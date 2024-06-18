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с первого взгляда». Эрна помогла не просто узнать его историю и посмотреть архитектуру, но понять его суть — и за это большое спасибо) А ещё благодарю за советы вкусных и интересных мест — все рекомендации мы с подругой оценили) Отдельно я отмечу максимально комфортабельный чистый автомобиль и безупречное вождение Эрны по марсельским холмам и узким улицам. Ах да — Эрна, вы потрясающе стильная девушка!)