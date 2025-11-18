Мои заказы

Бирюзовое сердце Прованса: озеро Сент-Круа и Вердонское ущелье

Утренний выезд из Марселя приведет вас к захватывающим видам Вердонского ущелья и озера Сент-Круа. Лавандовые поля и уютные деревушки ждут вас
Путешествие в сердце Верхнего Прованса обещает незабываемые впечатления.

Начавшись с утреннего выезда из Марселя, маршрут пролегает через живописные холмы, открывая захватывающие виды на Вердонское ущелье. На берегу озера Сент-Круа можно расслабиться,
читать дальше

искупаться или устроить пикник. Деревушка Сент-Круа-дю-Вердон порадует уютными улочками и местными деликатесами. В сезон можно насладиться ароматом цветущих лавандовых полей на плато Валенсоль. Возвращение в Марсель завершает этот насыщенный день, оставляя в памяти только приятные моменты

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные пейзажи
  • 🏞️ Захватывающие виды каньона
  • 🏖️ Отдых на берегу озера
  • 🌸 Лавандовые поля в сезон
  • 🏡 Аутентичная деревушка
  • 🚗 Комфортный трансфер
Что можно увидеть

  • Вердонское ущелье
  • Озеро Сент-Круа
  • Лавандовые поля

Описание экскурсии

Выезд из Марселя утром — переезд через живописные холмы Верхнего Прованса

Панорамная остановка у Вердонского ущелья — смотровые площадки с захватывающими видами на один из самых глубоких каньонов Европы

Озеро Сент-Круа — купание, пикник на берегу, прогулка и отдых на пляже. По желанию — катание на катамаране, электролодке, каяке или SUP-доске

Деревушка Сент-Круа-дю-Вердон — очаровательные улочки, кафе с мороженым, лавки с лавандой и местными деликатесами

Лавандовые поля (в июле — начале августа) — остановка на плато Валенсоль для фото на фоне цветущих полей

Возвращение в Марсель — комфортный трансфер и провансальские пейзажи за окном

Вы узнаете:

  • Почему Вердон называют Гранд-Каньоном Франции
  • Как появилось озеро Сент-Круа и что скрыто под его водами
  • Как отличить настоящую лаванду от лавандина
  • Почему плато Валенсоль считается фотомеккой Прованса
  • Как устроены природные заповедники Франции и что такое устойчивый туризм

Тайминг маршрута:

  • Трансфер из Парижа до Вердонского ущелья — 1,5 часа
  • Смотровые площадки у каньона + переезд к озеру — 30 минут
  • Прогулка по деревне Сент-Круа-дю-Вердон — 30 минут
  • Отдых на озере, купание, водные активности — 4 часа
  • Фото у лавандовых полей (по сезону) — 30 минут
  • Обратный трансфер в Марсель — 2 часа

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Yaris. Детские кресла предоставлю по запросу
  • Дополнительно оплачиваются активности на озере, пикник и обед в ресторане — по желанию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Марселе
Провёл экскурсии для 356 туристов
Я прошёл вдоль и поперёк весь город и Лазурный Берег, влюбился в него безвозвратно и хочу передать эту любовь вам! Особенность моего подхода к экскурсиям в том, что я стремлюсь не только рассказать исторические факты о достопримечательностях, но и передать вам настоящую энергию и страсть, которые Марсель и Франция зажигают во мне.

