Экскурсии выходного дня в Марселе

Найдено 8 экскурсий в категории «На выходные» в Марселе на русском языке, цены от €45, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бонжур, Марсель
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
5 отзывов
Бонжур, Марсель: групповая экскурсия по историческим и современным локациям
Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет составить общее впечатление о Марселе. Вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: Возле скульптуры «Путешественник»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, в четверг в 09:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
45 за человека
Марсель - «Голливуд» Прованса
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия по кинематографическому Марселю
Погрузитесь в атмосферу кинематографического Марселя, посетив исторические кварталы и узнавая истории о знаменитых фильмах и режиссерах
Начало: Место Вашей остановки
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:00
300 за всё до 7 чел.
Здравствуй, Марсель
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Здравствуй, Марсель: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Марсель - крупнейший порт Франции с богатой историей и культурой. Побывайте на острове Иф, в дворце Лоншан и полюбуйтесь панорамой города с Нотр-Дам-де-ла-Гард
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
250 за всё до 10 чел.
Марсель: история, культура и морская красота
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Пешеходная экскурсия по Марселю: Дворец Лоншан, Нотр-Дам де ла Гард, Ла-Мажор
Погрузитесь в атмосферу Марселя, посетив Дворец Лоншан, Старый порт и другие знаковые места. Насладитесь архитектурой и историей города
Начало: Около скульптуры «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
175149 за всё до 6 чел.
Автомобильное путешествие по Марселю
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Марселю
Прокатитесь по набережной Корниш, посетите базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард и насладитесь панорамой города. Остановитесь для фото на фоне замка Иф и дворца Биржи
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
300 за всё до 6 чел.
Must-have в Марселе
🚶 Пешая
Круиз
3 часа
57 отзывов
Must-have в Марселе: индивидуальный круиз по знаковым местам
Незабываемый круиз по Марселю, который раскроет его уникальный характер и подарит яркие впечатления. Погрузитесь в атмосферу города с историей в 3000 лет
Начало: Cathédrale de la Major
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 169 за всё до 6 чел.
Самые красивые деревушки Прованса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Марселю и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу живописных деревушек Прованса. Узнайте, почему французский образ жизни называют искусством жить, и насладитесь уникальными пейзажами
Начало: В удобном для вас месте Марселя
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
450 за всё до 8 чел.
Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности
Посетите уникальные места Марселя: Аббатство Святого Виктора, Старый порт и Набережную Корниш. Погрузитесь в атмосферу города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    18 июня 2024
    Марсель - «Голливуд» Прованса
    Очень интересная экскурсия! Валентина очень много знает и увлекает рассказами. Столько интересных историй, фактов.
  • А
    Алёна
    17 июня 2024
    Здравствуй, Марсель
    Экскурсия с Эрной — тот самый случай, когда проникаешься городом благодаря гиду! Марсель для меня оказался непростым, совсем не «любовью
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    с первого взгляда». Эрна помогла не просто узнать его историю и посмотреть архитектуру, но понять его суть — и за это большое спасибо) А ещё благодарю за советы вкусных и интересных мест — все рекомендации мы с подругой оценили) Отдельно я отмечу максимально комфортабельный чистый автомобиль и безупречное вождение Эрны по марсельским холмам и узким улицам. Ах да — Эрна, вы потрясающе стильная девушка!)

    Экскурсия с Эрной — тот самый случай, когда проникаешься городом благодаря гиду! Марсель для меня оказалсяЭкскурсия с Эрной — тот самый случай, когда проникаешься городом благодаря гиду! Марсель для меня оказалсяЭкскурсия с Эрной — тот самый случай, когда проникаешься городом благодаря гиду! Марсель для меня оказалсяЭкскурсия с Эрной — тот самый случай, когда проникаешься городом благодаря гиду! Марсель для меня оказалсяЭкскурсия с Эрной — тот самый случай, когда проникаешься городом благодаря гиду! Марсель для меня оказалсяЭкскурсия с Эрной — тот самый случай, когда проникаешься городом благодаря гиду! Марсель для меня оказалсяЭкскурсия с Эрной — тот самый случай, когда проникаешься городом благодаря гиду! Марсель для меня оказалсяЭкскурсия с Эрной — тот самый случай, когда проникаешься городом благодаря гиду! Марсель для меня оказался
  • М
    Мария
    14 июня 2024
    Здравствуй, Марсель
    Прекрасный гид. Занимательно и подробно рассказывает про Марсель, показывая его комплексно, со всех сторон. Нам очень понравился индивидуальный подход и внимание к деталям. Спасибо большое за интересный и комфортный день в Марселе!
  • Н
    Наталия
    10 июня 2024
    Здравствуй, Марсель
    Эрна прекрасный гид! Заразила нас своей любовью к Марселю, раскрыла секреты французской жизни, порекомендовала множество классных мест. Это был отличный вечер, легкий, познавательный. Эрна профессионал своего дела и восхитительная женщина!
  • ￼￼￼diana
    16 мая 2024
    Марсель - «Голливуд» Прованса
    Все просто замечательно прошло и очень интересно
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Бонжур, Марсель
    Все было просто здорово. Очень информативная экскурсия, успели посмотреть многое в Марселе а также получили много всяких полезных рекомендаций куда сходить ещё дополнительно самим и где покушать. Спасибо огромное!
  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Бонжур, Марсель
    Спасибо большое Сергею! Рассказал историю города, показал много мест и помог оставить очень приятное впечатление о Марселе
  • Н
    Наталья
    22 апреля 2024
    Бонжур, Марсель
    Одним из посещаемых городов нашего круиза стал Марсель. Благодарю за организацию и саму экскурсию Олега. Лёгкая подача материала, ответы на всевозможные вопросы, не было перегруженностb датами - интересно и увлекательно! Благодарю!
  • А
    Алена
    12 ноября 2023
    Марсель - «Голливуд» Прованса
    Нам очень понравилась экскурсия, экскурсовод очень влюблен в город и показал самые лучшие места в городе, которые мы бы сами
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    точно не нашли за пару дней остановки в Марселе. И экскурсия была интересная и познавательная и история и рекомендации по ресторанам и местам. Огромное спасибо экскурсоводу

Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «На выходные»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Марселю в июле 2024
Сейчас в Марселе в категории "На выходные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 45 до 450 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Марселе (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год на выходные, 96 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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