Влюбиться в Экс-ан-Прованс (из Марселя)

Отправляйтесь в путешествие по Экс-ан-Провансу, чтобы увидеть знаменитые фонтаны, старинные башни и ощутить дух провансальской культуры
Экс-ан-Прованс - город, где история и культура переплетаются в каждом уголке.

На этой экскурсии можно увидеть знаменитый бульвар Кур-Мирабо с его платанами и историческим кафе Les Deux Garçons, где встречались Сезанн
и Пикассо.

Фонтан Ротонда расскажет о политических играх Наполеона III, а башня с часами удивит своим астрономическим механизмом. Собор Сен-Совёр откроет тайны романской и готической архитектуры. Завершите путешествие на рынке Плас-де-Прёш, где можно попробовать калиссоны и тапенад

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Уникальные фонтаны и бульвары
  • ⏰ Исторические башни и часы
  • 🎨 Культурное наследие художников
  • 🍷 Дегустация местных деликатесов
  • 🚗 Комфортное путешествие из Марселя
Что можно увидеть

  • Бульвар Кур-Мирабо
  • Фонтан Ротонда
  • Башня с часами
  • Фонтан Короля Рене
  • Собор Сен-Совёр
  • Рынок Плас-де-Прёш

Описание экскурсии

Бульвар Кур-Мирабо

  • 440-метровый бульвар с платанами и фонтанами 17–18 веков
  • Секрет аристократов: южный (солнечный) тротуар ценился выше — знать избегала тени плебеев на северной стороне
  • Историческое кафе Les Deux Garçons (1790) — место встреч Сезанна и Пикассо

Фонтан Ротонда

  • Три статуи-аллегории: «Правосудие» — смотрит на Дворец правосудия, «Сельское хозяйство» — обращено к полям, «Искусство» — к Старому городу
  • Капсула времени 1860 года под постаментом — её вскроют в 2060 году

Башня с часами — Tour de l’Horloge

  • Башня 15 века с астрономическими часами — они показывают фазы Луны, дни недели и знаки зодиака
  • Секретный механизм: колокол 16 века, отбивающий часы, — один из старейших в Провансе
  • Римские следы: основание башни — часть древнеримских укреплений 2 века

Фонтан Короля Рене — Fontaine du Roi René

  • Бронзовая статуя 1819 года изображает доброго короля с виноградной гроздью — символом ввезённого им мускатного сорта
  • Исторический контекст: Рене I, будучи покровителем искусства и виноделия, превратил Экс в культурную столицу Юга
  • Деталь: постамент украшен гербами Анжуйской династии

Собор Сен-Совёр

  • Смесь эпох: романские нефы 12 века, готический клуатр, барочный фасад
  • Главные сокровища: триптих «Неопалимая купина» 15 века — шедевр провансальской живописи — и римские колонны I века из храма Аполлона

Рынок Плас-де-Прёш (покупки по желанию: ищите лотки с маркировкой Fait Maison — «домашнее»)

  • Калиссоны d’Aix — миндально-цукатные конфеты, которые делают с 1473 года
  • Тапенад — оливковая паста ручного приготовления

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт для тех, кто путешествует на круизных лайнерах — я встречу вас в порту и отвезу обратно после экскурсии. Также можем встретиться в другом удобном месте — и не только в Марселе (детали уточняйте в переписке)
  • Едем на комфортабельном автомобиле. Время в пути от Марселя до Экс-ан-Прованса — около 40 минут
  • Дополнительные расходы — личные покупки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У круизного порта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Марселе
Провёл экскурсии для 356 туристов
Я прошёл вдоль и поперёк весь город и Лазурный Берег, влюбился в него безвозвратно и хочу передать эту любовь вам! Особенность моего подхода к экскурсиям в том, что я стремлюсь не только рассказать исторические факты о достопримечательностях, но и передать вам настоящую энергию и страсть, которые Марсель и Франция зажигают во мне.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Николай
2 ноя 2025
Спасибо большое!
Яркий профессиональный гид, увлекательный рассказчик, все знающий о стране, регионе и теме тура.
Интересно и детям и взрослым!
Романова
Романова
4 окт 2025
Олег очень отзывчивый человек, с ним наше путешествие заиграло более яркими красками. Спасибо огромное Олегу за помощь вне рамок экскурсий!
Олег очень отзывчивый человек, с ним наше путешествие заиграло более яркими красками. Спасибо огромное Олегу за помощь вне рамок экскурсий!

