От Морского вокзала – экскурсии в Марселе

Найдено 3 экскурсии в категории «От Морского вокзала» в Марселе на русском языке, цены от €118. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Правда и выдумки о Марселе
Пешая
110 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Марселю: от центра до Старого Порта
Марсель - город мифов и легенд. Узнайте, что правда, а что выдумка, и откройте для себя многогранность этого удивительного места на юге Франции
Начало: В Старом порту в центре города
Завтра в 09:30
6 мар в 14:30
120 за всё до 5 чел.
Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Посещение базилики Нотр-дам де ла Гард с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу загадок и истории собора Нотр-Дам де ла Гард. Узнайте о чудесах базилики и насладитесь потрясающими видами Марселя
Начало: В Старом порту Марселя
Завтра в 10:00
6 мар в 14:00
120 за всё до 5 чел.
Стрит-арт Марселя
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная прогулка по стрит-арту Марселя
Марсель славится своим стрит-артом. Исследуйте его улицы, полные фресок и граффити, и узнайте о художниках, оставивших свой след в этом городе
Начало: У Старого порта
Завтра в 10:00
6 мар в 14:00
118 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    23 января 2025
    Правда и выдумки о Марселе
    Экскурсия была заказана заранее. Лина ответила оперативно. Накануне встречи также списались и подтвердили актуальность экскурсии. Отдельное спасибо Лине, что согласилась
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    перенести начало экскурсии по нашей просьбе, т. к. возникли некоторые заминки с нашей стороне при сдача машины. Лине удалось вдохновить нас историей и архитектурной Марселя, несмотря на короткое пребывание в этом городе. Ничуть не пожалели, когда по совету Лины на следующий день отправились на туристическом паровозике (в ходе экскурсии нам было показано, где именно его искать) в Нотр Дам де ла Гард. Виды оттуда и по дороге - фантастические не только на город, но и на его окрестности.

  • O
    Olga
    21 января 2025
    Правда и выдумки о Марселе
    Потрясающая всеобъемлющая экскурсия! Много интересной и полезной для туриста информации!
    Потрясающая всеобъемлющая экскурсия! Много интересной и полезной для туриста информации!Потрясающая всеобъемлющая экскурсия! Много интересной и полезной для туриста информации!Потрясающая всеобъемлющая экскурсия! Много интересной и полезной для туриста информации!
  • A
    Anzhela
    10 января 2025
    Правда и выдумки о Марселе
    Экскурсия нам очень понравилась! Лина хорошо знающий материал и интересно рассказывающие о городе гид. Было очень увлекательно и маршрут нам очень понравился. Также мы получили рекомендации по дальнейшему изучению города самостоятельно, что посетить и где поесть. спасибо!!
  • А
    Александра
    24 ноября 2024
    Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
    Спасибо за замечательную экскурсию. Сейчас пересматриваю фото и видео и могу продолжить каждую фразу сказанную Линой. Это было незабываемое время,
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    проведенное в этом чудесном городе. Но мы не только катались на туристическом трамвайчике и изучали собор Ноты-Дам де ля Гард. Лина провела нас по узким улочкам, подсказала где недорого купить воду, а потом посадила в такси. Как хорошо, что в Марселе теперь есть свой человек. В следующий раз - только к Лине за новыми тайнами Марселя. Рекомендую!

    Спасибо за замечательную экскурсию. Сейчас пересматриваю фото и видео и могу продолжить каждую фразу сказанную ЛинойСпасибо за замечательную экскурсию. Сейчас пересматриваю фото и видео и могу продолжить каждую фразу сказанную Линой

Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «От Морского вокзала»

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Сколько стоит экскурсия по Марселю в марте 2025
Сейчас в Марселе в категории "От Морского вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 118 до 120. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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