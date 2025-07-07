Индивидуальная
до 4 чел.
Ах, Прованс
Ощутить шарм «вечно богатого» Экс-ан-Прованса и окунуться в атмосферу рыбацкого Кассиса (из Марселя)
Начало: На паромной набережной (bd Jacques Saadé)
Завтра в 09:00
8 июл в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Романтика лавандовых полей Прованса
Погрузитесь в атмосферу Прованса на экскурсии по лавандовым полям. Вас ждут живописные виды и уникальные фото на фоне природы
Начало: Quai de Rive Neuve, L’Ombrière de Norman Foster, 1...
Расписание: С 16ого июня до 15ого августа. Время по договорённости.
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€1800 за экскурсию
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительное путешествие по Марселю
Вас ждёт незабываемое путешествие по деревушке Горд, Руссийону и коммуне Фонтен-де-Воклюз. Окунитесь в атмосферу спокойствия и красоты долины Люберон
Начало: В удобном для вас месте Марселя
12 июл в 13:00
13 июл в 08:00
€450 за всё до 4 чел.
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