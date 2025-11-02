Индивидуальная
до 5 чел.
Кольмар - рождественская сказка
Главные достопримечательности и эльзасские традиции на вечерней прогулке в сезон волшебства
Начало: На площади 18 ноября (Place du 18 novembre)
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€174 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Индивидуальная экскурсия по Кольмару и эльзасским винным дорогам. Узнайте историю города и насладитесь дегустацией местных вин
17 дек в 09:00
18 дек в 09:00
€348 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
Не упустите шанс увидеть настоящий Эльзас! В программе: дегустация вин, посещение исторических погребов и уютных ресторанов. Всё это на личном автомобиле гида
12 дек в 09:00
13 дек в 12:00
€498 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Чарующий Кольмар
Прогуляйтесь по скрытым улочкам Кольмара, узнайте историю фахверковых домов и попробуйте французские деликатесы на фермерском рынке
Начало: У музея Унтерлинден
12 дек в 08:00
13 дек в 12:00
€159 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила2 ноября 2025Экскурсия прошла замечательно! Всё очень понравилось — было познавательно, комфортно и с душой. Начали день с кофе и свежего круассана
- ААлександр16 августа 2025Пишу отзыв, что называется,"по горячим следам".
Наталья провела нам экскурс по деревенькам Эльзаса, где мы познакомились с местной архитектурой, кулинарией и,
- ЛЛенар7 августа 2025Огромное спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Провели замечательный день. Столько впечатлений и эмоций. Экскурсия прошла на одном дыхании 😊 Благодаря
- ННаталья22 декабря 2024Прежде всего, спасибо Наталье за проведенный вместе день. Маршрут продуман, учитывает пожелания путешественников, включает в себя посещение нескольких деревень, посетить
- ЖЖеня15 октября 2024Отлично провели время с Натальей. Все было интересно и вкусно. Нам очень понравилось, надеемся вернуться ещё раз:-)
- ННаталия14 апреля 2024Поездка по Дороге вина и еще обязательно с Натальей - это главное, что нужно сделать при поездке в Эльзас! Наталья
- ВВера24 декабря 2023Спасибо нашего гиду, показала интересные местечки, которые знают только местные, всем рекомендуем 👍🏼
- ВВладимир8 октября 2023Спасибо Наталье за такой прекрасный день!
Приятная и лёгкая в общении - гид.
Мы с супругой не ожидали, что столько всего можно
