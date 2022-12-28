3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по Лиону откроет перед вами шедевры архитектуры, следы разных эпох и уникальные традиции. Вдохновитесь историей и красотой города
Лион, город перешагнувший третье тысячелетие, впитавший в себя культуру кельтов и римлян.
Старый Лион, кварталы Ренессанс, особые переходы внутри домов, тайны прошлого и настоящего… Лионские ткачи, лионские шелка. Гастрономическая столица Франции.
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увидеть, попробовать, ощутить и насладиться! Прогулка по центральной части Лиона, посещение кварталов ЮНЕСКО, подъем на гору Фурвьер, средневековые улочки Старого Лиона, трабули домов, Прескиль с парадными фасадами. Ателье ткачей и станок Жаккарда. Город оставит приятное впечатление и желание вернуться
Лион, город перешагнувший третье тысячелетие, впитавший в себя культуру кельтов (галлов) и римлян, и в слиянии которых и появилась галло-римская культура и цивилизация. Старый Лион, город в городе, кварталы Ренессанс, особые переходы внутри домов, тайны прошлого и настоящего… Лионские ткачи, лионские шелка. Гастрономическая столица Франции. Все это для Вас! Узнать, увидеть, попробовать, ощутить и… насладиться!
Для знакомства с городом мы пройдем по центральной части Лиона и побываем в трех кварталах, внесенных в список ЮНЕСКО. Поднимемся на гору Фурвьер, где раскинулись два римских театра, величественная базилика Норт Дам очарует вас своим убранством. У реки Сона средневековые улочки Старого Лиона унесут вас в эпоху Генриха IV и пышного торжества Ренессанса. Заглянув в трабули домов, вы восхититесь простой логикой жителей кварталов. Прескиль порадует парадными фасадами величественных зданий и прекрасных площадей. Ателье ткачей познакомит вас с главным богатством Лиона 17-19 века – шелком и непревзойденным техническим изобретением начала 19 века – станком Жаккарда.
Размеренное спокойствие города, прекрасное сочетание древнего и современного, а также гастрономическая составляющая его ресторанов и рынков оставит приятное впечатление и желание посетить вновь этот чудесный уголок Франции.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Белькур
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Лионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 241 туриста
Я живу во Франции с 2003 года, с 2009 работаю на себя в туризме. В России окончила школу гидов-экскурсоводов и проработала 14 лет гидом в разных агентствах родного Пскова. В читать дальшеуменьшить
2009 окончила во Франции курсы региональных гидов Божоле и с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями края, знакомствами с сыроделами и виноделами, поварами всех рангов вплоть до звёздных. Я покажу вам красоты края Божоле, Южной Бургундии и, конечно, Лиона.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кристина
Светлана - профессионал с большой буквы!! Три часа пролетели как один миг. Подача информации - великолепная!! Четко, структурировано, плюс с нами была дочь 9 лет, экскурсию адаптировали так, что было интересно и ребенку, а это большая редкость. Впечатления на всю жизнь. Так же Светлана помогла нам найти хороший ресторан с вкусной местной кухней и даже забронировала столик. Очень рекомендую!
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Светлана
Экскурсия очень понравилась. Светлана высокопрофессиональный гид. компетентна во многих вопросах. Экскурсия составлена очень грамотно, за коротное время удалось получить представление и интересную информацию о городе, на все наши вопросы были даны исчерпывающие ответы. Спасибо.
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У
Ульянова
Добрый вечер, Лион произвёл на нас очень сильное впечатление. Материал Светлана преподносила профессионально и интересно. Благодарны за замечательный день
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А
Алексей
Было очень интересно и познавательно, сделали много памятных фотографий
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Ю
Юрий
Светлана профессиональный и приятный в общении специалист, спасибо ей!
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Е
Елена
Спасибо большое, Светлана! Экскурсия нам очень понравилась.
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