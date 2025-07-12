Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Марселе на русском языке, цены от €204, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Удивительное путешествие по Марселю Вас ждёт незабываемое путешествие по деревушке Горд, Руссийону и коммуне Фонтен-де-Воклюз. Окунитесь в атмосферу спокойствия и красоты долины Люберон Начало: В удобном для вас месте Марселя €450 за всё до 4 чел. На машине 5 часов Индивидуальная до 3 чел. В средневековую сказку Ле-Бо-де-Прованс Отправьтесь в увлекательное путешествие из Марселя в Ле-Бо-де-Прованс, чтобы насладиться средневековой атмосферой и потрясающими пейзажами €250 за всё до 3 чел. На машине 5 часов 15% Индивидуальная до 3 чел. Кассис и каланки: морская душа Прованса Погрузиться в атмосферу лазурной бухты - между скалами, морем и историей Начало: В круизном порту или Марселе €204 €240 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Марселя

Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Выездные»

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