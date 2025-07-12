Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительное путешествие по Марселю
Вас ждёт незабываемое путешествие по деревушке Горд, Руссийону и коммуне Фонтен-де-Воклюз. Окунитесь в атмосферу спокойствия и красоты долины Люберон
Начало: В удобном для вас месте Марселя
12 июл в 13:00
13 июл в 08:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В средневековую сказку Ле-Бо-де-Прованс
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Марселя в Ле-Бо-де-Прованс, чтобы насладиться средневековой атмосферой и потрясающими пейзажами
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Кассис и каланки: морская душа Прованса
Погрузиться в атмосферу лазурной бухты - между скалами, морем и историей
Начало: В круизном порту или Марселе
Завтра в 09:00
5 июл в 09:00
€204
€240 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Выездные»
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