Узнать историю города через судьбы великих личностей
Я покажу вам настоящий Марсель — дерзкий и противоречивый.
Здесь святые становились легендами, короли держали город под прицелом пушек, эпидемии уничтожали половину населения, а изгнанники начинали новую жизнь.
Будем гулять по центру и читать историю Марселя через судьбы его гениев и злодеев — Цезаря, Генриха Наваррского, Александра Дюма, Зинедина Зидана и многих других.
Описание экскурсии
Старый порт
Начнём там, где 2600 лет назад греческие моряки основали город Массалию. Я расскажу легенду о любви Гиптиды, с которой началась история Марселя, и о ненависти Цезаря, которая чуть не погубила город.
Форт Сен-Жан
У входа в порт стоят крепости, построенные Людовиком XIV. Вы узнаете, почему король-солнце не доверял Марселю и какую роль город сыграл в борьбе за власть во Франции.
Нотр-Дам-де-ла-Гард, или La Bonne Mere («добрая мать»)
Так ласково называют моряки прекрасный храм, увенчанный 11-метровой золотой статуей Девы Марии. Расскажу о главном символе Марселя и заодно — о Наполеоне III.
Замок Иф
Остров Иф — одна из самых страшных тюрем Европы. Поговорим о реальных заключённых крепости и о том, почему Дюма поместил графа Монте-Кристо именно сюда.
Ле-Панье — сердце старого Марселя
В старейшем квартале города поговорим о моряках, купцах, эмигрантах и людях, которые сделали Марсель таким, каким мы знаем его сегодня. Обсудим историю страшной чумы 1720 года и неожиданную роль Марселя в Великой французской революции.
Вы узнаете:
Почему гражданам древнего Марселя было запрещено совершать самоубийства
Как простой римский солдат стал величайшим святым
Почему Марсель однажды отказался признать законного короля Франции Генриха Наваррского
За что Людовик XIV направил пушки на город
Почему главная улица Марселя названа в честь конопли
Как родился гимн Франции — знаменитая «Марсельеза» и кто придумал буйабес
Почему без Марселя не было бы классического русского балета
И многое другое!
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Мария — ваш гид в Марселе
Я профессиональный тележурналист и 17 лет работала на ведущих российских телеканалах. Моя профессия научила меня главному — видеть за событиями историю живых людей и рассказывать так, что бы вы могли читать дальшеуменьшить
прожить её.
Сегодня я живу на два дома и две страны: Северный Рейн-Вестфалия и Прованс. Такие разные, но обе прекрасные и очень близкие по своему культурно-историческим наследию.
Я создаю авторские маршруты, в которых соединяю факты и легенды, контекст и живые человеческие судьбы. Мне важно, чтобы вы не просто увидели памятники, а почувствовали эпоху — поняли, почему Рим сделал эти земли своими колониями? Зачем римские папы переехали в Авиньон. И почему именно в Кёльне решили построить самый высокий собор в мире?
Приглашаю вас в незабываемые приключения!