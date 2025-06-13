Ф Феликс Чарующий Кольмар Наталья-замечательный гид, очень знающий и интересный рассказчик. Сама экскурсия-продумана и великолепно организована. Наталья, ещё раз спасибо за великолепную экскурсию!

М Марина Чарующий Кольмар Провела прекрасное время с Натальей 🥰в дружественной не принужденной атмосфере. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Однозначно буду рекомендовать 🥰

О Ольга Чарующий Кольмар Очень понравилась экскурсия. Наталья сумела показать нам этот чудесный город, прелестные уголки, старинные дома с захватывающей историей. Несмотря на пасмурную погоду, мы прониклись очарованием Кольмара.

Спасибо, спасибо, спасибо!!! Рекомендуем всем. Однозначно. И сами мечтаем еще вернуться!!! Спасибо нашему гиду, у которого получилось влюбить нас в Кольмар. Это было интересно, познавательно, легко. Мы в полном восторге. В наше время очень редко можно встретить такое количество позитива, информации и легкости в подаче информации.

Д Дмитрий Чарующий Кольмар Всё прошло превосходно. Было очень интересно и познавательно. Наталья - отличный гид.

В Валерия Чарующий Кольмар читать дальше и вывесках на старых магазинах и лавочках!

Мы обязательно вернемся в Кольмар и окрестности. Осталось приятное послевкусие после нашей прогулки и желание увидеть и узнать эти живописные края поближе! Наталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историй о городе, о домах

E ELENA Чарующий Кольмар Обзорная экскурсия по Кольмару прошла великолепно. Дети слушали гида в течение двух часов, задавали интересующие их вопросы на которые получали аргументироыанные ответы. Спасибо.

И Ирина Чарующий Кольмар Экскурсия великолепная, два часа пролетели как две минуты. Рекомендую посетить Кольмар, эту экскурсию и экскурсовода Наталью, не пожалеете! Всем побольше положительных эмоций!

I Irina Чарующий Кольмар Экскурсия по Кольмару, проведённая Натальей, очень понравилась:два часа пролетели незаметно, получили много впечатлений. Порекомендует друзьям.

А Алексей Чарующий Кольмар Интересная экскурсия с не скучной подачей информации. Рассказали не только про город, но и про традиции и особенности местных жителей.

Ш Шмидт Чарующий Кольмар Очень хорошая получилась экскурсия. Хоть и недолгая. Но Наташу можно было слушать до бесконечности. Настоятельно рекомендуем тем, кто желает ознакомиться с "чарующим Кольмаром"

Мы очень довольны экскурсией. Наталья интересный рассказчик, завела нас в такие укромные уголки Кольмара, которые мы без неё точно не нашли бы, рассказала секреты выбора вина, даже провела небольшой экскурс по французской кухне. За два часа мы обошли почти все достопримечательности и получили массу хорошей и полезной информации. Благодарим!

Очень рекомендуем взять экскурсию у Натальи. Точно не пожалеете!!

Очаровательная экскурсия от отличного гида! Наталья умеет интересно и живо подать информацию, адаптируясь под интересы участников экскурсии. Она влюблена в Кольмар и это сквозит в каждом ее слове) Спасибо Наталье огромное, т. к. помимо интереснейшей экскурсии она помогла нам разобраться с расписанием поездов (мы приезжали в Кольмар из Страсбурга во время забастовки на железной дороге), дала много ценных советов по сырам, вину и фуа-гра…



Nice tour by an excellent guide! Natalia is able to provide information in exciting and vivid form, adopting for people interests. She is in love with Colmar and you can feel it in her every word) A BIG THANK to Natalia not only for a tour but also for her help with train shedule (we arrived to Colmar from Strasbourg during the railway strike), she also gave us recommendations on wine, cheese, foie-gras. Highly recommended! You will definitely enjoy! Очаровательная экскурсия от отличного гида! Наталья умеет интересно и живо подать информацию, адаптируясь под интересы участников экскурсии. Она влюблена в