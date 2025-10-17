Здесь вы прогуляетесь по узким улочкам, увидите замок, возвышающийся на скалах, и узнаете о богатой истории региона.
Посетители смогут насладиться видами долин и виноградников, а также открыть для себя ремесленные традиции, такие как производство мыла и мёда. Ле-Бо-де-Прованс - это место, где история оживает, а природа поражает своей красотой
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Средневековая атмосфера
- 🌿 Живописные пейзажи
- 🗝️ Исторические тайны
- 🧼 Ремесленные традиции
- 🍇 Виноградники и оливковые рощи
- 🕌 Уникальная архитектура
Что можно увидеть
- Grand Rue
- Église Saint-Vincent
- Place des Armes
- Замковый холм
Описание экскурсии
Средневековые улочки деревни (Grand Rue и переулки)
Мы рассмотрим аутентичные каменные дома 15–17 веков с резными дверями, старинными фонтанами, солнечными часами и кольцами для привязывания лошадей. Здесь витают ароматы лаванды и не оставляет ощущение, что вот-вот из-за угла выйдут трубадуры или послышится цоканье лошадей и лязг рыцарских доспехов.
Смотровые площадки у замка (вне зоны платного входа)
Вы полюбуетесь захватывающими панорамами долин, виноградников, оливковых рощ и гор. Мы издали оценим масштабы крепости по её руинам и дадим простор фантазии, разглядывая причудливые скалы. С этого ракурса становится очевидно, почему замок Ле-Бо считался неприступным, ведь сама природа помогала ему в обороне.
Церковь Сен-Венсан (Église Saint-Vincent)
Мы увидим романский портал 12 века с резными символами и каменными скамьями, на которых сидели средневековые прихожане. А я расскажу о секрете фантастической акустики этого храма, где века как будто сгущаются в полумраке приделов.
Плато Костапера (Plateau de Costapera)
Перед нами окажутся остатки крепостных стен с видом на долину и гигантский каменный жернов у входа в замок. Летом здесь устраивают исторические реконструкции.
Тропа к ветряной мельнице
Мы обойдём мельницу 16 века, прочтём цитаты провансальских поэтов на каменных табличках и будем любоваться дикими лавандовыми полями.
Потайные уголки деревни
Я покажу вам средневековые сантехнические диковинки, колодец 14 века с сохранившимся механизмом и скальные ниши, где горожане хранили зерно во времена осад.
Вы узнаете:
- Почему Ле-Бо называли орлиным гнездом и для чего замок построили именно здесь
- Как скалы стали частью укреплений
- Что за «игры престолов» разыгрывались в разные времена в скромной деревеньке
- Чем знаменита Констанс де Бо
- И почему последнего сеньора казнили на золотой цепи
После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы без спешки прогуляться и насладиться, например, бокалом белого вина. Кроме того, Ле-Бо-де-Прованс — ремесленная мекка Франции, где делают известные на весь мир мыло и мёд с запахом лаванды, оливковое масло со вкусом дикого розмарина, керамику, ткань и изделия из камня.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле (марка и модель зависят от количества пассажиров). Если с вами будут дети, заранее сообщите их возраст — я поставлю детские кресла
- Экскурсию можно провести для большего количества участников (до 8)
- Дорога из Марселя в Ле-Бо занимает чуть более часа
- Все объекты мы осмотрим снаружи