Экс-ан-Прованс - город, где история и культура переплетаются в каждом уголке.
На этой экскурсии можно увидеть знаменитый бульвар Кур-Мирабо с его платанами и историческим кафе Les Deux Garçons, где встречались Сезанн
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Уникальные фонтаны и бульвары
- ⏰ Исторические башни и часы
- 🎨 Культурное наследие художников
- 🍷 Дегустация местных деликатесов
- 🚗 Комфортное путешествие из Марселя
Что можно увидеть
- Бульвар Кур-Мирабо
- Фонтан Ротонда
- Башня с часами
- Фонтан Короля Рене
- Собор Сен-Совёр
- Рынок Плас-де-Прёш
Описание экскурсии
Бульвар Кур-Мирабо
- 440-метровый бульвар с платанами и фонтанами 17–18 веков
- Секрет аристократов: южный (солнечный) тротуар ценился выше — знать избегала тени плебеев на северной стороне
- Историческое кафе Les Deux Garçons (1790) — место встреч Сезанна и Пикассо
Фонтан Ротонда
- Три статуи-аллегории: «Правосудие» — смотрит на Дворец правосудия, «Сельское хозяйство» — обращено к полям, «Искусство» — к Старому городу
- Капсула времени 1860 года под постаментом — её вскроют в 2060 году
Башня с часами — Tour de l’Horloge
- Башня 15 века с астрономическими часами — они показывают фазы Луны, дни недели и знаки зодиака
- Секретный механизм: колокол 16 века, отбивающий часы, — один из старейших в Провансе
- Римские следы: основание башни — часть древнеримских укреплений 2 века
Фонтан Короля Рене — Fontaine du Roi René
- Бронзовая статуя 1819 года изображает доброго короля с виноградной гроздью — символом ввезённого им мускатного сорта
- Исторический контекст: Рене I, будучи покровителем искусства и виноделия, превратил Экс в культурную столицу Юга
- Деталь: постамент украшен гербами Анжуйской династии
Собор Сен-Совёр
- Смесь эпох: романские нефы 12 века, готический клуатр, барочный фасад
- Главные сокровища: триптих «Неопалимая купина» 15 века — шедевр провансальской живописи — и римские колонны I века из храма Аполлона
Рынок Плас-де-Прёш (покупки по желанию: ищите лотки с маркировкой Fait Maison — «домашнее»)
- Калиссоны d’Aix — миндально-цукатные конфеты, которые делают с 1473 года
- Тапенад — оливковая паста ручного приготовления
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт для тех, кто путешествует на круизных лайнерах — я встречу вас в порту и отвезу обратно после экскурсии. Также можем встретиться в другом удобном месте — и не только в Марселе (детали уточняйте в переписке)
- Едем на комфортабельном автомобиле. Время в пути от Марселя до Экс-ан-Прованса — около 40 минут
- Дополнительные расходы — личные покупки
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У круизного порта
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Марселе
Провёл экскурсии для 356 туристов
Я прошёл вдоль и поперёк весь город и Лазурный Берег, влюбился в него безвозвратно и хочу передать эту любовь вам! Особенность моего подхода к экскурсиям в том, что я стремлюсь не только рассказать исторические факты о достопримечательностях, но и передать вам настоящую энергию и страсть, которые Марсель и Франция зажигают во мне.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Н
Николай
2 ноя 2025
Спасибо большое!
Яркий профессиональный гид, увлекательный рассказчик, все знающий о стране, регионе и теме тура.
Интересно и детям и взрослым!
Романова
4 окт 2025
Олег очень отзывчивый человек, с ним наше путешествие заиграло более яркими красками. Спасибо огромное Олегу за помощь вне рамок экскурсий!
