Экскурсии проходящие только летом в Кольмаре

Найдено 4 экскурсии в категории «Летние» в Кольмаре на русском языке, цены от €159. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Чарующий Кольмар
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Чарующий Кольмар
Погрузиться в сказочный колорит самого красивого города Эльзаса на душевной экскурсии
Начало: У музея Унтерлинден
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
159 за всё до 10 чел.
Кольмар и винная дорога за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Кольмар и винная дорога за 1 день
Побродить по улицам Кольмара и продегустировать вино в старинном особняке
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
449 за всё до 4 чел.
Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
Оказаться в местах, словно из сказки, и попробовать регион на вкус
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
449 за всё до 4 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Средневековые колоритные деревушки и белое эльзасское вино
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
299 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Катерина, чудная, интересная и очень внимательная экскурсовод! Она учла все наши пожелания и просьбы, адаптировав маршрут под наши интересы. Тур прошел мгновенно, 7 часов пролетели, расставаться не хотелось! Спасибо Кате огромное, когда вернёмся, будем обязательно с ней сотрудничать ещё и ещё 🙏🫶
  • П
    Петр
    23 апреля 2024
    Кольмар и винная дорога за 1 день
    Обзорная экскурсия по Кольмару, посещение кафедрального собора и центрального рынка. Обед в гастрономическом семейном ресторане. Дегустации эльзасского кремана, рислинг, пино
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    гри, и пино блан в потрясающих деревеньках. Полезные сувениры. Все деликатно, но динамично. Наталья очень внимательна к пожеланиям, мобильна к изменениям в программе. И что не маловажно, комфортно для пассажиров водит авто. Рекомендуем.

  • Н
    Наталия
    14 апреля 2024
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Поездка по Дороге вина и еще обязательно с Натальей - это главное, что нужно сделать при поездке в Эльзас! Наталья
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    детально предварительно разрабатывает экскурсию, ищет и потом показывает туристам самые красивые места в сказочных деревеньках, заказывает обед в самых проверенных аутентичных ресторанчиках на Дороге вина, завозит в самые лучшие винодельни, где можно купить уникальное местное вино (а можно и не покупать, просто продегустировать). Я вот не собиралась покупать, но, попробовала - и не удержалось, уж больно ароматное было 😊. Наталья интересно рассказывает по дороге об Эльзасе, о местном виноделии, о деревушках, которые проезжаем, заводит на смотровую площадку среди виноградников на склонах Вогезов, откуда открываются особенные виды на живописные окрестности Дороги вина, показывает магазинчики, где можно при желании приобрести лучшие вкусные «сувениры». Без местного экскурсовода большую часть таких мест не найдёшь, это надо знать. В общем, я в восторге, горячо рекомендую экскурсию Натальи и благодарю её за незабываемую поезду с ней.

  • Д
    Дмитрий
    3 апреля 2024
    Чарующий Кольмар
    Всё прошло превосходно. Было очень интересно и познавательно. Наталья - отличный гид.
  • В
    Валерия
    3 февраля 2024
    Чарующий Кольмар
    Наталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историй о городе, о домах
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    и вывесках на старых магазинах и лавочках! Мы обязательно вернемся в Кольмар и окрестности. Осталось приятное послевкусие после нашей прогулки и желание увидеть и узнать эти живописные края поближе!

    Наталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историйНаталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историйНаталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историйНаталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историй
  • Е
    Елена
    29 декабря 2023
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Экскурсия прошла прекрасно. Екатерина прямо по ходу перестроила маршрут, исходя из наших интересов. Дополнительно заехали в винный погреб и магазинчик сыров и колбас.
  • В
    Вера
    24 декабря 2023
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Спасибо нашего гиду, показала интересные местечки, которые знают только местные, всем рекомендуем 👍🏼
  • E
    ELENA
    9 октября 2023
    Чарующий Кольмар
    Обзорная экскурсия по Кольмару прошла великолепно. Дети слушали гида в течение двух часов, задавали интересующие их вопросы на которые получали аргументироыанные ответы. Спасибо.
  • В
    Владимир
    8 октября 2023
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Спасибо Наталье за такой прекрасный день! Приятная и лёгкая в общении - гид. Мы с супругой не ожидали, что столько всего можно
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    увидеть и узнать за 8 часов. Наталья прекрасно соединила самые туристические деревеньки и те, которые бы мы сами никогда не нашли. И что самое интересное, то именно там были спрятаны - самый вкусный ресторан с лягушками и улитками, где мы обедали (Наталья заранее побеспокоилась), невероятный магазинчик с французскими изысками, шикарные виноградники. Винодельню, в которую повезла нас гид - будем помнить ещё долго. Теперь жалеем, что мало купили этого превосходного вина. Однозначно - это был лучший день за нашу поездку по Франции! Наши высшие рекомендации гиду Наталье. Вернёмся точно и уже с друзьями.

  • М
    Мария
    22 июня 2023
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Прекрасное путешествие с Екатериной! Красиво и вкусно, увлекательный рассказ гида - мы точно вернёмся к Кате и в Эльзас!

Ответы на вопросы от путешественников по Кольмару в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Кольмару в июне 2024
Сейчас в Кольмаре в категории "Летние" можно забронировать 4 экскурсии от 159 до 449. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Кольмаре (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Летние», 23 ⭐ отзыва, цены от €159. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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