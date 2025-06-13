Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Кольмара

Чарующий Кольмар
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Чарующий Кольмар
Прогуляйтесь по скрытым улочкам Кольмара, узнайте историю фахверковых домов и попробуйте французские деликатесы на фермерском рынке
Начало: У музея Унтерлинден
«Вы посетите истинно французский фермерский рынок, где познакомитесь с традиционными деликатесами региона»
2 ноя в 08:00
3 ноя в 08:00
€159 за всё до 10 чел.
По сказочным улочкам Кольмара
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По сказочным улочкам Кольмара
В Кольмаре вас ждёт погружение в сказочную атмосферу, где прошлое и настоящее переплетаются в каждом уголке. Откройте для себя уникальные достопримечательности
Начало: На площади 18 ноября (Place du 18 novembre)
«По желанию и по нашей предварительной договоренности в конце прогулки вас ждет «вкусное» знакомство с городом — дегустация вин на старинной фамильной винодельне»
10 ноя в 09:00
11 ноя в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Кольмар - рождественская сказка
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кольмар - рождественская сказка
Главные достопримечательности и эльзасские традиции на вечерней прогулке в сезон волшебства
Начало: На площади 18 ноября (Place du 18 novembre)
«Маршрут пройдет по украшенным к Рождеству главным достопримечательностям города, по мощеным улицам мимо фахверковых домиков»
7 ноя в 16:00
8 ноя в 16:00
€174 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Феликс
    13 июня 2025
    Чарующий Кольмар
    Наталья-замечательный гид, очень знающий и интересный рассказчик. Сама экскурсия-продумана и великолепно организована. Наталья, ещё раз спасибо за великолепную экскурсию!
  • М
    Марина
    7 декабря 2024
    Чарующий Кольмар
    Провела прекрасное время с Натальей 🥰в дружественной не принужденной атмосфере. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Однозначно буду рекомендовать 🥰
  • О
    Ольга
    10 ноября 2024
    Чарующий Кольмар
    Очень понравилась экскурсия. Наталья сумела показать нам этот чудесный город, прелестные уголки, старинные дома с захватывающей историей. Несмотря на пасмурную погоду, мы прониклись очарованием Кольмара.
  • С
    Светлана
    2 июля 2024
    Чарующий Кольмар
    Спасибо нашему гиду, у которого получилось влюбить нас в Кольмар. Это было интересно, познавательно, легко. Мы в полном восторге. В
    читать дальше

    наше время очень редко можно встретить такое количество позитива, информации и легкости в подаче информации. Спасибо, спасибо, спасибо!!! Рекомендуем всем. Однозначно. И сами мечтаем еще вернуться!!!

  • Д
    Дмитрий
    3 апреля 2024
    Чарующий Кольмар
    Всё прошло превосходно. Было очень интересно и познавательно. Наталья - отличный гид.
  • В
    Валерия
    3 февраля 2024
    Чарующий Кольмар
    Наталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историй о городе, о домах
    читать дальше

    и вывесках на старых магазинах и лавочках!
    Мы обязательно вернемся в Кольмар и окрестности. Осталось приятное послевкусие после нашей прогулки и желание увидеть и узнать эти живописные края поближе!

  • E
    ELENA
    9 октября 2023
    Чарующий Кольмар
    Обзорная экскурсия по Кольмару прошла великолепно. Дети слушали гида в течение двух часов, задавали интересующие их вопросы на которые получали аргументироыанные ответы. Спасибо.
  • И
    Ирина
    3 октября 2023
    Чарующий Кольмар
    Экскурсия великолепная, два часа пролетели как две минуты. Рекомендую посетить Кольмар, эту экскурсию и экскурсовода Наталью, не пожалеете! Всем побольше положительных эмоций!
  • I
    Irina
    10 августа 2023
    Чарующий Кольмар
    Экскурсия по Кольмару, проведённая Натальей, очень понравилась:два часа пролетели незаметно, получили много впечатлений. Порекомендует друзьям.
  • А
    Алексей
    23 апреля 2023
    Чарующий Кольмар
    Интересная экскурсия с не скучной подачей информации. Рассказали не только про город, но и про традиции и особенности местных жителей.
  • Ш
    Шмидт
    17 апреля 2023
    Чарующий Кольмар
    Очень хорошая получилась экскурсия. Хоть и недолгая. Но Наташу можно было слушать до бесконечности. Настоятельно рекомендуем тем, кто желает ознакомиться с "чарующим Кольмаром"
  • К
    Ксения
    14 октября 2021
    Чарующий Кольмар
    Мы очень довольны экскурсией. Наталья интересный рассказчик, завела нас в такие укромные уголки Кольмара, которые мы без неё точно не
    читать дальше

    нашли бы, рассказала секреты выбора вина, даже провела небольшой экскурс по французской кухне. За два часа мы обошли почти все достопримечательности и получили массу хорошей и полезной информации. Благодарим!

  • E
    Elena
    7 января 2020
    Чарующий Кольмар
    Очаровательная экскурсия от отличного гида! Наталья умеет интересно и живо подать информацию, адаптируясь под интересы участников экскурсии. Она влюблена в
    читать дальше

    Кольмар и это сквозит в каждом ее слове) Спасибо Наталье огромное, т. к. помимо интереснейшей экскурсии она помогла нам разобраться с расписанием поездов (мы приезжали в Кольмар из Страсбурга во время забастовки на железной дороге), дала много ценных советов по сырам, вину и фуа-гра… Очень рекомендуем взять экскурсию у Натальи. Точно не пожалеете!!

    Nice tour by an excellent guide! Natalia is able to provide information in exciting and vivid form, adopting for people interests. She is in love with Colmar and you can feel it in her every word) A BIG THANK to Natalia not only for a tour but also for her help with train shedule (we arrived to Colmar from Strasbourg during the railway strike), she also gave us recommendations on wine, cheese, foie-gras. Highly recommended! You will definitely enjoy!

  • а
    арик
    13 декабря 2019
    Чарующий Кольмар
    после окончания экскурсии с Натальей мы пожалели только об одном, что она так быстро закончилась! Два часа пролетели на одном
    читать дальше

    дыхании! прекрасный рассказ дал нам полное представление о городе и регионе,у нас сложилась "картинка" и это то что нужно для первого
    знакомства на обзорной экскурсии! Наталья -большое спасибо!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кольмару в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кольмаре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чарующий Кольмар
  2. По сказочным улочкам Кольмара
  3. Кольмар - рождественская сказка
Сколько стоит экскурсия по Кольмару в октябре 2025
Сейчас в Кольмаре в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 159 до 174. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
