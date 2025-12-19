Я не веду экскурсии по публичным домам как по «местам удовольствия». За их фасадами — истории бедности, которые не стоит романтизировать. Вы увидите Лион без прикрас. Узнаете, как город стирал следы: витрины превращались в офисы, а вывески исчезали. Послушаете о женском труде. И перевернёте своё представление о городе.
Описание экскурсии
Во время этой прогулки вы увидите улицы и фасады бывших публичных домов Лиона, скрытых за неприметной архитектурой или «очищенных» реновациями. Мы пройдём через районы невидимого присутствия, где раньше существовали официальные «maisons de tolérance».
Вы посмотрите, как городская ткань стирала следы: витрины стали офисами, надписи исчезли, но структура домов осталась. Мы поговорим о входах без выходов, внутреннем устройстве архитектуры подчинения, женском труде и городском планировании.
Вы узнаете:
- Как публичные дома были вписаны в структуру города — и почему они долго оставались частью официальной инфраструктуры
- Какие пространства вытеснялись с городских карт и как происходило их «очищение» и забвение
- Кто работал в этих домах, в каких условиях и как складывался их повседневный опыт
- Что происходит с публичными домами сегодня
- Как архитектура может одновременно защищать и ограничивать, создавать видимость и скрывать
Организационные детали
- Программа 18+
- Все места на маршруте бесплатны для посещения. Гуляем в пределах центра Лиона. Предусмотрена остановка в кафе (бывшем публичном доме). Напитки оплачиваются отдельно по желанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Vieux Lyon
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваш гид в Лионе
Почему со мной? Я — историк искусства, преподаватель архитектуры и городской сторителлер. Живу в Лионе с 2012 года и всё это время изучаю его не с открыток, а снизу — с
