Экскурсии выходного дня в Кольмаре

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Кольмаре на русском языке, цены от €159. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
На машине
9 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Индивидуальная экскурсия по Кольмару и эльзасским винным дорогам. Узнайте историю города и насладитесь дегустацией местных вин
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
299 за всё до 3 чел.
Чарующий Кольмар
Пешая
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по волшебному Кольмару с посещением фермерского рынка
Прогуляйтесь по скрытым улочкам Кольмара, узнайте историю фахверковых домов и попробуйте французские деликатесы на фермерском рынке
Начало: У музея Унтерлинден
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
159 за всё до 10 чел.
Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
Не упустите шанс увидеть настоящий Эльзас! В программе: дегустация вин, посещение исторических погребов и уютных ресторанов. Всё это на личном автомобиле гида
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
449 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 июля 2024
    Чарующий Кольмар
    Спасибо нашему гиду, у которого получилось влюбить нас в Кольмар. Это было интересно, познавательно, легко. Мы в полном восторге. В
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    наше время очень редко можно встретить такое количество позитива, информации и легкости в подаче информации. Спасибо, спасибо, спасибо!!! Рекомендуем всем. Однозначно. И сами мечтаем еще вернуться!!!

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Катерина, чудная, интересная и очень внимательная экскурсовод! Она учла все наши пожелания и просьбы, адаптировав маршрут под наши интересы. Тур прошел мгновенно, 7 часов пролетели, расставаться не хотелось! Спасибо Кате огромное, когда вернёмся, будем обязательно с ней сотрудничать ещё и ещё 🙏🫶
  • Н
    Наталия
    14 апреля 2024
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Поездка по Дороге вина и еще обязательно с Натальей - это главное, что нужно сделать при поездке в Эльзас! Наталья
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    детально предварительно разрабатывает экскурсию, ищет и потом показывает туристам самые красивые места в сказочных деревеньках, заказывает обед в самых проверенных аутентичных ресторанчиках на Дороге вина, завозит в самые лучшие винодельни, где можно купить уникальное местное вино (а можно и не покупать, просто продегустировать). Я вот не собиралась покупать, но, попробовала - и не удержалось, уж больно ароматное было 😊. Наталья интересно рассказывает по дороге об Эльзасе, о местном виноделии, о деревушках, которые проезжаем, заводит на смотровую площадку среди виноградников на склонах Вогезов, откуда открываются особенные виды на живописные окрестности Дороги вина, показывает магазинчики, где можно при желании приобрести лучшие вкусные «сувениры». Без местного экскурсовода большую часть таких мест не найдёшь, это надо знать. В общем, я в восторге, горячо рекомендую экскурсию Натальи и благодарю её за незабываемую поезду с ней.

  • Д
    Дмитрий
    3 апреля 2024
    Чарующий Кольмар
    Всё прошло превосходно. Было очень интересно и познавательно. Наталья - отличный гид.
    Всё прошло превосходно. Было очень интересно и познавательно. Наталья - отличный гид
  • В
    Валерия
    3 февраля 2024
    Чарующий Кольмар
    Наталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историй о городе, о домах
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    и вывесках на старых магазинах и лавочках! Мы обязательно вернемся в Кольмар и окрестности. Осталось приятное послевкусие после нашей прогулки и желание увидеть и узнать эти живописные края поближе!

    Наталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историйНаталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историйНаталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историйНаталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историй
  • Е
    Елена
    29 декабря 2023
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Экскурсия прошла прекрасно. Екатерина прямо по ходу перестроила маршрут, исходя из наших интересов. Дополнительно заехали в винный погреб и магазинчик сыров и колбас.
  • В
    Вера
    24 декабря 2023
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Спасибо нашего гиду, показала интересные местечки, которые знают только местные, всем рекомендуем 👍🏼
  • В
    Владимир
    8 октября 2023
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Спасибо Наталье за такой прекрасный день! Приятная и лёгкая в общении - гид. Мы с супругой не ожидали, что столько всего можно
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    увидеть и узнать за 8 часов. Наталья прекрасно соединила самые туристические деревеньки и те, которые бы мы сами никогда не нашли. И что самое интересное, то именно там были спрятаны - самый вкусный ресторан с лягушками и улитками, где мы обедали (Наталья заранее побеспокоилась), невероятный магазинчик с французскими изысками, шикарные виноградники. Винодельню, в которую повезла нас гид - будем помнить ещё долго. Теперь жалеем, что мало купили этого превосходного вина. Однозначно - это был лучший день за нашу поездку по Франции! Наши высшие рекомендации гиду Наталье. Вернёмся точно и уже с друзьями.

  • М
    Мария
    22 июня 2023
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Прекрасное путешествие с Екатериной! Красиво и вкусно, увлекательный рассказ гида - мы точно вернёмся к Кате и в Эльзас!

Ответы на вопросы от путешественников по Кольмару в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Кольмару в июле 2024
Сейчас в Кольмаре в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 159 до 449. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Кольмаре (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 23 ⭐ отзыва, цены от €159. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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