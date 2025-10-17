Мои заказы

В средневековую сказку Ле-Бо-де-Прованс - из Марселя

Отправьтесь в увлекательное путешествие из Марселя в Ле-Бо-де-Прованс, чтобы насладиться средневековой атмосферой и потрясающими пейзажами
Путешествие из Марселя в Ле-Бо-де-Прованс подарит уникальную возможность окунуться в атмосферу средневековья.

Здесь вы прогуляетесь по узким улочкам, увидите замок, возвышающийся на скалах, и узнаете о богатой истории региона.

Посетители смогут насладиться видами долин и виноградников, а также открыть для себя ремесленные традиции, такие как производство мыла и мёда. Ле-Бо-де-Прованс - это место, где история оживает, а природа поражает своей красотой
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Средневековая атмосфера
  • 🌿 Живописные пейзажи
  • 🗝️ Исторические тайны
  • 🧼 Ремесленные традиции
  • 🍇 Виноградники и оливковые рощи
  • 🕌 Уникальная архитектура
В средневековую сказку Ле-Бо-де-Прованс - из Марселя© Олег
В средневековую сказку Ле-Бо-де-Прованс - из Марселя© Олег
В средневековую сказку Ле-Бо-де-Прованс - из Марселя© Олег

Что можно увидеть

  • Grand Rue
  • Église Saint-Vincent
  • Place des Armes
  • Замковый холм

Описание экскурсии

Средневековые улочки деревни (Grand Rue и переулки)
Мы рассмотрим аутентичные каменные дома 15–17 веков с резными дверями, старинными фонтанами, солнечными часами и кольцами для привязывания лошадей. Здесь витают ароматы лаванды и не оставляет ощущение, что вот-вот из-за угла выйдут трубадуры или послышится цоканье лошадей и лязг рыцарских доспехов.

Смотровые площадки у замка (вне зоны платного входа)
Вы полюбуетесь захватывающими панорамами долин, виноградников, оливковых рощ и гор. Мы издали оценим масштабы крепости по её руинам и дадим простор фантазии, разглядывая причудливые скалы. С этого ракурса становится очевидно, почему замок Ле-Бо считался неприступным, ведь сама природа помогала ему в обороне.

Церковь Сен-Венсан (Église Saint-Vincent)
Мы увидим романский портал 12 века с резными символами и каменными скамьями, на которых сидели средневековые прихожане. А я расскажу о секрете фантастической акустики этого храма, где века как будто сгущаются в полумраке приделов.

Плато Костапера (Plateau de Costapera)
Перед нами окажутся остатки крепостных стен с видом на долину и гигантский каменный жернов у входа в замок. Летом здесь устраивают исторические реконструкции.

Тропа к ветряной мельнице

Мы обойдём мельницу 16 века, прочтём цитаты провансальских поэтов на каменных табличках и будем любоваться дикими лавандовыми полями.

Потайные уголки деревни

Я покажу вам средневековые сантехнические диковинки, колодец 14 века с сохранившимся механизмом и скальные ниши, где горожане хранили зерно во времена осад.

Вы узнаете:

  • Почему Ле-Бо называли орлиным гнездом и для чего замок построили именно здесь
  • Как скалы стали частью укреплений
  • Что за «игры престолов» разыгрывались в разные времена в скромной деревеньке
  • Чем знаменита Констанс де Бо
  • И почему последнего сеньора казнили на золотой цепи

После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы без спешки прогуляться и насладиться, например, бокалом белого вина. Кроме того, Ле-Бо-де-Прованс — ремесленная мекка Франции, где делают известные на весь мир мыло и мёд с запахом лаванды, оливковое масло со вкусом дикого розмарина, керамику, ткань и изделия из камня.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле (марка и модель зависят от количества пассажиров). Если с вами будут дети, заранее сообщите их возраст — я поставлю детские кресла
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников (до 8)
  • Дорога из Марселя в Ле-Бо занимает чуть более часа
  • Все объекты мы осмотрим снаружи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Марселе
Провёл экскурсии для 355 туристов
Я прошёл вдоль и поперёк весь город и Лазурный Берег, влюбился в него безвозвратно и хочу передать эту любовь вам! Особенность моего подхода к экскурсиям в том, что я стремлюсь не только рассказать исторические факты о достопримечательностях, но и передать вам настоящую энергию и страсть, которые Марсель и Франция зажигают во мне.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Константин
Константин
17 окт 2025
Благодарность Олегу за насыщенную, отлично подготовленную и проведенную поездку на а/м в Ле Бо, уголок настоящей исторической Франции, не отягощенный пока «прелестями» мультикультурализма. Отдельное спасибо Олегу за приятный бонус в виде обзорной и интересной экскурсии по Марселю и своевременного возвращения после этого на корабль.

Входит в следующие категории Марселя

Похожие экскурсии из Марселя

Правда и выдумки о Марселе
Пешая
3 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Правда и выдумки о Марселе
Отказаться от стереотипов и увидеть настоящую многоликую столицу Прованса
Начало: В Старом порту в центре города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€134 за всё до 5 чел.
Бонжур, Марсель
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия по Марселю
Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет составить общее впечатление о Марселе. Вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: Возле скульптуры «Bleu de Chine»
Расписание: ежедневно в 10:00
15 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
€95 за человека
Марсель - «Голливуд» Прованса
На машине
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по кинематографическому Марселю
Погрузитесь в атмосферу кинематографического Марселя, посетив исторические кварталы и узнавая истории о знаменитых фильмах и режиссерах
Начало: Место Вашей остановки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Марселе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Марселе