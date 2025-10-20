Мои заказы

Кассис и каланки: морская душа Прованса

Откройте для себя Марсель с уникальной экскурсией: живописные виды, история и море ждут вас на каждом шагу
Экскурсия в Кассис и каланки - это шанс за короткое время почувствовать атмосферу южной Франции.

Путешествие по живописной трассе Route des Crêtes, остановки на смотровых площадках, которые не доступны для обычных
туристов, и прогулка по старому порту Кассиса с его колоритными домиками и рыбацкими лодками. Морская экскурсия вдоль каланок д’Анвo, Порт-Мийо и Пор-Пин позволит узнать об их истории и мифах. Пассажиры круизных лайнеров смогут увидеть гораздо больше, чем на стандартных маршрутах

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные каланки и фьорды
  • 🏖 Прогулка по живописному Кассису
  • 🚤 Морская экскурсия вдоль ущелий
  • 🍷 Дегустация знаменитых вин
  • 📸 Фотосессии на панорамных площадках
  • 🏞 Пейзажи, недоступные обычным туристам
Кассис и каланки: морская душа Прованса© Олег
Кассис и каланки: морская душа Прованса© Олег
Кассис и каланки: морская душа Прованса© Олег

Что можно увидеть

  • Каланки д’Анвo
  • Порт-Мийо
  • Пор-Пин
  • Старый порт Кассиса

Описание экскурсии

Дорога через Корниш-Кеннеди на Кап Канайе

Поедем по живописной прибрежной трассе Route des Crêtes с панорамами на море и белые скалы. Сделаем остановку для фотосессии на смотровых площадках, куда не возят обычные туристические автобусы.

Прогулка по Кассису

Исследуем старый порт Кассиса с разноцветными домиками, рыбацкими лодками и кафе на набережной. Поговорим о том, как Кассис превратился из деревни в престижный курорт и почему местные вина и кораллы прославили его на всю Францию.

Морская экскурсия по каланкам

При желании отправимся на лодке на 1 час вдоль ущелий каланок. Вы увидите каланки д’Анвo, Порт-Мийо и Пор-Пин, узнаете об их истории, мифах, пиратах, монахах и тайных убежищах.

Дегустация местного вина (опционально)
Белые вина AOC Cassis, которые были ещё на столах Наполеона III, — одни из первых в классификации вин Франции. Вы узнаете об особенностях виноградников на меловых склонах и попробуете вино с видом на море.

Также в поездке я расскажу:

  • Как древние греки и римляне использовали здешние бухты
  • Почему кальциевые скалы каланок особенные, как образовались эти морские ущелья и какую роль играют в экосистеме Средиземного моря
  • Как местные виноделы сохранили традиции вопреки урбанизации и климатическим вызовам
  • Почему Кассис был любимым местом писателей и художников начала 20 века

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на Toyota Yaris, Renault Mégane, Renault Scénic или Renault Trafic
  • Предстоит ехать на машине по серпантину — учитывайте это, если с вами дети

Дополнительные расходы:

  • Прогулка на лодке — €21 за взрослого, €12,5 за ребёнка от 4 лет, €1 за ребёнка до 4 лет
  • Посещение винного погреба. Стоимость дегустации — €12 за чел. Дегустационный зал открыт с понедельника по воскресенье с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 (включая праздничные дни). Важно: время посещения необходимо бронировать заранее. Язык общения — французский или английский

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В круизном порту или Марселе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Марселе
Провёл экскурсии для 355 туристов
Я прошёл вдоль и поперёк весь город и Лазурный Берег, влюбился в него безвозвратно и хочу передать эту любовь вам! Особенность моего подхода к экскурсиям в том, что я стремлюсь не только рассказать исторические факты о достопримечательностях, но и передать вам настоящую энергию и страсть, которые Марсель и Франция зажигают во мне.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Оксана
20 окт 2025
Очень красивая экскурсия в сказку красоты морской природы Прованса.
С
Светлана
15 окт 2025
Спасибо Олегу за интересную экскурсию. Посмотрели Кассис, искупались в море, побывали на винодельне, полюбовались панорамой, каланками. Прекрасный день в сопровождении прекрасного экскурсовода!
Входит в следующие категории Марселя

