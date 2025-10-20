Откройте для себя Марсель с уникальной экскурсией: живописные виды, история и море ждут вас на каждом шагу
Экскурсия в Кассис и каланки - это шанс за короткое время почувствовать атмосферу южной Франции.
Путешествие по живописной трассе Route des Crêtes, остановки на смотровых площадках, которые не доступны для обычных читать дальше
туристов, и прогулка по старому порту Кассиса с его колоритными домиками и рыбацкими лодками. Морская экскурсия вдоль каланок д’Анвo, Порт-Мийо и Пор-Пин позволит узнать об их истории и мифах. Пассажиры круизных лайнеров смогут увидеть гораздо больше, чем на стандартных маршрутах
6 причин купить эту экскурсию
🌊 Уникальные каланки и фьорды
🏖 Прогулка по живописному Кассису
🚤 Морская экскурсия вдоль ущелий
🍷 Дегустация знаменитых вин
📸 Фотосессии на панорамных площадках
🏞 Пейзажи, недоступные обычным туристам
Что можно увидеть
Каланки д’Анвo
Порт-Мийо
Пор-Пин
Старый порт Кассиса
Описание экскурсии
Дорога через Корниш-Кеннеди на Кап Канайе
Поедем по живописной прибрежной трассе Route des Crêtes с панорамами на море и белые скалы. Сделаем остановку для фотосессии на смотровых площадках, куда не возят обычные туристические автобусы.
Прогулка по Кассису
Исследуем старый порт Кассиса с разноцветными домиками, рыбацкими лодками и кафе на набережной. Поговорим о том, как Кассис превратился из деревни в престижный курорт и почему местные вина и кораллы прославили его на всю Францию.
Морская экскурсия по каланкам
При желании отправимся на лодке на 1 час вдоль ущелий каланок. Вы увидите каланки д’Анвo, Порт-Мийо и Пор-Пин, узнаете об их истории, мифах, пиратах, монахах и тайных убежищах.
Дегустация местного вина (опционально) Белые вина AOC Cassis, которые были ещё на столах Наполеона III, — одни из первых в классификации вин Франции. Вы узнаете об особенностях виноградников на меловых склонах и попробуете вино с видом на море.
Также в поездке я расскажу:
Как древние греки и римляне использовали здешние бухты
Почему кальциевые скалы каланок особенные, как образовались эти морские ущелья и какую роль играют в экосистеме Средиземного моря
Как местные виноделы сохранили традиции вопреки урбанизации и климатическим вызовам
Почему Кассис был любимым местом писателей и художников начала 20 века
Организационные детали
Поездка пройдёт на Toyota Yaris, Renault Mégane, Renault Scénic или Renault Trafic
Предстоит ехать на машине по серпантину — учитывайте это, если с вами дети
Дополнительные расходы:
Прогулка на лодке — €21 за взрослого, €12,5 за ребёнка от 4 лет, €1 за ребёнка до 4 лет
Посещение винного погреба. Стоимость дегустации — €12 за чел. Дегустационный зал открыт с понедельника по воскресенье с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 (включая праздничные дни). Важно: время посещения необходимо бронировать заранее. Язык общения — французский или английский
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В круизном порту или Марселе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Марселе
Провёл экскурсии для 355 туристов
Я прошёл вдоль и поперёк весь город и Лазурный Берег, влюбился в него безвозвратно и хочу передать эту любовь вам!
Особенность моего подхода к экскурсиям в том, что я стремлюсь не только рассказать исторические факты о достопримечательностях, но и передать вам настоящую энергию и страсть, которые Марсель и Франция зажигают во мне.
Отзывы и рейтинг
О
Оксана
20 окт 2025
Очень красивая экскурсия в сказку красоты морской природы Прованса.
С
Светлана
15 окт 2025
Спасибо Олегу за интересную экскурсию. Посмотрели Кассис, искупались в море, побывали на винодельне, полюбовались панорамой, каланками. Прекрасный день в сопровождении прекрасного экскурсовода!