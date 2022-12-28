3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

увидеть, попробовать, ощутить и насладиться! Прогулка по центральной части Лиона, посещение кварталов ЮНЕСКО, подъем на гору Фурвьер, средневековые улочки Старого Лиона, трабули домов, Прескиль с парадными фасадами. Ателье ткачей и станок Жаккарда. Город оставит приятное впечатление и желание вернуться

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Лион, город перешагнувший третье тысячелетие, впитавший в себя культуру кельтов (галлов) и римлян, и в слиянии которых и появилась галло-римская культура и цивилизация. Старый Лион, город в городе, кварталы Ренессанс, особые переходы внутри домов, тайны прошлого и настоящего… Лионские ткачи, лионские шелка. Гастрономическая столица Франции. Все это для Вас! Узнать, увидеть, попробовать, ощутить и… насладиться!

Для знакомства с городом мы пройдем по центральной части Лиона и побываем в трех кварталах, внесенных в список ЮНЕСКО. Поднимемся на гору Фурвьер, где раскинулись два римских театра, величественная базилика Норт Дам очарует вас своим убранством. У реки Сона средневековые улочки Старого Лиона унесут вас в эпоху Генриха IV и пышного торжества Ренессанса. Заглянув в трабули домов, вы восхититесь простой логикой жителей кварталов. Прескиль порадует парадными фасадами величественных зданий и прекрасных площадей. Ателье ткачей познакомит вас с главным богатством Лиона 17-19 века – шелком и непревзойденным техническим изобретением начала 19 века – станком Жаккарда.

Размеренное спокойствие города, прекрасное сочетание древнего и современного, а также гастрономическая составляющая его ресторанов и рынков оставит приятное впечатление и желание посетить вновь этот чудесный уголок Франции.