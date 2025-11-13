Кольмар - это место, где оживают детские мечты. Здесь вас ждут фахверковые дома, напоминающие игрушечные, и квартал Маленькая Венеция.
Прогулка по средневековому монастырю Унтерлинден и посещение Коллегиальной церкви Сен-Мартен позволят вам окунуться в историю. Узнайте, почему Кольмар называют второй столицей Эльзаса и какие знаменитости его посещали.
Эта экскурсия - идеальный способ провести время в окружении архитектурных шедевров и исторических тайн
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура фахверковых домов
- 🌉 Прогулка по Маленькой Венеции
- ⛪ Посещение средневекового монастыря
- 🎨 Фрески 16 века в Доме Пфистера
- 📜 Истории о знаменитых посетителях
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Средневековый монастырь Унтерлинден
- Дом 100 голов
- Коллегиальная церковь Сен-Мартен
- Дом Пфистера
- Таможенный двор
- Маленькая Венеция
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Средневековый монастырь Унтерлинден.
- «Дом 100 голов» — на самом деле, их даже больше.
- Коллегиальную церковь Сен-Мартен.
- Дом Пфистера с фресками 16 века.
- Разноцветную черепицу крыш Таможенного двора.
- Маленькую Венецию — квартал фахверковых домов на реке.
Вы узнаете:
- Откуда у города такое необычное — не французское и не немецкое — имя.
- Почему его называют «второй столицей Эльзаса».
- Какие знаменитые люди его посещали.
- Каким образом протестанты уживались в нём с католиками.
- Зачем у автора статуи Свободы заказали статую винодела.
- Чем занимался на досуге генерал Швенди.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Унтерлинден
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Кольмаре
Провела экскурсии для 275 туристов
Я очень люблю Эльзас и Страсбург в особенности. Историк по первому образованию (МГУ имени М. В. Ломоносова), во Франции я тоже решила поучиться в университете и стала профессиональным гидом.
