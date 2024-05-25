Пешие экскурсии-прогулки в Лионе с экскурсоводом

Найдено 8 экскурсий в категории «Пешеходные» в Лионе на русском языке, цены от €67. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бонжур, Лион
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
69 отзывов
Бонжур, Лион
Погрузиться в судьбу древнего города и истории о галлах, масонах и королях
Начало: На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 7 чел.
Лион с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
104 отзыва
Лион с первого взгляда
Узнать и прочувствовать город с истинно французским шармом
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 15:00
150 за всё до 10 чел.
Вon appétit, Лион
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Вon appétit, Лион
Попробовать местные деликатесы на рынке Поля Бокюза и услышать кулинарные истории города
Начало: На рынке Поля Бокюза
Завтра в 10:00
11 июня в 08:00
67 за всё до 10 чел.
Огни вечернего Лиона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Огни вечернего Лиона
Исследовать главные места и тайные улочки города в волшебном свете фонарей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 15:00
175 за всё до 10 чел.
Лион через века: обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Лион через века: обзорная прогулка
Познакомиться с главными средневековыми и современными достопримечательностями города
Начало: Площадь Белькур
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 10 чел.
Лион - будущий экомегаполис
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Лион - будущий экомегаполис
Прогуляться по футуристическому городу и увидеть, как фантастика становится реальностью
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
185 за всё до 10 чел.
Вкус Лиона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Вкус Лиона
Заглянуть в средневековое здание и оценить французскую гастрономию
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
255 за всё до 10 чел.
Трабули Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Трабули Старого города
Прогуляться по средневековому Лиону - по земле и под землёй
Начало: У станции метро Vieux Lyon
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
100 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    25 мая 2024
    Лион с первого взгляда
    Большое спасибо Ларисе за прекрасный рассказ о Лионе и его истории!! Нам все очень понравлось!! Рекомендуем!!
  • J
    Julia
    18 мая 2024
    Лион с первого взгляда
    Очень благодарны Ларисе за замечательную, интересную и познавательную экскурсию. Очень рекомендуем ее как гида по Лиону.
  • К
    Константин
    14 мая 2024
    Вon appétit, Лион
    Все очень понравилось! Обязательно вернемся!
  • О
    Оксана
    13 мая 2024
    Лион с первого взгляда
    Всем привет кто читает! Приехали с мужем в Лион и в первый день, решили что прям как то совсем не
    читать дальше

    очень и время тратим зря! Но на слейдущий день, Лариса так на впечатлила городом! Рассказала удивительные истории про культуру, историю, этой удивительной столицы. У экскурсовода огромные познания вообщем культуры Франции, будет очень интересно. Хотя 2 дня точно мало, решили еще вернуться туда посетить музеи. И конечно побаловать себя едой в этой гастрономической столице

  • Д
    Денис
    5 мая 2024
    Огни вечернего Лиона
    Великолепная экскурсия! Ирина, огромное Вам спасибо за интересную, познавательную экскурсию!!! Всем рекомендую! Обязательно еще вернёмся к Вам в Лион!
  • М
    Михаил
    15 апреля 2024
    Огни вечернего Лиона
    Отличный гид, очень интересная экскурсия
  • Е
    Екатерина
    28 марта 2024
    Вon appétit, Лион
    Нам все очень понравилось. Было вкусно и интересно. Рекомендую
  • А
    Анна
    19 марта 2024
    Бонжур, Лион
    Лион прекрасен с первого, даже самостоятельного, взгляда, но с Ириной он еще и очень интересен. Причем интересно было всем, включая
    читать дальше

    подростков 13 и 18 лет. Маршрут построен продумано, дает представление о городе, его истории, основных жемчужинах. Но, еще Ирина увлеченно рассказывает об особенных характерах этого региона Франции, о привычках и быте, увлечениях, пристрастиях и обыкновенной жизни жителей. Прекрасная увлекательная экскурсия. Никогда еще не ходили 4 часа, обычно после 2.5 дети начинают поднывать, а здесь на удивление пролетело и не заметили. Кофе и дивные пирожные в середине пути — изюминка на торте.

  • А
    Андрей
    17 марта 2024
    Бонжур, Лион
    Ирина - прекрасный эрудированный гид в Лионе! Получили огромное удовольствие от экскурсии, от рассказанного и показанного Ириной! Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    30 января 2024
    Бонжур, Лион
    Спасибо Ирине за хорошо проведенную экскурсию. По рекомендую этого гида своим знакомым

Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лионе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Бонжур, Лион
  2. Лион с первого взгляда
  3. Вon appétit, Лион
  4. Огни вечернего Лиона
  5. Лион через века: обзорная прогулка
Сколько стоит экскурсия по Лиону в июне 2024
Сейчас в Лионе в категории "Пешеходные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 67 до 255. Туристы уже оставили гидам 195 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лионе (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Пешеходные», 195 ⭐ отзывов, цены от €67. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам