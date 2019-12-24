Colorbus: панорамный тур по Марселю на автобусе Hop-On Hop-Off

Осмотрите Марсель в удобном для вас темпе и посетите достопримечательности города в автобусном hop-on hop-off туре

4
459 отзывов
В группе
до 50 чел.
Осмотрите Марсель в удобном для вас темпе и посетите достопримечательности города в автобусном hop-on hop-off туре.

Аудиогид расскажет о главных достопримечательностях, а вы сможете выходить и возвращаться в автобус на любой из остановок маршрута.
Colorbus: панорамный тур по Марселю на автобусе Hop-On Hop-Off
Colorbus: панорамный тур по Марселю на автобусе Hop-On Hop-Off
Colorbus: панорамный тур по Марселю на автобусе Hop-On Hop-Off
Colorbus: панорамный тур по Марселю на автобусе Hop-On Hop-Off
Colorbus: панорамный тур по Марселю на автобусе Hop-On Hop-Off
Colorbus: панорамный тур по Марселю на автобусе Hop-On Hop-Off
Colorbus: панорамный тур по Марселю на автобусе Hop-On Hop-Off
Colorbus: панорамный тур по Марселю на автобусе Hop-On Hop-Off
Colorbus: панорамный тур по Марселю на автобусе Hop-On Hop-Off
Colorbus: панорамный тур по Марселю на автобусе Hop-On Hop-Off
Colorbus: панорамный тур по Марселю на автобусе Hop-On Hop-Off
Colorbus: панорамный тур по Марселю на автобусе Hop-On Hop-Off

Что вы увидите 🤩

  • Историческая улица Canebière
  • Старый порт Марселя
  • Район Ле Панье в Марселе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Выходите на любой из многочисленных автобусных остановок Марселя
  2. Посмотрите на красочные лодки и рыболовные лавки в Старом порте
  3. Послушайте информативные комментарии аудиогида на 8 языках
Сделайте шаг вперед и посетите Марсель по-другому. Во время этого уникального опыта под открытым небом вы сможете увидеть памятники Марселя под новым углом. Совершите панорамный автобусный тур и ничего не пропустите, даже если у вас мало времени.
Туристические автобусы Colorbüs будут сопровождать вас в самом сердце самого солнечного города Франции во время ваших посещений: Старый порт, базилика Нотр-Дам-де-ла-Гард, собор Ла-Майор, набережная Корниш Дж. Ф. Кеннеди, Валлон-де-Аффес и многие другие. подробнее… Не пропустите ни одну из достопримечательностей Марселя, которые обязательно нужно посетить.
Садитесь и выходите из автобуса так часто, как вам нравится, и исследуйте туристические места, древние памятники Марселя, ходите по магазинам или оставайтесь в автобусе, чтобы совершить полный цикл, чтобы получить полное представление о городе, где будут храниться все его секреты. раскрывается вам благодаря качественному аудиогиду, предлагаемому на борту туристического автобуса.
Откройте для себя город, который знают жители Марселя, полный богатства и аутентичности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортировка автобусом с открытым верхом
  • Неограниченный проездной на hop-on-hop-off автобус
  • Записанные комментарии на 8 языках (французском, английском, испанском, итальянском, немецком, русском, китайском и японском)
  • Персональные наушники
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Курение в транспорте
  • Еда и напитки в транспортном средстве
Важная информация
  • Расписание: с понедельника по четверг 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 15:00, 15:45, 16:30, 5:00 ВЕЧЕРА
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 459 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
205
4
123
3
81
2
26
1
24
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
24 дек 2019
(Греция)
Есть две линии (красная + синяя), но нам сообщили, что доступна только красная. Жаль, когда мы узнали, что последний маршрут был в 13: 25-13: 30, поэтому нам пришлось заканчивать осмотр достопримечательностей до 14: 00! Было невозможно, чтобы мы могли сойти с автобуса в музей и продолжить путь к следующему памятнику. Он не может работать таким образом, как автобус-упряжка … … … … … …. нам не так повезло … ….
D
6 окт 2019
(Великобритания)
Мне всегда нравится прыжок на прыжке, поскольку они дают хорошее представление о городе Возможность покупки одной или двух линий, т. е. 2 дня. Хотя синяя линия была не очень длинной, она все еще была интересной, но мы использовали обе линии в оба дня, чтобы взять нас с собой и посетить достопримечательности. Использованный распечатанный документ легко обменивать на гавани. Было бы хорошо посоветовать, если поблизости, а также название улицы и почтовый индекс.
A
3 окт 2019
(Великобритания)
Потребовалось некоторое время, чтобы найти место встречи, чтобы сесть на автобус. Хотя я скачал мобильный билет и распечатал бумажную копию, представитель Colorbus не принял эти две версии нашего автобусного билета и сказал нам, что мы должны получить билет от их собственный офис, прежде чем нам позволят сесть на автобус, который мы нашли странным

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Марселя

👥Групповые🔭Обзорные🎧АудиогидыМероприятияСемейные мероприятияАвтобусы и минивэны🚌Hop-on hop-offТолько для взрослыхИсторическая улица Canebière🗽ДостопримечательностиСтарый порт МарселяРайон Ле Панье в Марселе🚌На автобусе🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Марселе

По Марселю на автомобиле!
Индивидуально
для 6 чел.
225
за 1-6 чел.
По Марселю на автомобиле!
🚗 На машине
История и главные достопримечательности самого древнего города Франции на обзорной экскурсии
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Автомобильное путешествие по Марселю
Индивидуально
до 8 чел.
300
за 1-8 чел.
Автомобильное путешествие по Марселю
🚗 На машине
Знаковые места и тайные уголки города на обзорной экскурсии с дипломированным гидом
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Входной билет
4.2
250
2 363
за 1 чел.
Марсель Сити Пасс: 24 часа, 48 часов или 72 часа
Обязательно откройте для себя Марсель! Общественный транспорт, туристические автобусы
Обзорная экскурсия по Марселю: Марсель - город с 2600-летней историей
Индивидуально
для 4 чел.
5
1
240
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Марселю: Марсель - город с 2600-летней историей
по договоренности
Марсель — первое свидание
Индивидуально
для 10 чел.
5
9
125
за 1-10 чел.
Марсель — первое свидание
👣 Пешеходная
Увидеть все знаковые места солнечного города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Правда и выдумки о Марселе
Индивидуально
для 5 чел.
4.9
34
2ч 30м
105
за 1-5 чел.
Правда и выдумки о Марселе
👣 Пешеходная
Отказаться от стереотипов и увидеть настоящую многоликую столицу Прованса
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Марсель — «Голливуд» Прованса
Индивидуально
для 7 чел.
300
за 1-7 чел.
Марсель — «Голливуд» Прованса
🚗 На машине
Увидеть места съемок известных фильмов и узнать их удивительные истории на авто-пешеходной экскурсии
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
О Марселе — с любовью и задором!
Индивидуально
для 5 чел.
4.7
25
125
за 1-5 чел.
О Марселе — с любовью и задором!
👣 Пешеходная
Увидеть, услышать и почувствовать колоритный портовый город на дружеской обзорной экскурсии
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Экскурсия по Национальному Парку Каланки из Марселя. Французские фиорды
Индивидуально
для 4 чел.
5
1
240
за 1-4 чел.
Экскурсия по Национальному Парку Каланки из Марселя. Французские фиорды
🚌 На автобусе
Находятся они между Марселем и Кассисом, маленьким курортным городком
каждый день с 10.00 до 16.00
Must-have в Марселе
Индивидуально
55
за 1 чел.
Must-have в Марселе
По договоренности
Сент Бом, Грот Марии Магдалины
Индивидуально
для 3 чел.
5
1
280
за 1-3 чел.
Сент Бом, Грот Марии Магдалины
🚌 На автобусе
Для Вас эта поездка станет настоящим открытием
Ежедневно с 10.00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Марселе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Марселе
🇫🇷