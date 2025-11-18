Путешествие в сердце Верхнего Прованса обещает незабываемые впечатления.
Начавшись с утреннего выезда из Марселя, маршрут пролегает через живописные холмы, открывая захватывающие виды на Вердонское ущелье. На берегу озера Сент-Круа можно расслабиться,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные пейзажи
- 🏞️ Захватывающие виды каньона
- 🏖️ Отдых на берегу озера
- 🌸 Лавандовые поля в сезон
- 🏡 Аутентичная деревушка
- 🚗 Комфортный трансфер
Что можно увидеть
- Вердонское ущелье
- Озеро Сент-Круа
- Лавандовые поля
Описание экскурсии
Выезд из Марселя утром — переезд через живописные холмы Верхнего Прованса
Панорамная остановка у Вердонского ущелья — смотровые площадки с захватывающими видами на один из самых глубоких каньонов Европы
Озеро Сент-Круа — купание, пикник на берегу, прогулка и отдых на пляже. По желанию — катание на катамаране, электролодке, каяке или SUP-доске
Деревушка Сент-Круа-дю-Вердон — очаровательные улочки, кафе с мороженым, лавки с лавандой и местными деликатесами
Лавандовые поля (в июле — начале августа) — остановка на плато Валенсоль для фото на фоне цветущих полей
Возвращение в Марсель — комфортный трансфер и провансальские пейзажи за окном
Вы узнаете:
- Почему Вердон называют Гранд-Каньоном Франции
- Как появилось озеро Сент-Круа и что скрыто под его водами
- Как отличить настоящую лаванду от лавандина
- Почему плато Валенсоль считается фотомеккой Прованса
- Как устроены природные заповедники Франции и что такое устойчивый туризм
Тайминг маршрута:
- Трансфер из Парижа до Вердонского ущелья — 1,5 часа
- Смотровые площадки у каньона + переезд к озеру — 30 минут
- Прогулка по деревне Сент-Круа-дю-Вердон — 30 минут
- Отдых на озере, купание, водные активности — 4 часа
- Фото у лавандовых полей (по сезону) — 30 минут
- Обратный трансфер в Марсель — 2 часа
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Yaris. Детские кресла предоставлю по запросу
- Дополнительно оплачиваются активности на озере, пикник и обед в ресторане — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Олег — ваш гид в Марселе
Провёл экскурсии для 356 туристов
Я прошёл вдоль и поперёк весь город и Лазурный Берег, влюбился в него безвозвратно и хочу передать эту любовь вам! Особенность моего подхода к экскурсиям в том, что я стремлюсь не только рассказать исторические факты о достопримечательностях, но и передать вам настоящую энергию и страсть, которые Марсель и Франция зажигают во мне.
Входит в следующие категории Марселя
