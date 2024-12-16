Экскурсии по набережной Марселя

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Марселе на русском языке, цены от €102, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Автомобильное путешествие по Марселю
На машине
7 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Марселю
Прокатитесь по набережной Корниш, посетите базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард и насладитесь панорамой города. Остановитесь для фото на фоне замка Иф и дворца Биржи
«Вы прокатитесь по знаменитой набережной Корниш, где так лихо гонял герой фильма «Такси»»
Завтра в 08:00
26 дек в 08:00
300 за всё до 6 чел.
Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности
Пешая
2 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности
Посетите уникальные места Марселя: Аббатство Святого Виктора, Старый порт и Набережную Корниш. Погрузитесь в атмосферу города
«Набережную Корниш вдоль района Каталан, прибрежных пляжей и Фриульского архипелага с расположенным на нём замком Иф»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 6 чел.
Марсель - современный Вавилон
На машине
скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Марсель - современный Вавилон
Понять и прочувствовать дух города, который за свою 2600-летнюю жизнь 2500 лет принимает беженцев
«Набережная у паромного причала»
27 дек в 10:00
28 дек в 10:00
от 120102 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элеонора
    16 декабря 2024
    Автомобильное путешествие по Марселю
    Провели с Виктором чудесный день в Марселе, время пролетело незаметно. Посмотрели все основные достопримечательности, почувствовали настроение Марселя, познакомились с кухней
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    и даже с кусочком реальной жизни (на субботнем рынке в центре города). Все понравилось «от и до» — уровень знаний нашего гида, объем преподнесенной информации, продуманность в организации мероприятия, комфортное передвижение по городу, приятная манера общения Виктора, его забота о туристах и, главное, его настоящая любовь к городу, о котором он увлеченно и со знание темы рассказывает. От души спасибо, мы в восторге! Советую экскурсию всем туристам, кто хочет за небольшой промежуток времени максимально близко познакомиться с культурой и духом прекрасного Марселя!

  • Э
    Элина
    13 октября 2024
    Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности
    Нонна очень приятный и интеллигентный человек. 4х часовая прогулка с ней оставила очень комфортное впечатление. Также ее рекомендации по транспорту, ресторанам и др. вопросам помогли нам в дальнейшем выстроить свое пребывание в Марселе.
  • И
    Инна
    28 сентября 2024
    Автомобильное путешествие по Марселю
    Большое спасибо Виктору за замечательную экскурсию по Марселю!
  • А
    Андрей
    14 сентября 2024
    Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности
    Просто Великолепно, спасибо Вам Нонна, мы обязательно вернемся, 4 часа пролетели на одном дыхании, очень приятное послевкусия от Марселя и гида 😍
    Просто Великолепно, спасибо Вам Нонна, мы обязательно вернемся, 4 часа пролетели на одном дыхании, очень приятное послевкусия от Марселя и гида 😍Просто Великолепно, спасибо Вам Нонна, мы обязательно вернемся, 4 часа пролетели на одном дыхании, очень приятное послевкусия от Марселя и гида 😍Просто Великолепно, спасибо Вам Нонна, мы обязательно вернемся, 4 часа пролетели на одном дыхании, очень приятное послевкусия от Марселя и гида 😍Просто Великолепно, спасибо Вам Нонна, мы обязательно вернемся, 4 часа пролетели на одном дыхании, очень приятное послевкусия от Марселя и гида 😍Просто Великолепно, спасибо Вам Нонна, мы обязательно вернемся, 4 часа пролетели на одном дыхании, очень приятное послевкусия от Марселя и гида 😍Просто Великолепно, спасибо Вам Нонна, мы обязательно вернемся, 4 часа пролетели на одном дыхании, очень приятное послевкусия от Марселя и гида 😍Просто Великолепно, спасибо Вам Нонна, мы обязательно вернемся, 4 часа пролетели на одном дыхании, очень приятное послевкусия от Марселя и гида 😍Просто Великолепно, спасибо Вам Нонна, мы обязательно вернемся, 4 часа пролетели на одном дыхании, очень приятное послевкусия от Марселя и гида 😍Просто Великолепно, спасибо Вам Нонна, мы обязательно вернемся, 4 часа пролетели на одном дыхании, очень приятное послевкусия от Марселя и гида 😍
  • С
    Сергей
    9 сентября 2024
    Автомобильное путешествие по Марселю
    Нам очень понравилась автомобильная экскурсия по Марселю, которую провел Виктор. Он прекрасно организовал маршрут, хорошо владеет материалом и отлично его излагает. Впечатления остались самые хорошие. Будем рекомендовать друзьям. Елена и Сергей Гончаровы

Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Набережная»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности
  3. Марсель - современный Вавилон
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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Марселю в декабре 2024
Сейчас в Марселе в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 102 до 300 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Марселе, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Марселя. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025