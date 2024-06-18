1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
Бонжур, Марсель: групповая экскурсия по историческим и современным локациям
Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет составить общее впечатление о Марселе. Вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: Возле скульптуры «Путешественник»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, в четверг в 09:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по кинематографическому Марселю
Погрузитесь в атмосферу кинематографического Марселя, посетив исторические кварталы и узнавая истории о знаменитых фильмах и режиссерах
Начало: Место Вашей остановки
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:00
€300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, Марсель: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Марсель - крупнейший порт Франции с богатой историей и культурой. Побывайте на острове Иф, в дворце Лоншан и полюбуйтесь панорамой города с Нотр-Дам-де-ла-Гард
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
€250 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Марселю: Дворец Лоншан, Нотр-Дам де ла Гард, Ла-Мажор
Погрузитесь в атмосферу Марселя, посетив Дворец Лоншан, Старый порт и другие знаковые места. Насладитесь архитектурой и историей города
Начало: Около скульптуры «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
175€149 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Марселю
Прокатитесь по набережной Корниш, посетите базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард и насладитесь панорамой города. Остановитесь для фото на фоне замка Иф и дворца Биржи
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
€300 за всё до 6 чел.
Круиз
3 часа
Must-have в Марселе: индивидуальный круиз по знаковым местам
Незабываемый круиз по Марселю, который раскроет его уникальный характер и подарит яркие впечатления. Погрузитесь в атмосферу города с историей в 3000 лет
Начало: Cathédrale de la Major
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €169 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Марселю и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу живописных деревушек Прованса. Узнайте, почему французский образ жизни называют искусством жить, и насладитесь уникальными пейзажами
Начало: В удобном для вас месте Марселя
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
€450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности
Посетите уникальные места Марселя: Аббатство Святого Виктора, Старый порт и Набережную Корниш. Погрузитесь в атмосферу города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна18 июня 2024Очень интересная экскурсия! Валентина очень много знает и увлекает рассказами. Столько интересных историй, фактов.
- ААлёна17 июня 2024Экскурсия с Эрной — тот самый случай, когда проникаешься городом благодаря гиду! Марсель для меня оказался непростым, совсем не «любовью
- ММария14 июня 2024Прекрасный гид. Занимательно и подробно рассказывает про Марсель, показывая его комплексно, со всех сторон. Нам очень понравился индивидуальный подход и внимание к деталям. Спасибо большое за интересный и комфортный день в Марселе!
- ННаталия10 июня 2024Эрна прекрасный гид! Заразила нас своей любовью к Марселю, раскрыла секреты французской жизни, порекомендовала множество классных мест. Это был отличный вечер, легкий, познавательный. Эрна профессионал своего дела и восхитительная женщина!
- ￼￼￼￼diana16 мая 2024Все просто замечательно прошло и очень интересно
- ЕЕлена15 мая 2024Все было просто здорово. Очень информативная экскурсия, успели посмотреть многое в Марселе а также получили много всяких полезных рекомендаций куда сходить ещё дополнительно самим и где покушать. Спасибо огромное!
- ЕЕлена28 апреля 2024Спасибо большое Сергею! Рассказал историю города, показал много мест и помог оставить очень приятное впечатление о Марселе
- ННаталья22 апреля 2024Одним из посещаемых городов нашего круиза стал Марсель. Благодарю за организацию и саму экскурсию Олега. Лёгкая подача материала, ответы на всевозможные вопросы, не было перегруженностb датами - интересно и увлекательно! Благодарю!
- ААлена12 ноября 2023Нам очень понравилась экскурсия, экскурсовод очень влюблен в город и показал самые лучшие места в городе, которые мы бы сами
Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «На выходные»
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