Необычные экскурсии по Лиону

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Лионе на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Трабули Старого города
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Трабули Старого города
Погружение в атмосферу Лиона через трабули - тайные проходы, ренессансные улочки и флорентийские дворики. Уникальная возможность узнать город с другой стороны
Начало: У станции метро Vieux Lyon
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:30
€100 за всё до 7 чел.
Культурный андеграунд Лиона: от граффити до заброшенной церкви
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурный андеграунд Лиона: от граффити до заброшенной церкви
Понять город по замурованным дверям, царапинам и странным переходам
Начало: Метро Croix Paquet
17 июн в 13:00
18 июн в 13:00
€165 за всё до 10 чел.
Лион - будущий экомегаполис
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лион - будущий экомегаполис: экскурсия по кварталу Конфлюанс
Посетите ультрасовременный квартал Конфлюанс в Лионе. Узнайте о самообеспечивающихся системах и насладитесь видом на реку и холм Фурвьер
5 июл в 10:00
6 июл в 10:00
€185 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    2 мая 2025
    Трабули Старого города
    Отличная экскурсия по трабулям Лиона от гида, влюблённого в свой город. Интересный рассказ об истории Лиона, тамплиерах, массонстве. Мы слышали
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    о том, что в Лионе существуют закрытые переходы между домами, но никогда не смогли бы найти их сами. Ирина провела нас через многие из них. Большое спасибо!

    Отличная экскурсия по трабулям Лиона от гида, влюблённого в свой город. Интересный рассказ об истории ЛионаОтличная экскурсия по трабулям Лиона от гида, влюблённого в свой город. Интересный рассказ об истории ЛионаОтличная экскурсия по трабулям Лиона от гида, влюблённого в свой город. Интересный рассказ об истории Лиона
  • Л
    Любовь
    27 апреля 2025
    Трабули Старого города
    Очень здорово, когда обаяние, эрудиция и умение грамотно и увлекательно изложить сочетаются в одном экскурсоводе. Вот с такой Ириной мы
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    провели чудесный день в Лионе. Она знает город, посоветует, где лучше пообедать, познакомит с творческими людьми, обратит внимание на те детали, которые простой турист вряд ли заметит. Большое спасибо!

  • Г
    Гаяне
    21 апреля 2025
    Трабули Старого города
    Ирина это супер гид! Она нам за пару часов показала и рассказала о Лионе столько, что до сих пор под впечатлением. Рекомендую Ирину тк человек знает свою работу на 1000%%%

Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Необычные»

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  3. Лион - будущий экомегаполис
Сколько стоит экскурсия по Лиону в июне 2025
Сейчас в Лионе в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 185. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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