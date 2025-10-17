Путешествие из Марселя в Ле-Бо-де-Прованс подарит уникальную возможность окунуться в атмосферу средневековья. Здесь вы прогуляетесь по узким улочкам, увидите замок, возвышающийся на скалах, и узнаете о богатой истории региона. Посетители смогут насладиться видами долин и виноградников, а также открыть для себя ремесленные традиции, такие как производство мыла и мёда. Ле-Бо-де-Прованс - это место, где история оживает, а природа поражает своей красотой

Описание экскурсии

Средневековые улочки деревни (Grand Rue и переулки)

Мы рассмотрим аутентичные каменные дома 15–17 веков с резными дверями, старинными фонтанами, солнечными часами и кольцами для привязывания лошадей. Здесь витают ароматы лаванды и не оставляет ощущение, что вот-вот из-за угла выйдут трубадуры или послышится цоканье лошадей и лязг рыцарских доспехов.

Смотровые площадки у замка (вне зоны платного входа)

Вы полюбуетесь захватывающими панорамами долин, виноградников, оливковых рощ и гор. Мы издали оценим масштабы крепости по её руинам и дадим простор фантазии, разглядывая причудливые скалы. С этого ракурса становится очевидно, почему замок Ле-Бо считался неприступным, ведь сама природа помогала ему в обороне.

Церковь Сен-Венсан (Église Saint-Vincent)

Мы увидим романский портал 12 века с резными символами и каменными скамьями, на которых сидели средневековые прихожане. А я расскажу о секрете фантастической акустики этого храма, где века как будто сгущаются в полумраке приделов.

Плато Костапера (Plateau de Costapera)

Перед нами окажутся остатки крепостных стен с видом на долину и гигантский каменный жернов у входа в замок. Летом здесь устраивают исторические реконструкции.

Тропа к ветряной мельнице

Мы обойдём мельницу 16 века, прочтём цитаты провансальских поэтов на каменных табличках и будем любоваться дикими лавандовыми полями.

Потайные уголки деревни

Я покажу вам средневековые сантехнические диковинки, колодец 14 века с сохранившимся механизмом и скальные ниши, где горожане хранили зерно во времена осад.

Вы узнаете:

Почему Ле-Бо называли орлиным гнездом и для чего замок построили именно здесь

Как скалы стали частью укреплений

Что за «игры престолов» разыгрывались в разные времена в скромной деревеньке

Чем знаменита Констанс де Бо

И почему последнего сеньора казнили на золотой цепи

После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы без спешки прогуляться и насладиться, например, бокалом белого вина. Кроме того, Ле-Бо-де-Прованс — ремесленная мекка Франции, где делают известные на весь мир мыло и мёд с запахом лаванды, оливковое масло со вкусом дикого розмарина, керамику, ткань и изделия из камня.

Организационные детали