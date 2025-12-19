Я не веду экскурсии по публичным домам как по «местам удовольствия». За их фасадами — истории бедности, которые не стоит романтизировать. Вы увидите Лион без прикрас. Узнаете, как город стирал следы: витрины превращались в офисы, а вывески исчезали. Послушаете о женском труде. И перевернёте своё представление о городе.

Описание экскурсии

Во время этой прогулки вы увидите улицы и фасады бывших публичных домов Лиона, скрытых за неприметной архитектурой или «очищенных» реновациями. Мы пройдём через районы невидимого присутствия, где раньше существовали официальные «maisons de tolérance».

Вы посмотрите, как городская ткань стирала следы: витрины стали офисами, надписи исчезли, но структура домов осталась. Мы поговорим о входах без выходов, внутреннем устройстве архитектуры подчинения, женском труде и городском планировании.

Вы узнаете:

Как публичные дома были вписаны в структуру города — и почему они долго оставались частью официальной инфраструктуры

Какие пространства вытеснялись с городских карт и как происходило их «очищение» и забвение

Кто работал в этих домах, в каких условиях и как складывался их повседневный опыт

Что происходит с публичными домами сегодня

Как архитектура может одновременно защищать и ограничивать, создавать видимость и скрывать

Организационные детали