Ангелы и демоны Марселя

Узнать историю города через судьбы великих личностей
Я покажу вам настоящий Марсель — дерзкий и противоречивый.

Здесь святые становились легендами, короли держали город под прицелом пушек, эпидемии уничтожали половину населения, а изгнанники начинали новую жизнь.

Будем гулять по центру и читать историю Марселя через судьбы его гениев и злодеев — Цезаря, Генриха Наваррского, Александра Дюма, Зинедина Зидана и многих других.
Описание экскурсии

Старый порт

Начнём там, где 2600 лет назад греческие моряки основали город Массалию. Я расскажу легенду о любви Гиптиды, с которой началась история Марселя, и о ненависти Цезаря, которая чуть не погубила город.

Форт Сен-Жан

У входа в порт стоят крепости, построенные Людовиком XIV. Вы узнаете, почему король-солнце не доверял Марселю и какую роль город сыграл в борьбе за власть во Франции.

Нотр-Дам-де-ла-Гард, или La Bonne Mere («добрая мать»)

Так ласково называют моряки прекрасный храм, увенчанный 11-метровой золотой статуей Девы Марии. Расскажу о главном символе Марселя и заодно — о Наполеоне III.

Замок Иф

Остров Иф — одна из самых страшных тюрем Европы. Поговорим о реальных заключённых крепости и о том, почему Дюма поместил графа Монте-Кристо именно сюда.

Ле-Панье — сердце старого Марселя

В старейшем квартале города поговорим о моряках, купцах, эмигрантах и людях, которые сделали Марсель таким, каким мы знаем его сегодня. Обсудим историю страшной чумы 1720 года и неожиданную роль Марселя в Великой французской революции.

Вы узнаете:

  • Почему гражданам древнего Марселя было запрещено совершать самоубийства
  • Как простой римский солдат стал величайшим святым
  • Почему Марсель однажды отказался признать законного короля Франции Генриха Наваррского
  • За что Людовик XIV направил пушки на город
  • Почему главная улица Марселя названа в честь конопли
  • Как родился гимн Франции — знаменитая «Марсельеза» и кто придумал буйабес
  • Почему без Марселя не было бы классического русского балета

И многое другое!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Марселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 21 туриста
Я профессиональный тележурналист и 17 лет работала на ведущих российских телеканалах. Моя профессия научила меня главному — видеть за событиями историю живых людей и рассказывать так, что бы вы могли
читать дальше

прожить её. Сегодня я живу на два дома и две страны: Северный Рейн-Вестфалия и Прованс. Такие разные, но обе прекрасные и очень близкие по своему культурно-историческим наследию. Я создаю авторские маршруты, в которых соединяю факты и легенды, контекст и живые человеческие судьбы. Мне важно, чтобы вы не просто увидели памятники, а почувствовали эпоху — поняли, почему Рим сделал эти земли своими колониями? Зачем римские папы переехали в Авиньон. И почему именно в Кёльне решили построить самый высокий собор в мире? Приглашаю вас в незабываемые приключения!

