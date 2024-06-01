7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Индивидуальная экскурсия по Кольмару и эльзасским винным дорогам. Узнайте историю города и насладитесь дегустацией местных вин
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€299 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кольмару и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу средневекового Кольмара на индивидуальной экскурсии. Утренние прогулки по улицам города подарят незабываемые впечатления
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€449 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
Не упустите шанс увидеть настоящий Эльзас! В программе: дегустация вин, посещение исторических погребов и уютных ресторанов. Всё это на личном автомобиле гида
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€449 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 июня 2024Катерина, чудная, интересная и очень внимательная экскурсовод! Она учла все наши пожелания и просьбы, адаптировав маршрут под наши интересы. Тур прошел мгновенно, 7 часов пролетели, расставаться не хотелось! Спасибо Кате огромное, когда вернёмся, будем обязательно с ней сотрудничать ещё и ещё 🙏🫶
- ППетр23 апреля 2024Обзорная экскурсия по Кольмару, посещение кафедрального собора и центрального рынка. Обед в гастрономическом семейном ресторане. Дегустации эльзасского кремана, рислинг, пино
- ННаталия14 апреля 2024Поездка по Дороге вина и еще обязательно с Натальей - это главное, что нужно сделать при поездке в Эльзас! Наталья
- ЕЕлена29 декабря 2023Экскурсия прошла прекрасно. Екатерина прямо по ходу перестроила маршрут, исходя из наших интересов. Дополнительно заехали в винный погреб и магазинчик сыров и колбас.
- ВВера24 декабря 2023Спасибо нашего гиду, показала интересные местечки, которые знают только местные, всем рекомендуем 👍🏼
- ВВладимир8 октября 2023Спасибо Наталье за такой прекрасный день! Приятная и лёгкая в общении - гид. Мы с супругой не ожидали, что столько всего можно
- ММария22 июня 2023Прекрасное путешествие с Екатериной! Красиво и вкусно, увлекательный рассказ гида - мы точно вернёмся к Кате и в Эльзас!
Ответы на вопросы от путешественников по Кольмару в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Кольмару в августе 2024
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