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перенести начало экскурсии по нашей просьбе, т. к. возникли некоторые заминки с нашей стороне при сдача машины. Лине удалось вдохновить нас историей и архитектурной Марселя, несмотря на короткое пребывание в этом городе. Ничуть не пожалели, когда по совету Лины на следующий день отправились на туристическом паровозике (в ходе экскурсии нам было показано, где именно его искать) в Нотр Дам де ла Гард. Виды оттуда и по дороге - фантастические не только на город, но и на его окрестности.