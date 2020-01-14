34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Отказаться от стереотипов и увидеть настоящую многоликую столицу Прованса

Лина
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Лина – ваш гид
Марсель настолько разнообразен и непостижим, что жители и гости города создают собственные образы этого места.

На экскурсии вы поймете, что из этого — правда, что — предубеждение, а что — местная легенда.

Ощутите загадочность города, совместившего в себе французские, итальянские и восточные традиции.

И в результате посмотрите на Марсель по-своему через истории местных жителей.
128 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в Старом порту в центре города
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У этой экскурсии34 отзыва
4.91
Правда и выдумки о Марселе
Правда и выдумки о Марселе

Что вас ожидает

Отказаться от предубеждений о Марселе
Марсель — один из самых мифологизированных городов Европы: множество стереотипов о криминале, наркоторговле и грязи Марселя мешают проникнуться этим удивительным местом на юге Франции. Я расскажу о том, каким слухам стоит верить, а от каких лучше отказаться, и помогу увидеть настоящий Марсель. На экскурсии, посетив центр города, квартал Панье и Старый Порт, вы поймете, как многогранен этот город, и как несправедливы предубеждения о нем.

Город разнообразных людей
На улицах Марселя встречаются люди в разных костюмах, разных национальностей и культур. Во время прогулки по городу, непохожему на другие города Франции, поговорим о том, как здесь соседствуют архитектурные стили и менталитеты. В городской застройке сочетаются романский стиль церквей, дух итальянских палаццо, французская легкость и атмосфера восточного базара. Чтобы рассмотреть это изнутри, посетим старую богадельню, церковь неаполитанских моряков Сен-Мари-Мажор и арабский рынок.

Местный колорит и легенды
Во время прогулки я расскажу о верованиях и легендах, которые узнала, общаясь с жителями Марселя. Для них история каждого места и прошлое города — это увлекательный рассказ, передающийся из уст в уста — таких не встретишь в путеводителе. Поговорим о локальных преданиях, которые помогут понять местный колорит и представления о мире. Не обойдем вниманием и особенные портовые традиции, праздники и ритуалы. Вы узнаете, как живут и во что верят в Марселе.

Организационные детали

По вашему желанию экскурсию можно провести на автомобиле для 1-3 человек (транспортные расходы обсуждаются в переписке и оплачиваются на месте водителю).

Правда и выдумки о Марселе
Правда и выдумки о Марселе
Правда и выдумки о Марселе
Правда и выдумки о Марселе
Правда и выдумки о Марселе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Старом порту в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лина
Лина
Я живу в Европе 18 лет. Видела, как с каждым годом развивается и преображается город. Я полюбила его, и он стал мне родным. Несколько лет я провожу экскурсии, и каждый раз он разный. Если ветер и дождь — он беззащитен. А если солнечный день — он открывается весь без остатка. Я не перестаю любоваться им в любое время года. Мне нравится рассказывать о нём и показывать какой он на самом деле.
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34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Марсель - город с непростой историей и не очень богат на знаменитости, но Лина сумела найти черточки, отличающие марсельцев от остальных французов. С юмором подает материал, прослушали экскурсию с удовольствием.
6 декабря 2019
Отличная экскурсия с Линой; 3 часа пролетели незаметно, получили огромное удовольствие!!! Спасибо!!
5 ноября 2019
Мы были на экскурсии всей семьёй с двумя детьми 10и 14 лет. Понравилось всем, подача материала очень доступная и интересная. 3 ч просто пролетели. Спасибо Лине.
26 октября 2019
Очено хорошо продуман маршрут, не совпадает с маршрутом экскурсионного автобуса. Экскурсия совершенно неутомительная, Лина рассказывает интересно и отвечает на все вопросы. Мы получили ценные рекомендации по дальнейшей самостоятельной прогулке по Марселю. Лина помогла нам с удобной парковкой. Большое спасибо!
23 октября 2019
Спасибо большое за интересную познавательную экскурсию.Прекрасный гид,все очень понравилось.
16 октября 2019
Марсель- любовь с первого взгляда! Отличная Экскурсия, размерянная, интересная, с погружением в культуру.
15 октября 2019
Лина провела нам великолепную экскурсию, интресную, разнообразную и запоминающуюся на долго! Сколько разных фактов и легенд, историй и рассказов, необычные места и традиции. Смогла нас убедить, действительно, «отказаться от предубеждений о Марселе»! Влюбила нас в город и моментально сроднилась с нашей маленькой группой! очень рекомендую!
12 октября 2019
Были в первый раз в Марселе, очень хотелось узнать об этом прекрасном городе, как можно больше интересного за очень короткий промежуток времени. Наш гид Лина справилась с этой задачей великолепно! Было очень много интересного,из далёкого прошлого,и настоящего. Мы так впечатлились этими рассказами,что решили обязательно ещё вернуться в это не забываемое место,и провести там больше времени! Ещё раз, ,огромное спасибо Лине от всей нашей группы!
2 октября 2019
Экскурсия очень понравилась. Много посмотрели и услышали интересный рассказ о разных периодах истории, узнали много интересных фактов о Марселе и его жителях в прошлом и настоящем. Лина хороший рассказчик и приятный собеседник. Спасибо.
28 сентября 2019
Экскурсия отличная,несмотря на погоду.Лине большое спасибо,показала город во всей красе.
Ещё 24 отзыва

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