Путешествие в сердце Верхнего Прованса обещает незабываемые впечатления.Начавшись с утреннего выезда из Марселя, маршрут пролегает через живописные холмы, открывая захватывающие виды на Вердонское ущелье. На берегу озера Сент-Круа можно расслабиться,

искупаться или устроить пикник. Деревушка Сент-Круа-дю-Вердон порадует уютными улочками и местными деликатесами. В сезон можно насладиться ароматом цветущих лавандовых полей на плато Валенсоль. Возвращение в Марсель завершает этот насыщенный день, оставляя в памяти только приятные моменты

Ваш гид в Марселе

Описание экскурсии

Выезд из Марселя утром — переезд через живописные холмы Верхнего Прованса

Панорамная остановка у Вердонского ущелья — смотровые площадки с захватывающими видами на один из самых глубоких каньонов Европы

Озеро Сент-Круа — купание, пикник на берегу, прогулка и отдых на пляже. По желанию — катание на катамаране, электролодке, каяке или SUP-доске

Деревушка Сент-Круа-дю-Вердон — очаровательные улочки, кафе с мороженым, лавки с лавандой и местными деликатесами

Лавандовые поля (в июле — начале августа) — остановка на плато Валенсоль для фото на фоне цветущих полей

Возвращение в Марсель — комфортный трансфер и провансальские пейзажи за окном

Вы узнаете:

Почему Вердон называют Гранд-Каньоном Франции

Как появилось озеро Сент-Круа и что скрыто под его водами

Как отличить настоящую лаванду от лавандина

Почему плато Валенсоль считается фотомеккой Прованса

Как устроены природные заповедники Франции и что такое устойчивый туризм

Тайминг маршрута:

Трансфер из Парижа до Вердонского ущелья — 1,5 часа

Смотровые площадки у каньона + переезд к озеру — 30 минут

Прогулка по деревне Сент-Круа-дю-Вердон — 30 минут

Отдых на озере, купание, водные активности — 4 часа

Фото у лавандовых полей (по сезону) — 30 минут

Обратный трансфер в Марсель — 2 часа

