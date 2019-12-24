Сделайте шаг вперед и посетите Марсель по-другому. Во время этого уникального опыта под открытым небом вы сможете увидеть памятники Марселя под новым углом. Совершите панорамный автобусный тур и ничего не пропустите, даже если у вас мало времени.

Туристические автобусы Colorbüs будут сопровождать вас в самом сердце самого солнечного города Франции во время ваших посещений: Старый порт, базилика Нотр-Дам-де-ла-Гард, собор Ла-Майор, набережная Корниш Дж. Ф. Кеннеди, Валлон-де-Аффес и многие другие. подробнее… Не пропустите ни одну из достопримечательностей Марселя, которые обязательно нужно посетить.

Садитесь и выходите из автобуса так часто, как вам нравится, и исследуйте туристические места, древние памятники Марселя, ходите по магазинам или оставайтесь в автобусе, чтобы совершить полный цикл, чтобы получить полное представление о городе, где будут храниться все его секреты. раскрывается вам благодаря качественному аудиогиду, предлагаемому на борту туристического автобуса.

Откройте для себя город, который знают жители Марселя, полный богатства и аутентичности.