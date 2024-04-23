Экскурсии Кольмара об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Кольмаре на русском языке, цены от €149. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кольмар и винная дорога за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Кольмар и винная дорога за 1 день
Побродить по улицам Кольмара и продегустировать вино в старинном особняке
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
449 за всё до 4 чел.
Чарующий Кольмар
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Чарующий Кольмар
Погрузиться в сказочный колорит самого красивого города Эльзаса на душевной экскурсии
Начало: У музея Унтерлинден
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
159 за всё до 10 чел.
По сказочным улочкам Кольмара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
По сказочным улочкам Кольмара
Образ самобытного города с неподражаемым эльзасским стилем на прогулке с культурологом
Начало: На площади 18 ноября (Place du 18 novembre)
6 сен в 09:00
7 сен в 09:00
149 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Петр
    23 апреля 2024
    Кольмар и винная дорога за 1 день
    Обзорная экскурсия по Кольмару, посещение кафедрального собора и центрального рынка. Обед в гастрономическом семейном ресторане. Дегустации эльзасского кремана, рислинг, пино
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    гри, и пино блан в потрясающих деревеньках. Полезные сувениры. Все деликатно, но динамично. Наталья очень внимательна к пожеланиям, мобильна к изменениям в программе. И что не маловажно, комфортно для пассажиров водит авто. Рекомендуем.

  • Д
    Дмитрий
    3 апреля 2024
    Чарующий Кольмар
    Всё прошло превосходно. Было очень интересно и познавательно. Наталья - отличный гид.
  • В
    Валерия
    3 февраля 2024
    Чарующий Кольмар
    Наталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историй о городе, о домах
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    и вывесках на старых магазинах и лавочках! Мы обязательно вернемся в Кольмар и окрестности. Осталось приятное послевкусие после нашей прогулки и желание увидеть и узнать эти живописные края поближе!

    Наталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историйНаталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историйНаталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историйНаталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историй
  • E
    ELENA
    9 октября 2023
    Чарующий Кольмар
    Обзорная экскурсия по Кольмару прошла великолепно. Дети слушали гида в течение двух часов, задавали интересующие их вопросы на которые получали аргументироыанные ответы. Спасибо.
  • И
    Ирина
    30 августа 2023
    По сказочным улочкам Кольмара
    Влада провела экскурсию для группы, очень понравилась не только сама экскурсия, но и доброжелательность гида и умения подстроиться под особенности группы. Спасибо Владе за удовольствие, доставленное туристам.
  • В
    Вера
    25 декабря 2022
    По сказочным улочкам Кольмара
    Влада провела нас экскурсию по чудесному городку Франции. Мы узнали много новых интересных фактов, которые самим сложно отыскать. Интересные истории, связанные с разными домами городка. Нам очень понравилось! Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    28 ноября 2022
    По сказочным улочкам Кольмара
    С удовольствием погуляли по улочкам очаровательного Кольмаре в прекрасной компании с Владой. Время пролетело незаметно. Было очень интересно и познавательно. Влада, спасибо за экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Кольмару в категории «История и архитектура»

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  3. По сказочным улочкам Кольмара
Сколько стоит экскурсия по Кольмару в июне 2024
Сейчас в Кольмаре в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 149 до 449. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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