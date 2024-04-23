1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Кольмар и винная дорога за 1 день
Побродить по улицам Кольмара и продегустировать вино в старинном особняке
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
€449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чарующий Кольмар
Погрузиться в сказочный колорит самого красивого города Эльзаса на душевной экскурсии
Начало: У музея Унтерлинден
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
€159 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По сказочным улочкам Кольмара
Образ самобытного города с неподражаемым эльзасским стилем на прогулке с культурологом
Начало: На площади 18 ноября (Place du 18 novembre)
6 сен в 09:00
7 сен в 09:00
€149 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППетр23 апреля 2024Обзорная экскурсия по Кольмару, посещение кафедрального собора и центрального рынка. Обед в гастрономическом семейном ресторане. Дегустации эльзасского кремана, рислинг, пино
- ДДмитрий3 апреля 2024Всё прошло превосходно. Было очень интересно и познавательно. Наталья - отличный гид.
- ВВалерия3 февраля 2024Наталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историй о городе, о домах
- EELENA9 октября 2023Обзорная экскурсия по Кольмару прошла великолепно. Дети слушали гида в течение двух часов, задавали интересующие их вопросы на которые получали аргументироыанные ответы. Спасибо.
- ИИрина30 августа 2023Влада провела экскурсию для группы, очень понравилась не только сама экскурсия, но и доброжелательность гида и умения подстроиться под особенности группы. Спасибо Владе за удовольствие, доставленное туристам.
- ВВера25 декабря 2022Влада провела нас экскурсию по чудесному городку Франции. Мы узнали много новых интересных фактов, которые самим сложно отыскать. Интересные истории, связанные с разными домами городка. Нам очень понравилось! Спасибо большое!
- ЕЕлена28 ноября 2022С удовольствием погуляли по улочкам очаровательного Кольмаре в прекрасной компании с Владой. Время пролетело незаметно. Было очень интересно и познавательно. Влада, спасибо за экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Кольмару в категории «История и архитектура»
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