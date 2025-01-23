3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Марселю: от центра до Старого Порта
Марсель - город мифов и легенд. Узнайте, что правда, а что выдумка, и откройте для себя многогранность этого удивительного места на юге Франции
Начало: В Старом порту в центре города
Завтра в 09:30
6 мар в 14:30
€120 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Посещение базилики Нотр-дам де ла Гард с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу загадок и истории собора Нотр-Дам де ла Гард. Узнайте о чудесах базилики и насладитесь потрясающими видами Марселя
Начало: В Старом порту Марселя
Завтра в 10:00
6 мар в 14:00
€120 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная прогулка по стрит-арту Марселя
Марсель славится своим стрит-артом. Исследуйте его улицы, полные фресок и граффити, и узнайте о художниках, оставивших свой след в этом городе
Начало: У Старого порта
Завтра в 10:00
6 мар в 14:00
€118 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина23 января 2025Экскурсия была заказана заранее. Лина ответила оперативно. Накануне встречи также списались и подтвердили актуальность экскурсии. Отдельное спасибо Лине, что согласилась
- OOlga21 января 2025Потрясающая всеобъемлющая экскурсия! Много интересной и полезной для туриста информации!
- AAnzhela10 января 2025Экскурсия нам очень понравилась! Лина хорошо знающий материал и интересно рассказывающие о городе гид. Было очень увлекательно и маршрут нам очень понравился. Также мы получили рекомендации по дальнейшему изучению города самостоятельно, что посетить и где поесть. спасибо!!
- ААлександра24 ноября 2024Спасибо за замечательную экскурсию. Сейчас пересматриваю фото и видео и могу продолжить каждую фразу сказанную Линой. Это было незабываемое время,
Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «От Морского вокзала»
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