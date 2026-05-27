Я покажу вам настоящий Марсель — дерзкий и противоречивый. Здесь святые становились легендами, короли держали город под прицелом пушек, эпидемии уничтожали половину населения, а изгнанники начинали новую жизнь. Будем гулять по центру и читать историю Марселя через судьбы его гениев и злодеев — Цезаря, Генриха Наваррского, Александра Дюма, Зинедина Зидана и многих других.

Описание экскурсии

Старый порт

Начнём там, где 2600 лет назад греческие моряки основали город Массалию. Я расскажу легенду о любви Гиптиды, с которой началась история Марселя, и о ненависти Цезаря, которая чуть не погубила город.

Форт Сен-Жан

У входа в порт стоят крепости, построенные Людовиком XIV. Вы узнаете, почему король-солнце не доверял Марселю и какую роль город сыграл в борьбе за власть во Франции.

Нотр-Дам-де-ла-Гард, или La Bonne Mere («добрая мать»)

Так ласково называют моряки прекрасный храм, увенчанный 11-метровой золотой статуей Девы Марии. Расскажу о главном символе Марселя и заодно — о Наполеоне III.

Замок Иф

Остров Иф — одна из самых страшных тюрем Европы. Поговорим о реальных заключённых крепости и о том, почему Дюма поместил графа Монте-Кристо именно сюда.

Ле-Панье — сердце старого Марселя

В старейшем квартале города поговорим о моряках, купцах, эмигрантах и людях, которые сделали Марсель таким, каким мы знаем его сегодня. Обсудим историю страшной чумы 1720 года и неожиданную роль Марселя в Великой французской революции.

Вы узнаете:

Почему гражданам древнего Марселя было запрещено совершать самоубийства

Как простой римский солдат стал величайшим святым

Почему Марсель однажды отказался признать законного короля Франции Генриха Наваррского

За что Людовик XIV направил пушки на город

Почему главная улица Марселя названа в честь конопли

Как родился гимн Франции — знаменитая «Марсельеза» и кто придумал буйабес

Почему без Марселя не было бы классического русского балета

И многое другое!