахверковые дома и местную Венецию Начало: У музея Унтерлинден €165 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Кольмара

