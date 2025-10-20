Экскурсия в Кассис и каланки - это шанс за короткое время почувствовать атмосферу южной Франции.Путешествие по живописной трассе Route des Crêtes, остановки на смотровых площадках, которые не доступны для обычных

туристов, и прогулка по старому порту Кассиса с его колоритными домиками и рыбацкими лодками. Морская экскурсия вдоль каланок д’Анвo, Порт-Мийо и Пор-Пин позволит узнать об их истории и мифах. Пассажиры круизных лайнеров смогут увидеть гораздо больше, чем на стандартных маршрутах

Описание экскурсии

Дорога через Корниш-Кеннеди на Кап Канайе

Поедем по живописной прибрежной трассе Route des Crêtes с панорамами на море и белые скалы. Сделаем остановку для фотосессии на смотровых площадках, куда не возят обычные туристические автобусы.

Прогулка по Кассису

Исследуем старый порт Кассиса с разноцветными домиками, рыбацкими лодками и кафе на набережной. Поговорим о том, как Кассис превратился из деревни в престижный курорт и почему местные вина и кораллы прославили его на всю Францию.

Морская экскурсия по каланкам

При желании отправимся на лодке на 1 час вдоль ущелий каланок. Вы увидите каланки д’Анвo, Порт-Мийо и Пор-Пин, узнаете об их истории, мифах, пиратах, монахах и тайных убежищах.

Дегустация местного вина (опционально)

Белые вина AOC Cassis, которые были ещё на столах Наполеона III, — одни из первых в классификации вин Франции. Вы узнаете об особенностях виноградников на меловых склонах и попробуете вино с видом на море.

Также в поездке я расскажу:

Как древние греки и римляне использовали здешние бухты

Почему кальциевые скалы каланок особенные, как образовались эти морские ущелья и какую роль играют в экосистеме Средиземного моря

Как местные виноделы сохранили традиции вопреки урбанизации и климатическим вызовам

Почему Кассис был любимым местом писателей и художников начала 20 века

Организационные детали

Поездка пройдёт на Toyota Yaris, Renault Mégane, Renault Scénic или Renault Trafic

Предстоит ехать на машине по серпантину — учитывайте это, если с вами дети

