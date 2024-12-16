4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Марселю
Прокатитесь по набережной Корниш, посетите базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард и насладитесь панорамой города. Остановитесь для фото на фоне замка Иф и дворца Биржи
«Вы прокатитесь по знаменитой набережной Корниш, где так лихо гонял герой фильма «Такси»»
Завтра в 08:00
26 дек в 08:00
€300 за всё до 6 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности
Посетите уникальные места Марселя: Аббатство Святого Виктора, Старый порт и Набережную Корниш. Погрузитесь в атмосферу города
«Набережную Корниш вдоль района Каталан, прибрежных пляжей и Фриульского архипелага с расположенным на нём замком Иф»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Марсель - современный Вавилон
Понять и прочувствовать дух города, который за свою 2600-летнюю жизнь 2500 лет принимает беженцев
«Набережная у паромного причала»
27 дек в 10:00
28 дек в 10:00
от 120€102 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлеонора16 декабря 2024Провели с Виктором чудесный день в Марселе, время пролетело незаметно. Посмотрели все основные достопримечательности, почувствовали настроение Марселя, познакомились с кухней
- ЭЭлина13 октября 2024Нонна очень приятный и интеллигентный человек. 4х часовая прогулка с ней оставила очень комфортное впечатление. Также ее рекомендации по транспорту, ресторанам и др. вопросам помогли нам в дальнейшем выстроить свое пребывание в Марселе.
- ИИнна28 сентября 2024Большое спасибо Виктору за замечательную экскурсию по Марселю!
- ААндрей14 сентября 2024Просто Великолепно, спасибо Вам Нонна, мы обязательно вернемся, 4 часа пролетели на одном дыхании, очень приятное послевкусия от Марселя и гида 😍
- ССергей9 сентября 2024Нам очень понравилась автомобильная экскурсия по Марселю, которую провел Виктор. Он прекрасно организовал маршрут, хорошо владеет материалом и отлично его излагает. Впечатления остались самые хорошие. Будем рекомендовать друзьям. Елена и Сергей Гончаровы
Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Набережная»
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