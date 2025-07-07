Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Марселе на русском языке, цены от €320. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Ах, Прованс Ощутить шарм «вечно богатого» Экс-ан-Прованса и окунуться в атмосферу рыбацкого Кассиса (из Марселя) Начало: На паромной набережной (bd Jacques Saadé) €320 за всё до 4 чел. 6 часов Индивидуальная до 1 чел. Романтика лавандовых полей Прованса Погрузитесь в атмосферу Прованса на экскурсии по лавандовым полям. Вас ждут живописные виды и уникальные фото на фоне природы Начало: Quai de Rive Neuve, L’Ombrière de Norman Foster, 1... Расписание: С 16ого июня до 15ого августа. Время по договорённости. €1800 за экскурсию На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Удивительное путешествие по Марселю Вас ждёт незабываемое путешествие по деревушке Горд, Руссийону и коммуне Фонтен-де-Воклюз. Окунитесь в атмосферу спокойствия и красоты долины Люберон Начало: В удобном для вас месте Марселя €450 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Марселя

Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «На весь день»

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