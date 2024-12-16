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и даже с кусочком реальной жизни (на субботнем рынке в центре города). Все понравилось «от и до» — уровень знаний нашего гида, объем преподнесенной информации, продуманность в организации мероприятия, комфортное передвижение по городу, приятная манера общения Виктора, его забота о туристах и, главное, его настоящая любовь к городу, о котором он увлеченно и со знание темы рассказывает. От души спасибо, мы в восторге! Советую экскурсию всем туристам, кто хочет за небольшой промежуток времени максимально близко познакомиться с культурой и духом прекрасного Марселя!