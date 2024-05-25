1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Бонжур, Лион
Погрузиться в судьбу древнего города и истории о галлах, масонах и королях
Начало: На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лион с первого взгляда
Узнать и прочувствовать город с истинно французским шармом
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 15:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вon appétit, Лион
Попробовать местные деликатесы на рынке Поля Бокюза и услышать кулинарные истории города
Начало: На рынке Поля Бокюза
Завтра в 10:00
11 июня в 08:00
€67 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Огни вечернего Лиона
Исследовать главные места и тайные улочки города в волшебном свете фонарей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 15:00
€175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лион через века: обзорная прогулка
Познакомиться с главными средневековыми и современными достопримечательностями города
Начало: Площадь Белькур
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лион - будущий экомегаполис
Прогуляться по футуристическому городу и увидеть, как фантастика становится реальностью
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€185 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вкус Лиона
Заглянуть в средневековое здание и оценить французскую гастрономию
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€255 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трабули Старого города
Прогуляться по средневековому Лиону - по земле и под землёй
Начало: У станции метро Vieux Lyon
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€100 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина25 мая 2024Большое спасибо Ларисе за прекрасный рассказ о Лионе и его истории!! Нам все очень понравлось!! Рекомендуем!!
- JJulia18 мая 2024Очень благодарны Ларисе за замечательную, интересную и познавательную экскурсию. Очень рекомендуем ее как гида по Лиону.
- ККонстантин14 мая 2024Все очень понравилось! Обязательно вернемся!
- ООксана13 мая 2024Всем привет кто читает! Приехали с мужем в Лион и в первый день, решили что прям как то совсем не
- ДДенис5 мая 2024Великолепная экскурсия! Ирина, огромное Вам спасибо за интересную, познавательную экскурсию!!! Всем рекомендую! Обязательно еще вернёмся к Вам в Лион!
- ММихаил15 апреля 2024Отличный гид, очень интересная экскурсия
- ЕЕкатерина28 марта 2024Нам все очень понравилось. Было вкусно и интересно. Рекомендую
- ААнна19 марта 2024Лион прекрасен с первого, даже самостоятельного, взгляда, но с Ириной он еще и очень интересен. Причем интересно было всем, включая
- ААндрей17 марта 2024Ирина - прекрасный эрудированный гид в Лионе! Получили огромное удовольствие от экскурсии, от рассказанного и показанного Ириной! Большое спасибо!
- ЕЕлена30 января 2024Спасибо Ирине за хорошо проведенную экскурсию. По рекомендую этого гида своим знакомым
Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Пешеходные»
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