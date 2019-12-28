3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лион, город перешагнувший третье тысячелетие, впитавший в себя культуру кельтов (галлов) и римлян, и в слиянии которых и появилась галло-римская культура и цивилизация. Старый Лион, город в городе, кварталы Ренессанс, особые переходы внутри домов, тайны прошлого и настоящего… Лионские ткачи, лионские шелка. Гастрономическая столица Франции. Все это для Вас! Узнать, увидеть, попробовать, ощутить и… насладиться!
Для знакомства с городом мы пройдем по центральной части Лиона и побываем в трех кварталах, внесенных в список ЮНЕСКО. Поднимемся на гору Фурвьер, где раскинулись два римских театра, величественная базилика Норт Дам очарует вас своим убранством. У реки Сона средневековые улочки Старого Лиона унесут вас в эпоху Генриха IV и пышного торжества Ренессанса. Заглянув в трабули домов, вы восхититесь простой логикой жителей кварталов. Прескиль порадует парадными фасадами величественных зданий и прекрасных площадей. Ателье ткачей познакомит вас с главным богатством Лиона 17-19 века – шелком и непревзойденным техническим изобретением начала 19 века – станком Жаккарда.
Размеренное спокойствие города, прекрасное сочетание древнего и современного, а также гастрономическая составляющая его ресторанов и рынков оставит приятное впечатление и желание посетить вновь этот чудесный уголок Франции.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура площадь Белькур.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я живу во Франции с 2003 года и с 2009 работаю на своем счету в туризме. В России окончила школу гидов-экскурсоводов и проработала 14 лет гидом в разных агентствах родного Пскова. В 2009 закончила во Франции курсы региональных гидов Божоле и с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями края, знакомствами с сыроделами и виноделами, поварами всех рангов, вплоть до звездных. Я покажу вам красоты края Божоле и Южной Бургундии и, конечно, Лиона.
Добрый вечер, Лион произвёл на нас очень сильное впечатление.
Материал Светлана преподносила профессионально и интересно.
Благодарны за замечательный день
Светлана
3 августа 2018
Экскурсия очень понравилась. Светлана высокопрофессиональный гид. компетентна во многих вопросах. Экскурсия составлена очень грамотно, за коротное время удалось получить представление и интересную информацию о городе, на все наши вопросы были даны исчерпывающие ответы. Спасибо.
Елена
24 ноября 2017
Спасибо большое, Светлана! Экскурсия нам очень понравилась.
Прокатиться по региону Божоле Зелёное, открыть фермерский быт и попробовать местные сыры и вино
Северное Божоле – так называется край, где большую часть холмов и гор покрывают зеленые луга и леса. Именно здесь, на высоте, где уже не растёт виноград, – настоящий рай для копытных животных. А значит, и для производства сыров! Вы окажетесь на настоящей ферме, узнаете о тонкостях производства и вкусовых нюансах сырной продукции и, конечно, продегустируете несколько видов вместе с вином.
Узнать и прочувствовать город с истинно французским шармом
Я буду счастлива разделить с вами мои знания и любовь к городу, где так бережно сохранено наследие веков! Он подкупит вас старинными базиликами и площадями, видами с холма Фурвьер и набережной реки Сона, умением жить красиво и превращать гастрономию в религию. Вы увидите главные и секретные уголки города и поймете его девиз — «Only Lyon».
Погрузиться в судьбу древнего города и истории о галлах, тамплиерах и королях на экскурсии-квесте
Любой путеводитель сообщит вам, что Лион — город с богатейшей историей. Я расскажу о ней без обилия дат, но с тайнами и мифами. С холма Фурвьер вы полюбуетесь городом и узнаете о судьбе одноименной базилики. Представите древнюю столицу Галлии, услышите о династии Капетингов и познакомитесь с особенностями лионских коридоров «трабуль». Разберетесь, почему Лион считается масонским, кто такие масоны и как они повлияли на развитие города. А для детей экскурсия превратится в увлекательный квест с погружением в историю Лиона!
Исследовать главные места и тайные улочки города в волшебном свете фонарей
Я покажу самые красивые площади, церкви, мосты и фонтаны Лиона. Расскажу о становлении города, периодах его подъемов и спадов, императорах и королях. О лионезской кухне, французских винах и особенностях местной жизни. А главное — помогу почувствовать сказочную и немного таинственную атмосферу вечернего города!
Большая обзорная прогулка с легким погружением в историю и культуру многоликого города
Столица французской гастрономии, масонских орденов, шелка и роз – все это о Лионе! В путешествии вы услышите о галло-римском наследии и средневековых легендах, изучите архитектурные шедевры буржуазной эпохи и заглянете в местную Кремниевую долину. А также узнаете о привычках лионцев, ярких фестивалях и личностях, прославивших город.