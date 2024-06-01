Однодневные – экскурсии в Кольмаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Кольмаре на русском языке, цены от €299. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
На машине
9 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Индивидуальная экскурсия по Кольмару и эльзасским винным дорогам. Узнайте историю города и насладитесь дегустацией местных вин
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
299 за всё до 3 чел.
Кольмар и винная дорога за 1 день
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кольмару и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу средневекового Кольмара на индивидуальной экскурсии. Утренние прогулки по улицам города подарят незабываемые впечатления
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
449 за всё до 4 чел.
Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
Не упустите шанс увидеть настоящий Эльзас! В программе: дегустация вин, посещение исторических погребов и уютных ресторанов. Всё это на личном автомобиле гида
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
449 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Катерина, чудная, интересная и очень внимательная экскурсовод! Она учла все наши пожелания и просьбы, адаптировав маршрут под наши интересы. Тур прошел мгновенно, 7 часов пролетели, расставаться не хотелось! Спасибо Кате огромное, когда вернёмся, будем обязательно с ней сотрудничать ещё и ещё 🙏🫶
  • П
    Петр
    23 апреля 2024
    Кольмар и винная дорога за 1 день
    Обзорная экскурсия по Кольмару, посещение кафедрального собора и центрального рынка. Обед в гастрономическом семейном ресторане. Дегустации эльзасского кремана, рислинг, пино
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    гри, и пино блан в потрясающих деревеньках. Полезные сувениры. Все деликатно, но динамично. Наталья очень внимательна к пожеланиям, мобильна к изменениям в программе. И что не маловажно, комфортно для пассажиров водит авто. Рекомендуем.

  • Н
    Наталия
    14 апреля 2024
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Поездка по Дороге вина и еще обязательно с Натальей - это главное, что нужно сделать при поездке в Эльзас! Наталья
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    детально предварительно разрабатывает экскурсию, ищет и потом показывает туристам самые красивые места в сказочных деревеньках, заказывает обед в самых проверенных аутентичных ресторанчиках на Дороге вина, завозит в самые лучшие винодельни, где можно купить уникальное местное вино (а можно и не покупать, просто продегустировать). Я вот не собиралась покупать, но, попробовала - и не удержалось, уж больно ароматное было 😊. Наталья интересно рассказывает по дороге об Эльзасе, о местном виноделии, о деревушках, которые проезжаем, заводит на смотровую площадку среди виноградников на склонах Вогезов, откуда открываются особенные виды на живописные окрестности Дороги вина, показывает магазинчики, где можно при желании приобрести лучшие вкусные «сувениры». Без местного экскурсовода большую часть таких мест не найдёшь, это надо знать. В общем, я в восторге, горячо рекомендую экскурсию Натальи и благодарю её за незабываемую поезду с ней.

  • Е
    Елена
    29 декабря 2023
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Экскурсия прошла прекрасно. Екатерина прямо по ходу перестроила маршрут, исходя из наших интересов. Дополнительно заехали в винный погреб и магазинчик сыров и колбас.
  • В
    Вера
    24 декабря 2023
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Спасибо нашего гиду, показала интересные местечки, которые знают только местные, всем рекомендуем 👍🏼
  • В
    Владимир
    8 октября 2023
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Спасибо Наталье за такой прекрасный день! Приятная и лёгкая в общении - гид. Мы с супругой не ожидали, что столько всего можно
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    увидеть и узнать за 8 часов. Наталья прекрасно соединила самые туристические деревеньки и те, которые бы мы сами никогда не нашли. И что самое интересное, то именно там были спрятаны - самый вкусный ресторан с лягушками и улитками, где мы обедали (Наталья заранее побеспокоилась), невероятный магазинчик с французскими изысками, шикарные виноградники. Винодельню, в которую повезла нас гид - будем помнить ещё долго. Теперь жалеем, что мало купили этого превосходного вина. Однозначно - это был лучший день за нашу поездку по Франции! Наши высшие рекомендации гиду Наталье. Вернёмся точно и уже с друзьями.

  • М
    Мария
    22 июня 2023
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Прекрасное путешествие с Екатериной! Красиво и вкусно, увлекательный рассказ гида - мы точно вернёмся к Кате и в Эльзас!

Ответы на вопросы от путешественников по Кольмару в категории «Однодневные»

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Сколько стоит экскурсия по Кольмару в августе 2024
Сейчас в Кольмаре в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 299 до 449. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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