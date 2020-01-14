34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Отказаться от предубеждений о Марселе

Марсель — один из самых мифологизированных городов Европы: множество стереотипов о криминале, наркоторговле и грязи Марселя мешают проникнуться этим удивительным местом на юге Франции. Я расскажу о том, каким слухам стоит верить, а от каких лучше отказаться, и помогу увидеть настоящий Марсель. На экскурсии, посетив центр города, квартал Панье и Старый Порт, вы поймете, как многогранен этот город, и как несправедливы предубеждения о нем.

Город разнообразных людей

На улицах Марселя встречаются люди в разных костюмах, разных национальностей и культур. Во время прогулки по городу, непохожему на другие города Франции, поговорим о том, как здесь соседствуют архитектурные стили и менталитеты. В городской застройке сочетаются романский стиль церквей, дух итальянских палаццо, французская легкость и атмосфера восточного базара. Чтобы рассмотреть это изнутри, посетим старую богадельню, церковь неаполитанских моряков Сен-Мари-Мажор и арабский рынок.

Местный колорит и легенды

Во время прогулки я расскажу о верованиях и легендах, которые узнала, общаясь с жителями Марселя. Для них история каждого места и прошлое города — это увлекательный рассказ, передающийся из уст в уста — таких не встретишь в путеводителе. Поговорим о локальных преданиях, которые помогут понять местный колорит и представления о мире. Не обойдем вниманием и особенные портовые традиции, праздники и ритуалы. Вы узнаете, как живут и во что верят в Марселе.