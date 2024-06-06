1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Марсель - первое свидание
Увидеть все знаковые места солнечного города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: У Кафедрального собора Ля Мажор
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Правда и выдумки о Марселе
Отказаться от стереотипов и увидеть настоящую многоликую столицу Прованса
Начало: В Старом порту в центре города
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
€118 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Марсель: история, культура и морская красота
Увидеть главные символы города и понять его характер
Начало: Около скульптуры «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
Завтра в 10:00
14 июня в 12:00
175€149 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, Марсель
Увидеть камеру Дантеса, оценить императорский дворец и полюбоваться лучшей панорамой города
13 июня в 08:00
14 июня в 15:00
€250 за всё до 10 чел.
Круиз
3 часа
Must-have в Марселе
Экскурсия-впечатление для круизников и всех, кто хочет увидеть главное в городе за несколько часов
Начало: Cathédrale de la Major
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €169 за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Бонжур, Марсель
Всё самое важное о городе за 1,5 часа (в мини-группе)
Начало: Возле скульптуры «Путешественник»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, в четверг в 09:00
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
4 часа
Автомобильное путешествие по Марселю
Знаковые места и тайные уголки города на обзорной экскурсии с дипломированным гидом
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
О Марселе - с любовью и задором
Увидеть, услышать и почувствовать колоритный портовый город на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Там, где Вам будет удобно;
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Отлично
- ББахыт3 июня 2024Хотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с ней только 3 часа, и
- ЮЮлия2 июня 2024Нам экскурсия очень понравилась, отличный гид (лёгкая, с чувством юмора, знающая свою работу). Мы получили ответы на все наши вопросы, узнали историю города и посетили значимые исторические места! Очень удобно, что экскурсия на машине с точечными остановками в нужных местах.
- ООльга1 июня 2024Были на экскурсии в Марселе. Ее проводил Сергей. Нам понравилась подача материала,Сергей смог за короткое время экскурсии влюбить нас в
- ИИна20 мая 2024нам очень понравилось, были учтены все наши предпочтения, без напряга и сухой истории. однозначно будем рекомендовать дальше
- ААндрей15 мая 2024Эрна высочайший специалист и чудесный человек
- ЕЕлена15 мая 2024Все было просто здорово. Очень информативная экскурсия, успели посмотреть многое в Марселе а также получили много всяких полезных рекомендаций куда сходить ещё дополнительно самим и где покушать. Спасибо огромное!
- ЮЮлия14 мая 2024Выражаем огромную благодарность Валентине за проведенную экскурсию! Валентина - человек с большой открытой душой, вкладывает душу в свое дело!
- ААбдулла13 мая 2024Огромное спасибо Валентине! Нам очень понравилась экскурсия, с кучей новой и интересной информации как для детей, так и для взврослых.
- ДДенис5 мая 2024Валентина, огромное Вам спасибо за эту удивительную экскурсию! Мы влюбились в этот город, еще не раз сюда вернёмся!!
Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Популярные места»
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