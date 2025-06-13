Индивидуальная
до 10 чел.
Чарующий Кольмар
Прогуляйтесь по скрытым улочкам Кольмара, узнайте историю фахверковых домов и попробуйте французские деликатесы на фермерском рынке
Начало: У музея Унтерлинден
«Вы посетите истинно французский фермерский рынок, где познакомитесь с традиционными деликатесами региона»
2 ноя в 08:00
3 ноя в 08:00
€159 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По сказочным улочкам Кольмара
В Кольмаре вас ждёт погружение в сказочную атмосферу, где прошлое и настоящее переплетаются в каждом уголке. Откройте для себя уникальные достопримечательности
Начало: На площади 18 ноября (Place du 18 novembre)
«По желанию и по нашей предварительной договоренности в конце прогулки вас ждет «вкусное» знакомство с городом — дегустация вин на старинной фамильной винодельне»
10 ноя в 09:00
11 ноя в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кольмар - рождественская сказка
Главные достопримечательности и эльзасские традиции на вечерней прогулке в сезон волшебства
Начало: На площади 18 ноября (Place du 18 novembre)
«Маршрут пройдет по украшенным к Рождеству главным достопримечательностям города, по мощеным улицам мимо фахверковых домиков»
7 ноя в 16:00
8 ноя в 16:00
€174 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФеликс13 июня 2025Наталья-замечательный гид, очень знающий и интересный рассказчик. Сама экскурсия-продумана и великолепно организована. Наталья, ещё раз спасибо за великолепную экскурсию!
- ММарина7 декабря 2024Провела прекрасное время с Натальей 🥰в дружественной не принужденной атмосфере. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Однозначно буду рекомендовать 🥰
- ООльга10 ноября 2024Очень понравилась экскурсия. Наталья сумела показать нам этот чудесный город, прелестные уголки, старинные дома с захватывающей историей. Несмотря на пасмурную погоду, мы прониклись очарованием Кольмара.
- ССветлана2 июля 2024Спасибо нашему гиду, у которого получилось влюбить нас в Кольмар. Это было интересно, познавательно, легко. Мы в полном восторге. В
- ДДмитрий3 апреля 2024Всё прошло превосходно. Было очень интересно и познавательно. Наталья - отличный гид.
- ВВалерия3 февраля 2024Наталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историй о городе, о домах
- EELENA9 октября 2023Обзорная экскурсия по Кольмару прошла великолепно. Дети слушали гида в течение двух часов, задавали интересующие их вопросы на которые получали аргументироыанные ответы. Спасибо.
- ИИрина3 октября 2023Экскурсия великолепная, два часа пролетели как две минуты. Рекомендую посетить Кольмар, эту экскурсию и экскурсовода Наталью, не пожалеете! Всем побольше положительных эмоций!
- IIrina10 августа 2023Экскурсия по Кольмару, проведённая Натальей, очень понравилась:два часа пролетели незаметно, получили много впечатлений. Порекомендует друзьям.
- ААлексей23 апреля 2023Интересная экскурсия с не скучной подачей информации. Рассказали не только про город, но и про традиции и особенности местных жителей.
- ШШмидт17 апреля 2023Очень хорошая получилась экскурсия. Хоть и недолгая. Но Наташу можно было слушать до бесконечности. Настоятельно рекомендуем тем, кто желает ознакомиться с "чарующим Кольмаром"
- ККсения14 октября 2021Мы очень довольны экскурсией. Наталья интересный рассказчик, завела нас в такие укромные уголки Кольмара, которые мы без неё точно не
- EElena7 января 2020Очаровательная экскурсия от отличного гида! Наталья умеет интересно и живо подать информацию, адаптируясь под интересы участников экскурсии. Она влюблена в
- аарик13 декабря 2019после окончания экскурсии с Натальей мы пожалели только об одном, что она так быстро закончилась! Два часа пролетели на одном
