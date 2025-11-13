Юлия — ваш гид в Кольмаре

Провела экскурсии для 275 туристов

читать дальше знания и мой опыт общения с французскими коллегами дают мне возможность вести интересные и содержательные экскурсии, при этом не перегружая путешественников обилием сухой информации. Ведь экскурсия — это прежде всего приключение, эмоции, открытия!

Я очень люблю Эльзас и Страсбург в особенности. Историк по первому образованию (МГУ имени М. В. Ломоносова), во Франции я тоже решила поучиться в университете и стала профессиональным гидом. Мои